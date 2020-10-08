"ЄС" вимагає від ЦВК розпустити Кременчуцьку ТВК через грубе порушення законодавства. ДОКУМЕНТ

"Європейська Солідарність" подала в Центральну виборчу комісію скаргу на бездіяльність Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії. Партія вимагає визнати бездіяльність Кременчуцької ТВК через нереєстрацію кандидатів, внесених до списків кандидатів у депутати від "ЄС", протиправною і такою, що грубо порушує виборче законодавство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Також політсила закликає ЦВК достроково припинити повноваження усього складу Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії в зв'язку з грубим порушенням положень Конституції України та Виборчого кодексу України.

"Європейська Солідарність" також вимагає зобов’язати Кременчуцьку міську ТВК після формування її нового складу невідкладно зареєструвати кандидатів, включених до списків кандидатів у депутати міської ради від "ЄС".

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Крім того, Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності"

Також читайте: Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука











