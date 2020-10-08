Жорсткий карантин можуть запровадити лише у разі високої заповненості ліжок хворими на COVID-19, - Ляшко

У випадку абсолютного заповнювання хворими на COVID-19 всіх ліжко-місць, які підготовлені для госпіталізації таких хворих, Україна змушена буде знову запровадити жорсткий карантин.

Про це в інтерв'ю "УП" розповів головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи дані про те, що медична система може забезпечити 50 тис. ліжко-місць для хворих на COVID-19, Ляшко уточнив, що таку кількість підготовлених місць вдалося забезпечити завдяки попередньому карантину.

"Карантин спрацював 100%. Система підготовлена, спалаху не було, летальності не було і ми готові зараз далі працювати в умовах збільшеної кількості випадків захворювання, не впливаючи істотно на економіку в рамках адаптивного карантину", - зазначив головний санлікар.

Також Ляшко уточнив, що наразі МОЗ прораховує, скільки хворих на день, протягом 1-2 тижнів, призведе до стовідсоткового заповнення ліжок.

"Наприклад, якщо говорити про якусь цифру Х. Два тижні - це інкубаційний період, в середньому. Тоді, я, як санітарний лікар, буду говорити: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося 2 тижні, і у нас іншого виходу немає, окрім як наслідувати приклад Ізраїлю, Мадрида, Парижа і запровадити жорсткі карантинні обмежувальні заходи. Тут вже не можна буде знайти баланс між економікою і врятуванням життя", - каже Віктор Ляшко.