УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8509 відвідувачів онлайн
Новини
3 855 38

Пєсков про події в Киргизстані: Ситуація нагадує бардак і хаос. Москва глибоко стурбована

Пєсков про події в Киргизстані: Ситуація нагадує бардак і хаос. Москва глибоко стурбована

У Кремлі у зв'язку з акціями протесту в Киргизстані заявили, що "ситуація нагадує бардак і хаос", і поки не йдеться про притулок у Росії для президента цієї країни Сооронбая Жеенбекова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ситуація нагадує бардак і хаос", - зазначив Пєсков.

За його словами, Москва стурбована тим, що відбувається в Киргизстані.

"Розвиток ситуації дійсно викликає нашу глибоку стурбованість, природно. Це теж наш просунутий партнер. Ми працюємо в умовах глибокої інтеграції в межах ЄврАзЕС, СНД і тому, звичайно, все що там відбувається, для нас дуже важливо", - підкреслив Пєсков.

Він сподівається, що зусилля виконувача обов'язків Ради безпеки Омурбека Суваналієва, з яким телефоном провів переговори голова ФСБ РФ Олександр Бортніков, "якимось чином сприятимуть стабілізації цієї ситуації".

При цьому Пєсков підкреслив, що у нього немає інформації про можливе перебування президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова в Росії, і про надання йому притулку на території РФ не йдеться.

"Поки що про це йдеться, давайте все-таки будемо послідовно розглядати питання, які постають на порядку денному, і не будемо займатися якимись такими евентуальними міркуваннями", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи відомо чи ні в Кремлі, що Жеенбеков може перебувати на території РФ, Пєсков сказав: "Ні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Киргизстані заявили про зникнення президента і прем'єра, ухвалено рішення закрити кордон

Нагадаємо, у Киргизстані 4 жовтня відбулися вибори до парламенту.

5 жовтня в Бішкеку почався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів. Після півночі 6 жовтня мітингувальники захопили "Білий дім", де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Держкомітету нацбезпеки і громадської ТРК. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

На вимогу протестувальників було звільнено з ув'язнення кілька політиків, у тому числі колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

6 жовтня Центрвиборчком офіційно визнав нелегітимними підсумки виборів.

Автор: 

Киргизстан (149) Пєсков Дмитро (1754) росія (67880)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Песков о событиях в Кыргызстане: Ситуация напоминает бардак и хаос. Москва глубоко обеспокоена - Цензор.НЕТ 6913
показати весь коментар
08.10.2020 14:05 Відповісти
+6
Скоро в Ростове будет целая улица постсоветских экс-диктаторов.
У Янука на этой улице дом под номером 1.
показати весь коментар
08.10.2020 14:06 Відповісти
+4
Вулиця Легетимних !!)))
показати весь коментар
08.10.2020 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Песков о событиях в Кыргызстане: Ситуация напоминает бардак и хаос. Москва глубоко обеспокоена - Цензор.НЕТ 6913
показати весь коментар
08.10.2020 14:05 Відповісти
Що, Песков, "Рублёвка не резиновая..."?
показати весь коментар
08.10.2020 14:05 Відповісти
Є ще Південне узбережжя моря Лаптьових !!))
показати весь коментар
08.10.2020 14:28 Відповісти
Був я там... У Тіксі, в полярний день, прольотом... Як сказав мій співслужбовець, "Если моя Пермь - "задница России", то Тикси - "дырка в этой заднице..."
показати весь коментар
08.10.2020 15:01 Відповісти
"При этом Песков подчеркнул, что у него нет информации о возможном нахождении президеИсточник: https://censor.net/ru/n3223709"

