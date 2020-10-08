Середнє навантаження на одну команду медиків у ковідних лікарнях за підсумками серпня - 14 пацієнтів за норми 20, - НСЗУ

За підсумками серпня, середнє навантаження на одну медичну команду в лікарнях, визначених для стаціонарного лікування COVID-19, становила 14 пацієнтів за норми 20 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив в.о. голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський.

"Розрахункова кількість пацієнтів на одну медичну команду була 20 пацієнтів. Таким чином, була розрахована модель того, як має надаватися ця медична допомога. Зараз ці норми виконуються по-різному. Тобто в середньому в серпні на одну команду припадало 14 пацієнтів", - розповів Віленський.

Водночас, за інформацією Віленського, за підсумками серпня в низці областей навантаження на команду перевищували рекомендовані.

Так, зокрема, було в Одеській області, де припадало 55 пацієнтів на одну команду на місяць, в тому числі в Одеській міській інфекційній лікарні - 149 пацієнтів на одну команду на місяць, у Хмельницькій області - 25 пацієнтів, у Львівській - 24 пацієнти, Івано-Франківській, Харківській областях та Києві - по 23 пацієнти, в Закарпатській - 21 пацієнт.

Він нагадав, що під час підписання контракту на лікування COVID-19 лікарня в перший місяць отримувала 498 тис. грн на команду із 12 медиків, і додатково 171 тис. грн на кожен апарат ШВЛ. Як правило, мінімум на ковідну лікарню передбачав чотири апарати ШВЛ.

Читайте: Жорсткий карантин можуть запровадити лише у разі високої заповненості ліжок хворими на COVID-19, - Ляшко

"Все це стосується виплат за перший місяць, за те, щоб заклад був готовий, щоб міг платити заробітну плату і закупити необхідні медикаменти, необхідні матеріали. Далі кожен місяць виплати залежали від того, як заклад завантажено і як завантажена інтенсивна терапія. Як правило, ця сума менша, бо вона була розрахована під оптимально максимальне завантаження", - сказав він.

При цьому Віленський зазначив, що нині НСЗУ збирає інформацію щодо завантаженості лікарень у вересні.

"Ми розуміємо, що статистика може зрости у деяких регіонах, але ми бачимо, що в різних регіонах навантаження абсолютно різне. Більше того, в різних лікарнях вона різна. Тобто може бути таке, що в одній лікарні навантаження 40 пацієнтів на одну команду, а поруч лікарня, яка має 10 пацієнтів або менше", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість госпіталізованих із COVID-19 у вересні зросла на 34%. Загалом від початку пандемії в стаціонарах проліковано понад 71 тис. пацієнтів, - Нацслужба здоров'я