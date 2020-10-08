"Приватбанк" за вказівкою влади незаконно заблокував кошти, виділені "ЄС" на ведення виборчої кампанії

Передчуваючи поразку на місцевих виборах, влада Зеленського намагається активно протидіяти веденню виборчої кампанії "Європейської Солідарності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми вже неодноразово повідомляли про факти брутального порушення прозорості виборчого процесу представниками влади, однак послідовники Януковича вдаються до нових методів фальсифікації народного волевиявлення. Так, за вказівкою влади повністю підконтрольний їй "Приватбанк" незаконно заблокував кошти, виділені партією на ведення виборчої кампанії. 5 жовтня з центрального рахунку "Європейської Солідарності" було здійснено перерахунок коштів на рахунки регіональних партійних структур. Але без жодних підстав вони були заблоковані працівниками "Приватбанку". Таким чином, незаконно втручаючись у виборчий процес, влада руками підконтрольного їй "Приватбанку" повністю заблокувала фінансування виборчої кампанії нашої партії в регіонах, зокрема, оплату реклами на телебаченні", - наголосили в політсилі.

Зазначається, що "Європейська Солідарність" чітко виконує вимоги законодавства щодо фінансування політичних партій та використовує кошти, які пройшли перевірку в НАЗК і були отримані в якості компенсації після парламентських виборів 2019 року.

"Саме НАЗК має виключне право перевіряти прозорість партійного фінансування. Тому розцінюємо грубе втручання "Приватбанку" у виборчий процес як виконання злочинної вказівки Банкової у боротьбі з опозицією. "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського припинити перетворювати вибори на фарс та використовувати банківську систему як інструмент у боротьбі з опозицією", - наголосили в "Євросолідарності".

"Ми вимагаємо від правоохоронних органів та керівництва Національного банку України зупинити цей злочин і провести розслідування щодо свідомого перешкоджання працівниками "Приватбанку" ведення виборчого процесу в Україні. Відповідні матеріали щодо грубого порушення владою України виборчого законодавства ми надаємо міжнародним організаціям та спостерігачам, які працюють в Україні" , - підсумували в політсилі.

