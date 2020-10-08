Рейтинг партій на місцевих виборах: "Слуга народу" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЄС - 11,7%, "Батьківщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%.
Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг (4-7 жовтня), передає Цензор.НЕТ.
• Відповідно до інформації територіальних виборчих комісій, в IV хвилі опитування були внесені корективи до списків партій, які висунули своїх кандидатів до обласних рад. Сукупно в рейтинг потрапило 77 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, що балотуються в одну, або кілька обласних рад.
• За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах станом на 7 жовтня умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: "Слуга народу" 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,6%, "Європейська солідарність" – 11,7%, "Батьківщина" – 7,5% та "За майбутнє" – 7,2%. Практично всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат.
• Партію "Наш край" підтримують 4,0%. Радикальну партію Олега Ляшка – 3,9%, УДАР Віталія Кличка – 3,0%, партію Шарія – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партії "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" – по 1,6%, партію "Пропозиція" – близько 1%. Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 22,2%", - говориться в дослідженні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 4-7 жовтня 2020 р.
Не повірю. Тупо олігархи купили собі рейтинг у соціологів. Що, соціологам гроші не потрібні? А потім накуплять собі ще й голосів і будуть стукати собі в груди, що виграли чесно. За мародерського ПЄСа ще хрунь якийсь голосне задарма, бо Пєця раптово перетворивсь з махрового рига в офігєнно патриотного. А для хруня кожен, хто з хрипом в голосі проволає "Слава Україні!", буде мало не батька рідний. А Пєця не жадібний, заспіває так, що будь який хрунь розтане, очі заплющить і слину запусте. Але хрунів дебільних в Україні теж не дуже, тому Пєця собі рейтинга докупив. Єдине, що соціолохи не збрехали, це рейтинг ватки прокацапської. Її поменьшало добре, бо кацапський Крим і українофобський Лугандон пішли смоктати пуйла і навіть за Зєлі їм голосувати в Україні не вийде.
Коротше ще два тижні у персонала соцслужб буде найбільш оплачувана професія під час шаленого безробіття ковіду.
Які нові мутки з Бенею придумують для України ?
Паша Лазаренко, віце-канцлєр ?
То есть, чем выше нарисованный рейтинг кого-либо, тем больше людей (как зомби) идут за них голосовать.
Никогда не верила рейтингам. Да, и кстати, более чем двадцать лет я хожу голосовать. Но ни разу меня никто не опросил)))
В Днепре как минимум две локальные: "Громадська сила" (З. Краснов) и "Украинская перспектива" (А. Вилкул). И обе претендуют на прохождение во власть и лидеры обоих в состоянии составить конкуренцию нынешнему меру.
Раз, два, три, чотири, п ять, починаємо ми БРЕХАТЬ
Ну який дебіл буде знову голосувати за за Зе клоунську владу і за ригів які ПОСПРИЯЛИ АНЕКСІЇ КРИМУ І ВІЙНІ НА ДОНБАСІ ?