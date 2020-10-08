УКР
Рейтинг партій на місцевих виборах: "Слуга народу" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЄС - 11,7%, "Батьківщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг (4-7 жовтня), передає Цензор.НЕТ.

"Про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. 21% вагаються (50/50), ще 8% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно. У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%, 23% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 21% – малоймовірно. За останній тиждень тенденції стосовно декларованої явки практично не змінилися.

• Відповідно до інформації територіальних виборчих комісій, в IV хвилі опитування були внесені корективи до списків партій, які висунули своїх кандидатів до обласних рад. Сукупно в рейтинг потрапило 77 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, що балотуються в одну, або кілька обласних рад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС пояснили, для чого залучатимуть авіацію під час місцевих виборів

• За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах станом на 7 жовтня умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: "Слуга народу" 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,6%, "Європейська солідарність" – 11,7%, "Батьківщина" – 7,5% та "За майбутнє" – 7,2%. Практично всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат.

• Партію "Наш край" підтримують 4,0%. Радикальну партію Олега Ляшка – 3,9%, УДАР Віталія Кличка – 3,0%, партію Шарія – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партії "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" – по 1,6%, партію "Пропозиція" – близько 1%. Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 22,2%", - говориться в дослідженні.

Рейтинг партій на місцевих виборах: Слуга народу - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЄС - 11,7%, Батьківщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій на місцевих виборах: Слуга народу - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЄС - 11,7%, Батьківщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опитування Рейтингу 02
Рейтинг партій на місцевих виборах: Слуга народу - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЄС - 11,7%, Батьківщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опитування Рейтингу 03
Рейтинг партій на місцевих виборах: Слуга народу - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЄС - 11,7%, Батьківщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опитування Рейтингу 04
Рейтинг партій на місцевих виборах: Слуга народу - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЄС - 11,7%, Батьківщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опитування Рейтингу 05

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 4-7 жовтня 2020 р.

