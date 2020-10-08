УКР
"Приватбанк" за вказівкою влади незаконно заблокував кошти, виділені "ЄС" на ведення виборчої кампанії

Передчуваючи поразку на місцевих виборах, влада Зеленського намагається активно протидіяти веденню виборчої кампанії "Європейської Солідарності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми вже неодноразово повідомляли про факти брутального порушення прозорості виборчого процесу представниками влади, однак послідовники Януковича вдаються до нових методів фальсифікації народного волевиявлення. Так, за вказівкою влади повністю підконтрольний їй "Приватбанк" незаконно заблокував кошти, виділені партією на ведення виборчої кампанії. 5 жовтня з центрального рахунку "Європейської Солідарності" було здійснено перерахунок коштів на рахунки регіональних партійних структур. Але без жодних підстав вони були заблоковані працівниками "Приватбанку". Таким чином, незаконно втручаючись у виборчий процес, влада руками підконтрольного їй "Приватбанку" повністю заблокувала фінансування виборчої кампанії нашої партії в регіонах, зокрема, оплату реклами на телебаченні", - наголосили в політсилі.

Зазначається, що "Європейська Солідарність" чітко виконує вимоги законодавства щодо фінансування політичних партій та використовує кошти, які пройшли перевірку в НАЗК і були отримані в якості компенсації після парламентських виборів 2019 року.

Також читайте: Заява "ЄС" про нібито тиск на їхніх кандидатів на Донбасі не відповідає дійсності, - СБУ

"Саме НАЗК має виключне право перевіряти прозорість партійного фінансування. Тому розцінюємо грубе втручання "Приватбанку" у виборчий процес як виконання злочинної вказівки Банкової у боротьбі з опозицією. "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського припинити перетворювати вибори на фарс та використовувати банківську систему як інструмент у боротьбі з опозицією", - наголосили в "Євросолідарності".

"Ми вимагаємо від правоохоронних органів та керівництва Національного банку України зупинити цей злочин і провести розслідування щодо свідомого перешкоджання працівниками "Приватбанку" ведення виборчого процесу в Україні. Відповідні матеріали щодо грубого порушення владою України виборчого законодавства ми надаємо міжнародним організаціям та спостерігачам, які працюють в Україні" , - підсумували в політсилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Європейська Солідарність" вимагає від НАБУ розслідувати зловживання з витратами мільярдів гривень коронавірусного фонду

місцеві вибори (1367) НБУ (10682) Приватбанк (2463) Європейська Солідарність (1107)
+28
спасибо 73% зелерастов
показати весь коментар
08.10.2020 13:59 Відповісти
+20
Ссутся зелёные шмаркли
показати весь коментар
08.10.2020 14:01 Відповісти
+17
конвульсии цирка зе-вавки.
показати весь коментар
08.10.2020 14:03 Відповісти
спасибо 73% зелерастов
показати весь коментар
08.10.2020 13:59 Відповісти
Дай хоч з десять гривень твоїй святій свині на вибори, а не букафки тицяєш!
показати весь коментар
08.10.2020 14:02 Відповісти
можу тобі зеленим в очі посцяти))
показати весь коментар
08.10.2020 14:04 Відповісти
Молодець! От прямо зараз встань і "посци зеленим в очі" на моніторі твого комп"ютера. Докажи всім, що ти посан!
показати весь коментар
08.10.2020 14:07 Відповісти
Ти пожиттю обісране зеле-ватим калом. Обсихай.
показати весь коментар
08.10.2020 14:10 Відповісти
так ти тільки тут хоробрий, а на вулиці хер зелебобіка знайдеш, всі язаньогонегаласавалі ходять, нема кому і триндячки дать
показати весь коментар
08.10.2020 14:11 Відповісти
Якраз то на вулиці жодного не знайдеш, хто, як ти, вилизує сраку Рошенку.
показати весь коментар
08.10.2020 14:12 Відповісти
бо ніхто сраку нікому не лиже. біжі хутко до телевізора, скоро зе-уріну в очі пускать будуть
показати весь коментар
08.10.2020 14:13 Відповісти
І це мені написало те, котре віре кожному слову з телевізора, всьому, що йому його свята свиня на вуха навішає.

