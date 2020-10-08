УКР
"ЄС" вимагає від ЦВК розпустити Кременчуцьку ТВК через грубе порушення законодавства. ДОКУМЕНТ

"Європейська Солідарність" подала в Центральну виборчу комісію скаргу на бездіяльність Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії. Партія вимагає визнати бездіяльність Кременчуцької ТВК через нереєстрацію кандидатів, внесених до списків кандидатів у депутати від "ЄС", протиправною і такою, що грубо порушує виборче законодавство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Також політсила закликає ЦВК достроково припинити повноваження усього складу Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії в зв'язку з грубим порушенням положень Конституції України та Виборчого кодексу України.

"Європейська Солідарність" також вимагає зобов’язати Кременчуцьку міську ТВК після формування її нового складу невідкладно зареєструвати кандидатів, включених до списків кандидатів у депутати міської ради від "ЄС".

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Крім того, Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності"

Також читайте: Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука

Олександр Палій.
Я, якщо чесно, не в захваті від когнітивних навичок нашого населення. Це ж треба, не вірити в існування коронавірусу, зате вірити у филантропа Коломойського і його творіння Голобородька. Виявляється можна бачити змову в усіх-усіх лікарях, які нібито дружно змовилися й вигадують діагноз для отримання надбавок аби ише мати задоволення побути на роботі в памперсі у дві зміни, бачити змову в заморському мільярдері Гейтсі, нібито особисто зацікавленому одягти маску на тітку Ферапонтиду і діда Федота, і не побачити реальну змову олігархів на минулих виборах у себе під носом, в телевізорі.
Це треба вміти.
ФБ
08.10.2020 15:24 Відповісти
Просто ТВ, по секрету нікому не розповіло, що Covid-19 це не просто захворювання, а обіцяне Гейтсом чіпування людей. Біомаса віруюча у Голобородько почне хоч трохи себе берегти
08.10.2020 16:39 Відповісти
Ага, щас. Коломойський з опзже не дозволять.
08.10.2020 15:28 Відповісти
А хіба зараз агент російських спецслужб Порошенко і "єс" не при владі разом з Зюзєю і "сн"?
Дивно тоді чого до мене телефонують з жека і намагаються нав"язати підтримати партію "сивочолого криголама"
"ЄС" вимагає від ЦВК розпустити Кременчуцьку ТВК через грубе порушення законодавства - Цензор.НЕТ 3307
08.10.2020 15:31 Відповісти
Ви або фактами підтвердіть зв'язок з фсб Криголама та "ЄС", або не брешіть. І до речі, ви від якого "чесного" політика за зубАжілий нарід "перживаєте"?
08.10.2020 15:49 Відповісти
+100! але чекати відповіді на своє питання я думаю, марна річ. бо цей яскравий представник зубАжілого наріду нерозуміє простіших речей.
08.10.2020 16:05 Відповісти
Ахент? 😁😁😁Лапоть , а почему картинка с пикабу?
08.10.2020 16:22 Відповісти
У зебильного сЦИКа нет претензий к запрещённой в Украине кпу и их депутаты спокойно балотируются. Так же у прислуг кремля нет претензий к партии педофила-фашиста - петушария и к кацапским колаборантам из опзж. Зато проукраинские партии для зебилов - как для черта ладан, они всячески стараются их убрать из полит олимпа.
08.10.2020 15:52 Відповісти
Обратите внимание: суд "обязал повторно рассмотреть документы", а не зарегестрировать кандидатов от "ЕС".
09.10.2020 05:14 Відповісти
 
 