Мовної проблеми в Україні не існує, на порядку денному зараз війна, епідемія та економічна криза, - омбудсмен Кремінь
Ініціатіви політиків, охочих на мовному питанні заробити собі бали, не мають ніяких перспектив.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"Ініціативи політиків, які хочуть на мовному питанні заробити бали, безперспективні. Мовної проблеми в Україні не існує. На порядку денному зараз війна, епідемія, економічна криза, геополітичні зміни. Питання мови не входить до десятки найневідкладніших", - сказав мовний омбудсмен.
Кремінь зазначив, що напередодні місцевих виборів звернувся до учасників виборчого процесу з закликом не спекулювати на мовному питанні, адже це одне з основних питань для розвитку держави.
"Я звертався до народних депутатів, політиків місцевого рівня із закликом не спекулювати і не експериментувати на речах, які є основоположними для держави", - підкреслив він.
Уповноважений із захисту державної мови також висловив переконання, що найближчим часом ні до мовного, ні до освітнього закону змін внесено не буде.
Печатают НА УКРАИНСКИЕ ДЕНЬГИ сепаратистскую литературу
Нав'язуючи ізик українцям.
як прибалти.
то не сталось би в нас ні Криму, ні дамбасу.
Ті регіони обирають не українську владу. І таки тяжіють до росії.
І все через росіскомовність.
Вас фуйло вважає росєянами. А отже своїми баранами.
Ніякої гордості у вас немає.
В'ятрович назвав законопроєкт найнебезпечнішим з усіх, які досі виносилися на пленарні засідання з мовного питання.
"Обидва проєкти змінюють статтю 7 закону про освіту, по суті, прирівнюючи російську та інші мови до української в освітньому процесі. Такими є пріоритети "зеленої" влади - не боротьба з економічними проблемами чи пандемією, а саме з мовою", - додав депутат.
Нагадаємо, раніше В'ятрович уже https://novynarnia.com/2020/09/16/rada-vidmovylasya-dozvolyty/ наголошував , що ці закопроєкти "передбачають повну русифікацію освіти".
"І хоча формально освітній комітет їх не підтримав, для чогось же ці проєкти Шуфрича і Бужанського включили в порядок денний і виносять у зал. Маємо бути пильними, бо режим Зеленського все виразніше демонструє свою антиукраїнську сутність і все тісніше зливається в обіймах із ОПЗЖ", - стверджував В'ятрович
А так Вы просто кацапский троль 😀😀😀
проте, існує язикова: в Добкіна занадто малий язик, до простати не дістає
Голод, чума и война - прям классика : 3 всадника апокалипсиса и все у нас.