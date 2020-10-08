НАБУ проводить обшуки в офісах компаній, які можуть бути причетні до викрадення 32 барж "Українського Дунайського пароплавства"

Національне антикорупційне бюро спільно з СБУ здійснюють обшуки за місцем проживання фізичних осіб та в низці компаній у межах розслідування викрадення 32 барж компанії "Українське Дунайське пароплавство".

Про це повідомляє НАБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що детективи НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва САП "здійснюють обшуки за місцем проживання фізичних осіб, офісів низки компаній та інших об'єктів у межах розслідування можливих зловживань, через які ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (засноване Мінінфрастуктури) завдано збитків в особливо великих розмірах".

У НАБУ повідомляють, що йдеться про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), які належать "УДП" і були вивезені за кордон.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2019 року.

Нагадаємо, 15 липня в компанії "Українське Дунайське пароплавство" заявили про крадіжку барж орієнтовною вартістю п'ять мільйонів доларів.