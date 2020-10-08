Міська влада завершує будівництво дитячого кардіоцентру, його відкриють вже наступного року, - Кличко

Київський міський дитячий кардіологічний центр планують відкрити в наступному році. Його створять на базі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив після огляду бази для створення центру.

"На початку вересня Київрада підтримала дуже важливе рішення для збереження тисяч життів маленьких киян – про створення Київського міського дитячого кардіологічного центру. До цього в Києві не було такого профільного закладу. І лікувати маленьких киян можна у державних закладах охорони здоров’я на загальних засадах. Це часто призводить до неможливості своєчасно отримати необхідну медичну допомогу", – сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що основний заклад, де можна сьогодні отримати таку спеціалізовану допомогу, – Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Близько 15% пацієнтів Центру складають кияни, і за останні роки спостерігається щорічне збільшення звернень. Тільки в 2019 році серед усіх пацієнтів Центру майже 30% були киянами – понад 12 тисяч осіб.

У Центрі консультують новонароджених, дітей дошкільного та шкільного віку з вродженими та набутими вадами серця та, у разі необхідності, проводять кардіохірургічні операції. Окрім того, вагітним жінкам проводять діагностичні ультразвукові обстеження плоду з підозрою на вроджену ваду серця.

"Саме на базі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України буде створене комунальне некомерційне підприємство "Київський міський дитячий кардіологічний центр". Уже невдовзі маленькі кияни, які потребуватимуть високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги (діагностики, медикаментозного лікування та хірургічної корекції вроджених вад серця та судин), зможуть отримати її в міському кардіоцентрі", – додав мер Києва.

Міський дитячий кардіологічний центр буде розміщений у новому корпусі на чотири поверхи поряд із Науково-практичним медичним центром дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Наразі завершують будівництво корпусу. І вже наступного року дитячий кардіоцентр розпочне свою роботу.