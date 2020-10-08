Пєсков про події в Киргизстані: Ситуація нагадує бардак і хаос. Москва глибоко стурбована

У Кремлі у зв'язку з акціями протесту в Киргизстані заявили, що "ситуація нагадує бардак і хаос", і поки не йдеться про притулок у Росії для президента цієї країни Сооронбая Жеенбекова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ситуація нагадує бардак і хаос", - зазначив Пєсков.

За його словами, Москва стурбована тим, що відбувається в Киргизстані.

"Розвиток ситуації дійсно викликає нашу глибоку стурбованість, природно. Це теж наш просунутий партнер. Ми працюємо в умовах глибокої інтеграції в межах ЄврАзЕС, СНД і тому, звичайно, все що там відбувається, для нас дуже важливо", - підкреслив Пєсков.

Він сподівається, що зусилля виконувача обов'язків Ради безпеки Омурбека Суваналієва, з яким телефоном провів переговори голова ФСБ РФ Олександр Бортніков, "якимось чином сприятимуть стабілізації цієї ситуації".

При цьому Пєсков підкреслив, що у нього немає інформації про можливе перебування президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова в Росії, і про надання йому притулку на території РФ не йдеться.

"Поки що про це йдеться, давайте все-таки будемо послідовно розглядати питання, які постають на порядку денному, і не будемо займатися якимись такими евентуальними міркуваннями", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи відомо чи ні в Кремлі, що Жеенбеков може перебувати на території РФ, Пєсков сказав: "Ні".

Нагадаємо, у Киргизстані 4 жовтня відбулися вибори до парламенту.

5 жовтня в Бішкеку почався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів. Після півночі 6 жовтня мітингувальники захопили "Білий дім", де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Держкомітету нацбезпеки і громадської ТРК. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

На вимогу протестувальників було звільнено з ув'язнення кілька політиків, у тому числі колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

6 жовтня Центрвиборчком офіційно визнав нелегітимними підсумки виборів.