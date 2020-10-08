Апеляційний суд залишив чинним вирок терористам "ЛНР", які викрадали людей для будівництва захисних споруд

Апеляційний суд підтвердив вирок учасникам НЗФ РФ на Луганщині, які викрадали людей і змушували будувати захисні споруди.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За участю прокурорів Луганської обласної прокуратури Луганським апеляційним судом залишено без змін вирок Лисичанського міськсуду, яким за результатом спеціального судового провадження чотирьох учасників злочинного угруповання визнано винуватими у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, участі у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях, незаконному поводженні зі зброєю, веденні агресивної війни, порушенні законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Організатора засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі, а інших учасників – до 10 років ув’язнення", - зазначили в пресслужбі.



Прокурори довели, що засуджені, перебуваючи у складі не передбаченого законом збройного формування "Козацька Національна гвардія Всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова", в травні 2014 року викрадали людей, незаконно позбавляли їх волі та, погрожуючи вогнепальною зброєю, із застосуванням фізичного насильства примушували будувати та облаштовувати фортифікаційні споруди в м. Лисичанську.