Ця країна давно під ковпаком Москви і в усіх подіях стерчать звідти вуха уйла.
показати весь коментар
08.10.2020 14:05 Відповісти
Росєяне,живіть власною країною ,дбайте про неї,опікуйтесь нею ,не пхайте свій брудний писок , в сусідське,вже чуже для вас, обістя !!_)))))
показати весь коментар
08.10.2020 14:06 Відповісти
- Рассеяне, да что же вам всё неймётся?!... То в одном месте войну затеете, то в другом... Наведите у себя дома порядок, сначала!!!...
- А мы хотим построить на всей земле РАЙ!...
- Да сколько вы ни стараетесь, а у вас, вместо РАЯ, "сарай" получается... Да ещё и "зачуханый" и дырявый...
показати весь коментар
08.10.2020 14:22 Відповісти
Мабуть що з цього рая у них не вийде не х..нічого !!))
показати весь коментар
08.10.2020 14:25 Відповісти
А коли у них щось хороше виходило?... Як співав Висоцький, "А кроме мордобития, никаких чудес!...".
показати весь коментар
08.10.2020 14:28 Відповісти
Життєдайні санкціі лише на користь росєянам !!))
показати весь коментар
08.10.2020 14:27 Відповісти
Скоро в Ростове будет целая улица постсоветских экс-диктаторов.
У Янука на этой улице дом под номером 1.
показати весь коментар
08.10.2020 14:06 Відповісти
Вулиця Легетимних !!)))
показати весь коментар
08.10.2020 14:08 Відповісти
Ростов, улица легитимных, дом 1
Пєсков про події в Киргизстані: Ситуація нагадує бардак і хаос. Москва глибоко стурбована - Цензор.НЕТ 2745
показати весь коментар
08.10.2020 14:11 Відповісти
Як сказала моя дружина, почувши про "пропажу", "Це вже характерна штука - як тільки в якійсь з країн колишнього Союзу народ виганяє правителя, він тікає у Росію...".
показати весь коментар
08.10.2020 14:31 Відповісти
Це вже не випадок, це тенденція!! Це до речі вже давня традиція !!)))
показати весь коментар
08.10.2020 14:37 Відповісти
В Ростові місця всім достатньо
показати весь коментар
08.10.2020 14:07 Відповісти
Та имели мы "ввиду" вашу глубокую обеспокоенность!
показати весь коментар
08.10.2020 14:07 Відповісти
Пошли нахер. Всякий раз, когда кто-то за поребриком выражает обеспокоенность, жди беды...
показати весь коментар
08.10.2020 14:10 Відповісти
Пєсков про події в Киргизстані: Ситуація нагадує бардак і хаос. Москва глибоко стурбована - Цензор.НЕТ 7126
показати весь коментар
08.10.2020 14:10 Відповісти
шо это оно там хрюкает(это слова песковского начальника, не мои)?
показати весь коментар
08.10.2020 14:15 Відповісти
Роль Запада и НАТО не раскрыта!
показати весь коментар
08.10.2020 14:22 Відповісти
Манька -аблігація вийде з транса, все розкриє і докладно доведе !!))
показати весь коментар
08.10.2020 14:46 Відповісти
Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! (с)
показати весь коментар
08.10.2020 14:29 Відповісти
Дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

)))
показати весь коментар
08.10.2020 14:33 Відповісти
Не дай Боже!! Коли лусне цей гнидник Росєя , то весь світ гидотою заляпає !!)))
показати весь коментар
08.10.2020 14:39 Відповісти
Короче говоря, бардак устроили какие-то киргизобандеровцы....
показати весь коментар
08.10.2020 14:31 Відповісти
будем с удовольствием смотреть как киргизы будут посылать кремлядскую срань.... в трещину ишаку.
показати весь коментар
08.10.2020 14:37 Відповісти
Если Москва обеспокоена, та я доволен. Значит очередных кремлевских опарышей смели в нужник. Песков, ищи в Ростове.
показати весь коментар
08.10.2020 14:45 Відповісти
На вулиці Легитимних,поруч з Овочем !!))
показати весь коментар
08.10.2020 14:47 Відповісти
У кацапів наразі з усіх боків починає палати.
показати весь коментар
08.10.2020 17:12 Відповісти
Бедные, не успевают обеспокаиваться.
показати весь коментар
08.10.2020 17:17 Відповісти
Киргизи тут показали, як потрібно швидко зробити справу без хороводів з бубном, без ліхтаріків і квітів.
показати весь коментар
08.10.2020 18:33 Відповісти
 
 