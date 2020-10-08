Зеленський під час візиту до Лондона зазначив, що Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона сказав, що Україні необхідний План дій щодо членства в НАТО і що членство в Альянсі сприятиме українській безпеці та обороні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ

"Окремо говорили про НАТО. Наш президент був дуже чітким: він сказав, що Україні потрібен План дій щодо членства, і що членство в НАТО сприятиме українській безпеці та обороні", - сказав Кулеба в прямій трансляції на сторінці у Facebook в четвер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Джонсон підписали Угоду про стратегічне партнерство України та Великої Британії, - Кулеба. ФОТО