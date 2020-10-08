Мовної проблеми в Україні не існує, на порядку денному зараз війна, епідемія та економічна криза, - омбудсмен Кремінь

Ініціатіви політиків, охочих на мовному питанні заробити собі бали, не мають ніяких перспектив.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ініціативи політиків, які хочуть на мовному питанні заробити бали, безперспективні. Мовної проблеми в Україні не існує. На порядку денному зараз війна, епідемія, економічна криза, геополітичні зміни. Питання мови не входить до десятки найневідкладніших", - сказав мовний омбудсмен.

Кремінь зазначив, що напередодні місцевих виборів звернувся до учасників виборчого процесу з закликом не спекулювати на мовному питанні, адже це одне з основних питань для розвитку держави.

"Я звертався до народних депутатів, політиків місцевого рівня із закликом не спекулювати і не експериментувати на речах, які є основоположними для держави", - підкреслив він.

Уповноважений із захисту державної мови також висловив переконання, що найближчим часом ні до мовного, ні до освітнього закону змін внесено не буде.

