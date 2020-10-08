Рейтинг партій на місцевих виборах: "Слуга народу" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЄС - 11,7%, "Батьківщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг (4-7 жовтня), передає Цензор.НЕТ.

"Про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. 21% вагаються (50/50), ще 8% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно. У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%, 23% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 21% – малоймовірно. За останній тиждень тенденції стосовно декларованої явки практично не змінилися.



• Відповідно до інформації територіальних виборчих комісій, в IV хвилі опитування були внесені корективи до списків партій, які висунули своїх кандидатів до обласних рад. Сукупно в рейтинг потрапило 77 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, що балотуються в одну, або кілька обласних рад.

• За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах станом на 7 жовтня умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: "Слуга народу" 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,6%, "Європейська солідарність" – 11,7%, "Батьківщина" – 7,5% та "За майбутнє" – 7,2%. Практично всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат.



• Партію "Наш край" підтримують 4,0%. Радикальну партію Олега Ляшка – 3,9%, УДАР Віталія Кличка – 3,0%, партію Шарія – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партії "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" – по 1,6%, партію "Пропозиція" – близько 1%. Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 22,2%", - говориться в дослідженні.











Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 4-7 жовтня 2020 р.