1 480 45

Мовної проблеми в Україні не існує, на порядку денному зараз війна, епідемія та економічна криза, - омбудсмен Кремінь

Мовної проблеми в Україні не існує, на порядку денному зараз війна, епідемія та економічна криза, - омбудсмен Кремінь

Ініціатіви політиків, охочих на мовному питанні заробити собі бали, не мають ніяких перспектив.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ініціативи політиків, які хочуть на мовному питанні заробити бали, безперспективні. Мовної проблеми в Україні не існує. На порядку денному зараз війна, епідемія, економічна криза, геополітичні зміни. Питання мови не входить до десятки найневідкладніших", - сказав мовний омбудсмен.

Кремінь зазначив, що напередодні місцевих виборів звернувся до учасників виборчого процесу з закликом не спекулювати на мовному питанні, адже це одне з основних питань для розвитку держави.

"Я звертався до народних депутатів, політиків місцевого рівня із закликом не спекулювати і не експериментувати на речах, які є основоположними для держави", - підкреслив він.

Уповноважений із захисту державної мови також висловив переконання, що найближчим часом ні до мовного, ні до освітнього закону змін внесено не буде.

українська мова (849) мова (750) Кремінь Тарас (157)
Топ коментарі
+8
"У порядку денному роботи парламенту чергова спроба русифікації. Цього разу через законопроєкти http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68163 №3077 , http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68175 №3077-1 про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин Шуфрича-Німченка і Волошина-Бужанського", - зазначив В'ятрович.
В'ятрович назвав законопроєкт найнебезпечнішим з усіх, які досі виносилися на пленарні засідання з мовного питання.
"Обидва проєкти змінюють статтю 7 закону про освіту, по суті, прирівнюючи російську та інші мови до української в освітньому процесі. Такими є пріоритети "зеленої" влади - не боротьба з економічними проблемами чи пандемією, а саме з мовою", - додав депутат.
Нагадаємо, раніше В'ятрович уже https://novynarnia.com/2020/09/16/rada-vidmovylasya-dozvolyty/ наголошував , що ці закопроєкти "передбачають повну русифікацію освіти".
"І хоча формально освітній комітет їх не підтримав, для чогось же ці проєкти Шуфрича і Бужанського включили в порядок денний і виносять у зал. Маємо бути пильними, бо режим Зеленського все виразніше демонструє свою антиукраїнську сутність і все тісніше зливається в обіймах із ОПЗЖ", - стверджував В'ятрович
08.10.2020 14:22 Відповісти
+6
Питання мови постійно нам підсовують росіски сили.
Нав'язуючи ізик українцям.
08.10.2020 14:19 Відповісти
+5
Поки в Україні буде звучати мова окупанта - доти нам нічого доброго не світить! А окупант веде війну не тільки на фронті а і куди страшнішу і небезпечнішу в нашому глибокому тилу! Ось доказ!!!
Языковой проблемы в Украине не существует, на повестке дня сейчас война, эпидемия и экономический кризис, - омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 4987
08.10.2020 14:15 Відповісти
А казино и игральный бизнес? Они первые в списке. Остальное так, вторично и меньше.
08.10.2020 14:14 Відповісти
А кто автор учебника и издатель ?
08.10.2020 14:48 Відповісти
І хто допустив цей підручник до друку !!))
08.10.2020 15:24 Відповісти
Может там СБУ должно разбираться
Печатают НА УКРАИНСКИЕ ДЕНЬГИ сепаратистскую литературу
08.10.2020 15:31 Відповісти
На це потрібна команда-ФАС !!)))
08.10.2020 15:38 Відповісти
тЫ РИСУНОК РАЗВЕРНИ ПОЧИТАЙ, ЧТО ДАЛЬШЕ КРАЯ НАПИСАНО!
08.10.2020 16:33 Відповісти
Яка економічна криза?
08.10.2020 14:18 Відповісти
А громадянам України , якщо вони вважают себе за громадян , важко користуватись українською ??)))
08.10.2020 15:20 Відповісти
Там де це потрібно - не важко. На побутовому рівні - право кожного розмовляти тією мовою яка більш зручна.
