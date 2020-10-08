Поділ на карантинні зони покращує епідситуацію в регіоні вже за тиждень, - Ляшко

Ефективність карантинних зон в Україні доведена тим, що в регіонах, де дотримуються норми, епідеміологічна ситуація поліпшується вже протягом тижня. Це єдиний метод, що реально працює.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Чернівецькій ОДА.

За його словами, розподіл країни на карантинні зони за рівнями епідеміологічної небезпеки реально працює.

"І там, де дотримуються норм, результат є після тижня введення обмежень... Іншої дієвої профілактики на сьогодні не існує. Поки не з'явиться вакцина, ми змушені будемо жити у таких умовах", - додав Ляшко.

