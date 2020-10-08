УКР
COVID-19: усіх студентів КНУ імені Тараса Шевченка перевели на дистанційне навчання до 23 жовтня. ДОКУМЕНТ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка переводять на дистанційне навчання через спалах COVID-19.

Згідно з розпорядженням ректора Леоніда Губерського, всіх студентів до 23 жовтня переводять на дистанційне навчання.

Так, в зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію, а також з метою запобігання захворюванням у колективі Університету та керуючись ч.3 статті 2 Закону України "Про вищу освіту", Постановою Головного державного санітарного лікаря №50 від 22.08.2020 "Протиепідемічні заходи в установах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", попередніми наказами та розпорядженнями, Університет з 8 жовтня по 23 жовтня переводить навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівський ліцей достроково пішов на канікули через спалах коронавірусу

Як повідомлялося, в Україні за добу було зафіксовано рекордні 5 397 нових випадків COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 244 734 особи, померли з початку пандемії 4 690 осіб (за добу 93).

А кошти за навчання повернули студентам за відверту туфту, а не освіту!
08.10.2020 15:33 Відповісти
Медицинский Универ им. Богомольца тоже на удалёнке. 1.10 вышли на учёбу, а с 5.10 уже дома. Аш 2 дня учили! А обучение по телефону, это туфта...
08.10.2020 16:19 Відповісти
Подавайте студенти до суду на ВУЗ нехай повертають кошти, які ви в зубожілій країни заплатили за освіту, а не на перебування в карантині.
08.10.2020 16:22 Відповісти
Вийшли студенти на мітинг - універ на карантин, ось так виходить?
08.10.2020 22:34 Відповісти
 
 