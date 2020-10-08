У вересні в Україні пропонують на 10% менше вакансій, ніж у серпні, - експерт

Не у всіх роботодавців є ресурси, які б дозволили розвиватися і розширювати штат працівників.

Жорсткий карантин завдав суттєвого удару вітчизняній економіці, зокрема, з початку 2020 року до держслужби зайнятості звернулися понад 1 млн 700 тис. українців. Експерти кажуть: попри послаблення карантину, за 4 місяці український бізнес не встиг оговтатися після локдауну. Дуже багато підприємств не мають ресурсів для розвитку, як і впевненості в завтрашньому дні, передає 5 канал.

"Зростання кількості вакансій, на яке ми очікували у вересні, яке б мало відбуватися традиційно, бо розпочинається новий бізнес-сезон, на жаль, не відбулося. І кількість вакансій, порівняно із серпнем, трохи зменшилася – у межах 9-10%. Наразі роботодавці перебувають у ситуації невизначеності: чи буде друга хвиля карантину? Не у всіх є фінансові ресурси, інші ресурси, які б дозволили розвиватись і, знову ж таки, розширювати свій штат", – каже Юлія Дрожжина, керівниця Експертно-аналітичного центру.

Водночас виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко зауважує, що через ситуацію з коронавірусом роботодавці перебувають у стані невизначеності і взагалі не мають змоги будувати будь-які перспективні плани.

"Бізнес консервативно очікує і дивиться на ситуацію в другій половині цього року. Більше того, наступний рік, всі очікують, що буде доволі важким, тому важко робити будь-які плани. Я б не очікувала зростання в 2021 році. Треба бути готовим до гіршого, але сподіватися на краще", – зауважила вона.