Зеленський під час візиту до Лондона зазначив, що Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО, - Кулеба
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона сказав, що Україні необхідний План дій щодо членства в НАТО і що членство в Альянсі сприятиме українській безпеці та обороні.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ
"Окремо говорили про НАТО. Наш президент був дуже чітким: він сказав, що Україні потрібен План дій щодо членства, і що членство в НАТО сприятиме українській безпеці та обороні", - сказав Кулеба в прямій трансляції на сторінці у Facebook в четвер.
Топ коментарі
+6 wake up-UA
показати весь коментар08.10.2020 14:50 Відповісти Посилання
+5 Tierre
показати весь коментар08.10.2020 14:58 Відповісти Посилання
+5 Вольный Каменьщик
показати весь коментар08.10.2020 14:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А яке "членство"... таке???
Чи таке???
Вопрос в том, что ему в Лондоне ответили на фоне его последних "достижений".
Тем более, что Лондон больше не в Евросоюзе. ЗЕ мог с таким же успехом в Мексике или США поговорить про план вхождения в ЕС.
" ЗЕ мог с таким же успехом в Мексике или США поговорить про план вхождения в ЕС."
У вас очевидные проблемы с пониманием текста.
Остаются мощные достижения, которые стопудлово позволят войти в НАТО.
Особенно сокращение финансирования ВСУ и сотрудничество с Роисей по сливу разведанных США пригодятся.
Група зібралася для здійснення спільних тренувань разом з партнерами по НАТО у Північному морі - найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior. Вона налічує 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з Британії, Нідерландів та США.
божечки!.. сегодня вечером Скабеева порвётся от перегрева сероводорода..