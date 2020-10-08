УКР
Новини
У вересні в Україні пропонують на 10% менше вакансій, ніж у серпні, - експерт

Не у всіх роботодавців є ресурси, які б дозволили розвиватися і розширювати штат працівників.

Жорсткий карантин завдав суттєвого удару вітчизняній економіці, зокрема, з початку 2020 року до держслужби зайнятості звернулися понад 1 млн 700 тис. українців. Експерти кажуть: попри послаблення карантину, за 4 місяці український бізнес не встиг оговтатися після локдауну. Дуже багато підприємств не мають ресурсів для розвитку, як і впевненості в завтрашньому дні, передає 5 канал.

"Зростання кількості вакансій, на яке ми очікували у вересні, яке б мало відбуватися традиційно, бо розпочинається новий бізнес-сезон, на жаль, не відбулося. І кількість вакансій, порівняно із серпнем, трохи зменшилася – у межах 9-10%. Наразі роботодавці перебувають у ситуації невизначеності: чи буде друга хвиля карантину? Не у всіх є фінансові ресурси, інші ресурси, які б дозволили розвиватись і, знову ж таки, розширювати свій штат", – каже Юлія Дрожжина, керівниця Експертно-аналітичного центру.

Водночас виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко зауважує, що через ситуацію з коронавірусом роботодавці перебувають у стані невизначеності і взагалі не мають змоги будувати будь-які перспективні плани.

"Бізнес консервативно очікує і дивиться на ситуацію в другій половині цього року. Більше того, наступний рік, всі очікують, що буде доволі важким, тому важко робити будь-які плани. Я б не очікувала зростання в 2021 році. Треба бути готовим до гіршого, але сподіватися на краще", – зауважила вона.

безробіття (578) карантин (18172)
+3
ЗЕшмигалюка.... Де 500 тис. робочих місць???
08.10.2020 13:53 Відповісти
+3
Что не поставит на руководящую должность своего армейского друга.
08.10.2020 14:00 Відповісти
+2
говорили же иди в духовную семинарию (с)
08.10.2020 13:59 Відповісти
ЗЕшмигалюка.... Де 500 тис. робочих місць???
08.10.2020 13:53 Відповісти
уже скоро будет острая потребность в копачах, плотниках и столярах, священнослужителях, изготовители памятников, водители....
08.10.2020 13:56 Відповісти
говорили же иди в духовную семинарию (с)
08.10.2020 13:59 Відповісти
Я согласен на должность зама Коболева, если что
08.10.2020 14:20 Відповісти
Та ну он обещал бруковку ложить. На такую работу не каждый согласится. Особенно у кого высшее образование, то просто будут криво плитку ложить ибо считают себя интилигентами но голосовали за зебила
08.10.2020 13:58 Відповісти
Сьогодня поспілкувався з двома молодиками які агітують за кандидатів у депутати міської ради Запоріжжя від партії "Нова політика"...
Питаю... Хлоці ви мабудь не працюєте тому примушені стояти тут навіть за копійки?
Відповідь... Працюємо на "Мотор Січі", а зараз тут тимчасово "відробляємо держзаказ" за подвійну оплату...
Отак...
08.10.2020 14:11 Відповісти
А шо там обіцяла лохам Вава ідучи на вибори?
08.10.2020 13:54 Відповісти
Что не поставит на руководящую должность своего армейского друга.
08.10.2020 14:00 Відповісти
в якій армії він служив? - в кавеенській! - і свого друга ваню баканова пристроїв...
08.10.2020 15:03 Відповісти
Где там те идиоты, которые 14 мес назад говорили, что хуже не будет если избрать шута коломойши президентом? Хуже уже наступило!
08.10.2020 16:08 Відповісти
зачем же Зе лично создал ковид? да?
09.10.2020 07:21 Відповісти
 
 