Поділ на карантинні зони покращує епідситуацію в регіоні вже за тиждень, - Ляшко

Поділ на карантинні зони покращує епідситуацію в регіоні вже за тиждень, - Ляшко

Ефективність карантинних зон в Україні доведена тим, що в регіонах, де дотримуються норми, епідеміологічна ситуація поліпшується вже протягом тижня. Це єдиний метод, що реально працює.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Чернівецькій ОДА.

За його словами, розподіл країни на карантинні зони за рівнями епідеміологічної небезпеки реально працює.

"І там, де дотримуються норм, результат є після тижня введення обмежень... Іншої дієвої профілактики на сьогодні не існує. Поки не з'явиться вакцина, ми змушені будемо жити у таких умовах", - додав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорсткий карантин можуть запровадити лише у разі високої заповненості ліжок хворими на COVID-19, - Ляшко

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Зоны это на словах всьо. А в реале видим зебилов в маршрутках без масок
08.10.2020 13:48 Відповісти
Зоны - это что то из другой оперы.
08.10.2020 13:51 Відповісти
А почему в целом по стране жопа?
08.10.2020 13:53 Відповісти
Как ты зону не покрасишь, а всем пох.
08.10.2020 13:58 Відповісти
Розфарбовування мап кольорами дає користь навіть більшу, ніж намазування зеленкою хворого місця. Це заявляє цілий головний санлікар країни.
08.10.2020 14:02 Відповісти
апг
08.10.2020 14:09 Відповісти
А Ляшко и в Киеве некисло.
08.10.2020 14:59 Відповісти
 
 