Давай ще про телевізор!
Давай ще про телевізор!
показати весь коментар
08.10.2020 14:15 Відповісти
осложнніє на моск в тебе, от зе-уріни, як я бачу))))
показати весь коментар
08.10.2020 14:17 Відповісти
та це подоляковий бот
показати весь коментар
08.10.2020 14:27 Відповісти
кацапи завжди пишуть про "лізаніе сраки" - то це твої скрепи..
показати весь коментар
08.10.2020 14:26 Відповісти
Ты уже вылизал зеленому барану лучше всех.
показати весь коментар
08.10.2020 14:43 Відповісти
В Привате я так понимаю много лишних денег вкладчиков и пока ещё хорошая репутация среди населения. Сотрудники банка решили испортить это .
показати весь коментар
08.10.2020 14:01 Відповісти
Пані Святослава, це вирішили підпортити їх репутацію "зелене кодло", яке вмішалося в ці процеси. Недавно підмочили репутацію хору імені "Верьовки", що для мене він навічно вже залишиться мотузкою, його концерти мені вже не цікаві. Це як приклад. Але до чого не доторкнеться Вова і його клоуни все перетворюється на посміховисько і непотріб.
показати весь коментар
08.10.2020 15:23 Відповісти
Ссутся зелёные шмаркли
показати весь коментар
08.10.2020 14:01 Відповісти
Главный информационщик президента Ермака Михаил Подоляк плачется в своем ФБ: "Позитива не будет. Потому что не нужен. Почти никому. Одним, потому что уже не могут не лгать. Другим, потому что слушают первых и по-сектантски верят в то, что обязательно все будет плохо..." Это забавно. Потому что именно информационщик отвечает за "позитив". Хотя, Мишу понять можно. Сложно продвигать позитив, когда твой хозяин Ермак постоянно лажает, когда Зеленского фактически представляют и подставляют такие персонажи как Тищенко или Комарницкий. Когда глава СБУ Баканов перед тем же Тищенко ходит на полусогнутых. Не плачь, Миша, позитива нет. Но хоть заработаешь, как на Думчеве
показати весь коментар
08.10.2020 14:02 Відповісти
Я вот смотрю бывает телевизор и случайно натыкаюсь на рекламу. И там идет предвыборный ролик слуги урода. Так вот там снято куча чудаков и их короче нада будет запомнить и потом с них спросить
показати весь коментар
08.10.2020 14:02 Відповісти
конвульсии цирка зе-вавки.
показати весь коментар
08.10.2020 14:03 Відповісти
в ЕС обращайтесь -потому что когда зежаба подастся в бега ,то ему не должна дать убежище ни одна страна Европы и США
показати весь коментар
08.10.2020 14:03 Відповісти
Он в кацапию будет бежать. Тем более у него там бизнес -- киностудия.
показати весь коментар
08.10.2020 14:06 Відповісти
пусть бежит, если сможет-у него три выхода: помойка украинских презов-кацапия, гиляка и американская тюрьма
показати весь коментар
08.10.2020 14:10 Відповісти
Дружина колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова Катерина Глімбовська на місцевих виборах балотуватиметься до Київради у списку партії "Батьківщина".

Про це повідомив громадський рух "https://www.chesno.org/post/4227/ Чесно ".

Так, Глімбовська є кандидаткою в окрузі №11 - Святошинський район Києва.
Вона донькою відомого будівельного магната Олександра Глімбовського, який володіє корпорацією "Альтіс-Холдинг". Компанія реконструювала київський ЦУМ та Поштову площу. Також холдинг будував термінал D аеропорту "Бориспіль" і перебудовував аеропорт у Львові.

