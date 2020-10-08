УКР
Жорсткий карантин можуть запровадити лише у разі високої заповненості ліжок хворими на COVID-19, - Ляшко

У випадку абсолютного заповнювання хворими на COVID-19 всіх ліжко-місць, які підготовлені для госпіталізації таких хворих, Україна змушена буде знову запровадити жорсткий карантин.

Про це в інтерв'ю "УП" розповів головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи дані про те, що медична система може забезпечити 50 тис. ліжко-місць для хворих на COVID-19, Ляшко уточнив, що таку кількість підготовлених місць вдалося забезпечити завдяки попередньому карантину.

"Карантин спрацював 100%. Система підготовлена, спалаху не було, летальності не було і ми готові зараз далі працювати в умовах збільшеної кількості випадків захворювання, не впливаючи істотно на економіку в рамках адаптивного карантину", - зазначив головний санлікар.

Також Ляшко уточнив, що наразі МОЗ прораховує, скільки хворих на день, протягом 1-2 тижнів, призведе до стовідсоткового заповнення ліжок.

"Наприклад, якщо говорити про якусь цифру Х. Два тижні - це інкубаційний період, в середньому. Тоді, я, як санітарний лікар, буду говорити: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося 2 тижні, і у нас іншого виходу немає, окрім як наслідувати приклад Ізраїлю, Мадрида, Парижа і запровадити жорсткі карантинні обмежувальні заходи. Тут вже не можна буде знайти баланс між економікою і врятуванням життя", - каже Віктор Ляшко.

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
У нас и так естесственный отбор, нормальные человеческие болезни уже, как раньше, и где хочешь, не полечишь.
08.10.2020 13:24 Відповісти
+2
Жесткий картнин уже не нужен - главное дороги к кладбищам заасфальтированы и освещены, фонтаны с обезьянами есть и лавочки покрашены!
08.10.2020 13:25 Відповісти
+1
Смысла вводить жерсткий карантин уже нету. Видел как праздновались дни городов и скоко зебилов на них присутствовало. Кароче нада пустить все на самотек и довериться естественному отбору
08.10.2020 13:21 Відповісти
Смысла вводить жерсткий карантин уже нету. Видел как праздновались дни городов и скоко зебилов на них присутствовало. Кароче нада пустить все на самотек и довериться естественному отбору
08.10.2020 13:21 Відповісти
Та куди там звичайні хвороби! Ви бачите Що, там написано:
"При високій заповнюваності" Штабелями значить класти будуть!..
08.10.2020 13:39 Відповісти
В Англии, Германии, Франции, Италии тоже Зебилы? У них показатели прироста не меньше.
Ликбез для Трампа и других баранов: коронавирус в Британии по смертности опередил грипп в 122 раза !!! В Британии от коронавируса умерли в три раза больше людей, чем от гриппа и пневмонии вместе взятых !!!
Та да. Есть смысл бронировать места в морге.
заполненность в 170 % это много или мало?

В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан
Еще есть матрацы - можно в корридорах ложить)) Вся зеленая власть - лжецы. Я не верю что в больницах есть еще свободные койки. Разве что если пациентов списывать в ускоренном режиме.
