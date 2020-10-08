Корупціонери реально бояться ВАКС, вони тиснуть на суддів і хочуть руками ОПЗЖ і КС визнати його неконституційним, - ЦПК

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду звернулася з повідомленням про втручання в діяльність суддів зі здійснення правосуддя до голови Вищої ради правосуддя і Генерального прокурора.

"Який треш. Колегія суддів Антикорсуду у складі Лесі Федорак, Ігоря Строгого та Віктора Маслова звернулися до генпрокурорки Венедіктової і Вищої ради правосуддя щодо тиску і втручання в їхню роботу, зокрема із небезпекою для життя та здоров‘я", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що в заяві судді згадали про фігурантів і адвокатів екснардепа Мартиненка: "Мовляв, захисники систематично затягують процес, порушують порядок, критикують суддів у ЗМІ. Один із адвокатів ініціював кримінальну справу проти головуючої судді. Але останньою краплею став вибух на території суду. Він стався там, де суддя Федорак паркує авто".

"Ми стежимо за цією справою з самого початку і вже звикли до зухвалих демаршів, звинувачень і криків з боку захисту Мартиненка. Але вибухи, якщо за цим справді стоять згадані фігуранти, - це вже за межею добра і зла. Ми не чекаємо адекватної реакції з боку ВРП. Але ми хочемо, щоб ви знали що відбувається. І чому зараз, коли вироки ухвалюються ледь не щотижня, Антикорсуд намагаються знищити", - йдеться в повідомленні.

"Корупціонери реально бояться незалежного суду, тому на суддів тиснуть з усіх боків: підривають вибухові пристрої, відкривають фейкові кримінальні справи, хочуть руками ОПЗЖ і Конституційного Суду визнати його неконституційним", - додали в ЦПК.

Нагадаємо, вибух невідомого предмета стався в ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду на просп. Перемоги, 41 у Києві, унаслідок якого було пошкоджено фасад будівлі.