місцеві вибори (1367) опитування (2050) рейтинг (1683) соціологія (260)
+53
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8131
показати весь коментар
08.10.2020 13:11 Відповісти
+53
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1328
показати весь коментар
08.10.2020 13:14 Відповісти
+52
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2360
показати весь коментар
08.10.2020 13:12 Відповісти
Пуйло у них светоч
показати весь коментар
08.10.2020 14:31 Відповісти
ЗЕбилы и рыги на первом месте. Люди, вы совсем мозгом @бнулись?
показати весь коментар
08.10.2020 14:17 Відповісти
Людей осталось тут мало в основном - насиление
показати весь коментар
08.10.2020 14:27 Відповісти
Ну це вже більш правдоподібні рейтинги.Якщо не рахувати,того,що як завжди крадуть відсоткі у "Батьківщини"Додаючі % олігархічним проектам "замайбутнє" і"єс
показати весь коментар
08.10.2020 14:37 Відповісти
Це і є вироком "мудрому" населенню України , яка з радянських часів отримувала безкоштовну освіту : даремну , ніяку, яка не навчала законам для життя ! В списках одні партії , які представляють олігархічні клани- хижаки ! А де ж нарешті партія Державних Діячів в яких є ЗНАННЯ вічних Законів Державотворення ( по яким і будується справедлива Країна!), Фах і Досвід про те, як почати ПРАВИЛЬНО будувати Державу! Невже 30-річного досвіду зміни Прізвищ олігархів і їх представників у владу НЕ ВИСТАЧИЛО нашому "мудрому" населенню ?Особливо після того як вибрали взагалі балерину , яка ремонтує каналізацію і сантехніка для того, щоб він робив пересадку серця людині ? Включайте хоч які не будь Знання і Розум !
показати весь коментар
08.10.2020 14:50 Відповісти
Ще є барани, що за Зєлю бєкають? Але цим рейтингам вірити - себе не поважати. Звідки взялись ці "за майбутнє"? Назва сподобалась? Що вони взагалі з себе представляють? І це якийсь григорій буде пертись на дільницю, щоб голоснути за цього чергового кота в мішку?
Не повірю. Тупо олігархи купили собі рейтинг у соціологів. Що, соціологам гроші не потрібні? А потім накуплять собі ще й голосів і будуть стукати собі в груди, що виграли чесно. За мародерського ПЄСа ще хрунь якийсь голосне задарма, бо Пєця раптово перетворивсь з махрового рига в офігєнно патриотного. А для хруня кожен, хто з хрипом в голосі проволає "Слава Україні!", буде мало не батька рідний. А Пєця не жадібний, заспіває так, що будь який хрунь розтане, очі заплющить і слину запусте. Але хрунів дебільних в Україні теж не дуже, тому Пєця собі рейтинга докупив. Єдине, що соціолохи не збрехали, це рейтинг ватки прокацапської. Її поменьшало добре, бо кацапський Крим і українофобський Лугандон пішли смоктати пуйла і навіть за Зєлі їм голосувати в Україні не вийде.
Коротше ще два тижні у персонала соцслужб буде найбільш оплачувана професія під час шаленого безробіття ковіду.
показати весь коментар
08.10.2020 15:01 Відповісти
Що там Капітельман?
Які нові мутки з Бенею придумують для України ?
Паша Лазаренко, віце-канцлєр ?
показати весь коментар
08.10.2020 15:08 Відповісти
Ванья, ТИ САМ ЗА зЕ "бекав" півтора роки тому. Та ще й на виборах НА НЬОГО ПРАЦВАВ! Забув, бідолашний?
показати весь коментар
08.10.2020 16:07 Відповісти
Руководитель рейтинга Алексей Антипович как-то заявил, что они пишут рейтинги выдуманные, чтоб влиять на разум людей.
То есть, чем выше нарисованный рейтинг кого-либо, тем больше людей (как зомби) идут за них голосовать.
Никогда не верила рейтингам. Да, и кстати, более чем двадцать лет я хожу голосовать. Но ни разу меня никто не опросил)))
показати весь коментар
08.10.2020 15:05 Відповісти
Мародерские Пэсы "докерувались" что кремлевские марионетки опять обходят их, вся эта скулеж про еко рост, борьбу с коррупцией... оказалась пшиком, зачем нам чужие враги если есть "свои", только те деньги хранят не в Москве, а в Панамских и Кипрских оффшорах
показати весь коментар
08.10.2020 15:09 Відповісти
В параллельной вселенной зефилитиков Порошенко еще президент?
показати весь коментар
08.10.2020 16:34 Відповісти
Немає у "слуг Бені" і "майбутнього Бені" таких рейтингів. Все підтасоють, щоб намалювати результат.
показати весь коментар
08.10.2020 15:34 Відповісти
Жах. За коломойського так зріс рейтинг, ось що телевізор животворящий робить.
показати весь коментар
08.10.2020 15:54 Відповісти
Без рейтинга местных партий, это все ни о чем.

В Днепре как минимум две локальные: "Громадська сила" (З. Краснов) и "Украинская перспектива" (А. Вилкул). И обе претендуют на прохождение во власть и лидеры обоих в состоянии составить конкуренцию нынешнему меру.
показати весь коментар
08.10.2020 16:30 Відповісти
Составителей таких рейтингов и их заказчиков надо судить как за мошенничество. Это местные выборы и многие из тех о ком они говорят что не проходят, на каких то участках проходят. Поэтому народ не слушайте мошенников, а голосуйте за тех кого считаете лучшими. Иначе будете лохами управляемыми мошенниками.
показати весь коментар
08.10.2020 23:24 Відповісти
когда вы уже поумнеете и за националистов начнете голосовать...сколько вас ***** нужно чтоб вы поняли...
показати весь коментар
09.10.2020 05:38 Відповісти
СН громит конкурентов.
показати весь коментар
09.10.2020 07:31 Відповісти
Не Слуги Народу, а Слуги Кремля - так правильніше
показати весь коментар
09.10.2020 12:14 Відповісти
не СН, а пес - слуги кремля. вот так правильно.
показати весь коментар
09.10.2020 12:26 Відповісти
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга". За последнюю неделю тенденции относительно декларируемой явки практически не изменились. Источник: https://censor.net/ru/n3223688

Раз, два, три, чотири, п ять, починаємо ми БРЕХАТЬ
Ну який дебіл буде знову голосувати за за Зе клоунську владу і за ригів які ПОСПРИЯЛИ АНЕКСІЇ КРИМУ І ВІЙНІ НА ДОНБАСІ ?
показати весь коментар
09.10.2020 12:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 