08.10.2020 16:01 Відповісти
Нажаль не всі це розуміют ,а де хто цим маніпулює !!))
08.10.2020 16:04 Відповісти
да не скажи, в 14м году, когда власть была очень слаба и кругом все пылало свободовцы идиоты подняли вопрос именно языка. видимо кацапы в крыму были менее значимы чем язык
08.10.2020 19:30 Відповісти
питання мови потрібно було вирішувати давно.
як прибалти.
то не сталось би в нас ні Криму, ні дамбасу.
08.10.2020 19:32 Відповісти
это глубокое заблуждение, крыма и донбаса не было бы если бы там была украинская власть с 1991 года. весь чернигов разговариват на русском и никто не мечтает о раше)))) донбас кучма отдал ахметке с яныком а крым кацам еще в 90е
08.10.2020 19:43 Відповісти
І що доброго в росіскомовності ?
Ті регіони обирають не українську владу. І таки тяжіють до росії.
І все через росіскомовність.
08.10.2020 19:50 Відповісти
ну вот шо ты пишешь? украиномовные наверно не воруют, не тяготеют к раше?))))) по твоей логике чернигов,суммы, харьков, николаев, запорожье, одесса должны уже давно быть в раше? кстати медведчук шпарит по украинский и имеет огромный вес на украиноязычном закарпатье. ты молода и учишь укр. мову как и мои дети. а вот я ее вообще не изучал, но я не думаю что меньший украинец чем ты. мову не нужно трогать лет 20. львовяне очень мудрые, они спокойно переходят на русский не делая из этого проблемы
08.10.2020 20:02 Відповісти
Не знаю, чому людям не доходить, що все російське означає окупаційне.
Вас фуйло вважає росєянами. А отже своїми баранами.
Ніякої гордості у вас немає.
08.10.2020 19:52 Відповісти
у тебя в голове все смешалось. пользоваться русским языком и быть россиянином это разные вещи. вот ты сейчас разжигаешь ненависть русскоязычных к украиноязычным, тем самым подигрываешь *****. в этом твоя гордость?))
08.10.2020 20:06 Відповісти
и напомню тебе про прибалтов, они не давали гражданства русским, а давали вид на жительство. а у нас все с паспортами украины
08.10.2020 20:09 Відповісти
Можливо у манкурта Креминь поки все добре. А украінську млву ці ЗЕ шмарклі принижують.
08.10.2020 14:28 Відповісти
Носители украинского языка в большинстве разговаривают на "суржике", чем безусловно очень гордятся. Особенно много суржика в лексиконе публичных людей. А так конечно да, проблемы не существует.
08.10.2020 14:39 Відповісти
Вот если бы Вы все жто писали на державной мове , то было бы нормально
показати весь коментар
08.10.2020 14:47 Відповісти
08.10.2020 15:28 Відповісти
А ты у нас чего "носитель"? Ты хоть способен "суржик" от "диалекта" отличить?
08.10.2020 15:25 Відповісти
в Україні не існує мовної проблеми
проте, існує язикова: в Добкіна занадто малий язик, до простати не дістає
Языковой проблемы в Украине не существует, на повестке дня сейчас война, эпидемия и экономический кризис, - омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 3112
08.10.2020 14:44 Відповісти
А мовний омбудсмен в Україні відморожений.
08.10.2020 14:53 Відповісти
"війна, епідемія та економічна криза" виникли через те, що в Україні існує мовна (язиковая) проблема. Омбудсмен вчадів.
08.10.2020 14:55 Відповісти
Как только начинаются выборы, их кто-то тянет за язык. (Украинская народная примета)
08.10.2020 15:21 Відповісти
Мовне питання зникне , коли зникне російська в Україні !!))
08.10.2020 15:26 Відповісти
значить ніколи.
08.10.2020 16:02 Відповісти
Нажаль ,ви праві !!))
08.10.2020 16:11 Відповісти
Если языкового вопроса нет, то нафига нужен языковой омбудсмен?
08.10.2020 15:43 Відповісти
Тарас - порядна людина.
08.10.2020 17:01 Відповісти
"На повестке дня сейчас война, эпидемия и экономический кризис . . ."

Голод, чума и война - прям классика : 3 всадника апокалипсиса и все у нас.
08.10.2020 20:26 Відповісти
верно. каждый говорит, как хочет, притеснения нет.
09.10.2020 07:24 Відповісти
 
 