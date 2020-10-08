УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8328 відвідувачів онлайн
Новини
2 624 15

НАБУ проводить обшуки в офісах компаній, які можуть бути причетні до викрадення 32 барж "Українського Дунайського пароплавства"

НАБУ проводить обшуки в офісах компаній, які можуть бути причетні до викрадення 32 барж "Українського Дунайського пароплавства"

Національне антикорупційне бюро спільно з СБУ здійснюють обшуки за місцем проживання фізичних осіб та в низці компаній у межах розслідування викрадення 32 барж компанії "Українське Дунайське пароплавство".

Про це повідомляє НАБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що детективи НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва САП "здійснюють обшуки за місцем проживання фізичних осіб, офісів низки компаній та інших об'єктів у межах розслідування можливих зловживань, через які ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (засноване Мінінфрастуктури) завдано збитків в особливо великих розмірах".

У НАБУ повідомляють, що йдеться про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), які належать "УДП" і були вивезені за кордон.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2019 року.

Читайте: "Європейська Солідарність" вимагає від НАБУ розслідувати зловживання з витратами мільярдів гривень коронавірусного фонду

Нагадаємо, 15 липня в компанії "Українське Дунайське пароплавство" заявили про крадіжку барж орієнтовною вартістю п'ять мільйонів доларів.

Автор: 

НАБУ (5499) обшук (2024)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
В нас, у Харкові весь час незалежності росіяни скупляли підприємства, які були конкурентними з російськими, банкротили їх, пиляли та здавали на металобрухт... бувало й таке, ввечері від верстата відходиш з ЧПК додому а вранці на роботу приходиш - а його нема, одні дроти з підлоги стирчать. А потім звільняли з причин оптимізації виробництва...
показати весь коментар
08.10.2020 13:33 Відповісти
+3
Пропоную пошукать у Кравчука, на дачі, у сараї...
показати весь коментар
08.10.2020 13:39 Відповісти
+2
Може й 150 000 тонн зерна знайдете?
показати весь коментар
08.10.2020 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю, та їх давно розпиляли на металобрухт
показати весь коментар
08.10.2020 13:25 Відповісти
В нас, у Харкові весь час незалежності росіяни скупляли підприємства, які були конкурентними з російськими, банкротили їх, пиляли та здавали на металобрухт... бувало й таке, ввечері від верстата відходиш з ЧПК додому а вранці на роботу приходиш - а його нема, одні дроти з підлоги стирчать. А потім звільняли з причин оптимізації виробництва...
показати весь коментар
08.10.2020 13:33 Відповісти
Може й 150 000 тонн зерна знайдете?
показати весь коментар
08.10.2020 13:29 Відповісти
Это вам не мелочь по карманам тырить! )
показати весь коментар
08.10.2020 13:32 Відповісти
Пропоную пошукать у Кравчука, на дачі, у сараї...
показати весь коментар
08.10.2020 13:39 Відповісти
Добрый день пан Яр . Вас тоже уже шукают на Автотеме . Даже волноваться стали . 😀😀😀
показати весь коментар
08.10.2020 14:19 Відповісти
Так я ж сказав - я не розбираюся в автомобілях...
показати весь коментар
08.10.2020 14:25 Відповісти
😀😀😀 зато в грибах разбираетесь
показати весь коментар
08.10.2020 14:35 Відповісти
Кожному - своє... Уже кілька днів гриби булькають у відрі... Через два тижні будемо "знімать пробу"...
показати весь коментар
08.10.2020 14:52 Відповісти
Выведены в одну из дунайских стран
Перевозки Дунаем грузов используются этими странами активно , больше чем железной дорогой
показати весь коментар
08.10.2020 14:17 Відповісти
не иначе как в австрию или венгрию...где кацапни навалом еще со времен союза поселилось.
показати весь коментар
08.10.2020 15:02 Відповісти
Буду здивований, якщо справа дійде до суду. Думаю що, все закінчиться покращенням фінансово-майнового стану прокурорів та судей.
показати весь коментар
08.10.2020 15:55 Відповісти
кража была в 2017-2018 годах.
показати весь коментар
09.10.2020 07:34 Відповісти
 
 