Раніше журналісти https://bihus.info/dfs-ne-stala-donarahovuvati-podatki-kompaniyi-testya-svogo-golovi проєкту "Наші гроші" виявили, що корпорація, сплачувала до бюджету мінімум податків завдяки схепі через низку своїх структур.

https://espreso.tv/news/2020/10/08/druzhyna_eksgolovy_dfs_nasirova_balotuyetsya_do_kyyivrady_vid_quotbatkivschynyquot_quotchesnoquot
показати весь коментар
08.10.2020 14:03 Відповісти
Якщо чесно, то я ніколи не дивлюсь на те, від якої партії балотуються на місцевих виборах хапуги та злодії.до кандидатів у ВР прикуті погляди усієї України, вони під мікроскопом. А на місцевих виборах місцеві князьки скачуть із партії в партію в залежності від того, скільки коштує прохідне місце у списку.
показати весь коментар
08.10.2020 14:23 Відповісти
Партія не має нести політичну відповідальність за своїх членів?
показати весь коментар
08.10.2020 14:27 Відповісти
Має. Проте в реальності все трохи складніше.
На місцях інколи партії опоненти ідуть одним фронтом.
показати весь коментар
08.10.2020 14:46 Відповісти
Нехай ідуть, але брати в свої лави найближчих родичів тих, ким роками дорікали іншим, це лицемірство.
показати весь коментар
08.10.2020 15:07 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13256360.html Корупція - це Зеленський

Головним корупціонером країни є Зеленський.
Саме він поставив шлагбаум розслідуванню корупційної схеми розпродажу держпосад братом керівника його офісу Єрмака.
Уряд Зеленського дав добро на незаконне нецільове використання коштів фонду боротьби проти Ковід.
За Зеленського повернулись тіньові схеми управління держкомпаніями олігархами.
Зеленський прикриває своїх депутатів та міністрів корупціонерів.
За Зеленського повернулось телефонне право у всі правоохоронні органи,
в антикорупційні органи повходили люди держзрадника Януковича та олігархів.
236 нардепів "Слуги народу" отримують зарплату в конвертах.
Щодня множаться корупційні скандали: скандал з помічниками-родичами депутатів-слуг;
Бандитизм піднімає голову, корупція квітне, з'являються замовні кримінальні справи, шириться рейдерство.
"Група Коломойського" у Раді протягує антиукраїнські корупційні рішення.
Через відсутність боротьби з корупцією Зеленським держава ризикує втратити безвіз, а згодом корумпована влада поставить під удар Асоціацію України з ЄС.
Імпічмент Зеленському через кришування корупції - єдиний вихід для наведення ладу в країні.
показати весь коментар
08.10.2020 14:04 Відповісти
"ПриватБанк" по указке власти незаконно заблокировал средства, выделенные "ЕС" на ведение избирательной кампании - Цензор.Н
показати весь коментар
08.10.2020 14:06 Відповісти
внук штоле?
"ПриватБанк" по указке власти незаконно заблокировал средства, выделенные "ЕС" на ведение избирательной кампании - Цензор.НЕТ 1956
показати весь коментар
08.10.2020 14:07 Відповісти
зелені свині щось учуяли..
показати весь коментар
08.10.2020 14:15 Відповісти
На що тільки не піде промосковська шушара, щоб не допустити проукраїнські сили до влади.
показати весь коментар
08.10.2020 14:27 Відповісти
Тю. Да кто ж садится играть за один стол с кидалами ?

Только нал. На войне как на войне.
показати весь коментар
08.10.2020 14:31 Відповісти
А вы говорите , что Зюзя не в одной связке с каломойшей
показати весь коментар
08.10.2020 14:40 Відповісти
Удачный ход Кремля, очень умно.
показати весь коментар
08.10.2020 15:37 Відповісти
Позорные зе-действия в лучших традициях "русского мира".
Противно смотреть на эту дешевую и бесстыжую зелёную плесень и на тех, кто за неё голосовал.
показати весь коментар
08.10.2020 17:07 Відповісти
когда эта гавнина обонкротится
показати весь коментар
08.10.2020 21:46 Відповісти
банк просто так ничего не блокирует. значит, нарушили процедуры.
показати весь коментар
09.10.2020 07:23 Відповісти
 
 