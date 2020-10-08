УКР
Експрем'єр Гончарук про кадрову кризу в команді Зеленського: Величезна кількість людей просто не хочуть з ними працювати

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в команді президента Володимира Зеленського є кадрова криза через те, що з ними відмовляються працювати люди.

Про це Гончарук сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"З існуючою командою президента, на жаль, величезна кількість людей, яких я особисто знаю, працювати просто не хочуть", - зазначив він.

За його словами, в Україні небагато людей із досвідом роботи на високих посадах, з необхідною підготовкою та нульовою толерантністю до корупції. На думку Гончарука, ці три складові в Україні дуже рідко поєднуються.

"Те, як ухвалювалися кадрові рішення, дає людям чіткий сигнал: тебе просто використають і викинуть. Без будь-яких підстав тебе просто можуть взяти і звільнити. Без пояснень, без адекватних причин і так далі - тому що якось склалися обставини. Така практика багатьом людям дає сигнал: якщо з вами зв’язатися, то немає гарантій, що післязавтра ви мене не попросите на вихід. Після того, як я умовно почну якусь боротьбу з кимось", - наголосив він.

Гончарук Олексій Зеленський Володимир Слуга народу
+24
ну так здравомыслящий человек пойдет в команду к сивохе .. тищенко.. и остальному сброду
08.10.2020 15:53
+24
Експрем'єр Гончарук про кадрову кризу в команді Зеленського: Величезна кількість людей просто не хочуть з ними працювати - Цензор.НЕТ 1709
08.10.2020 16:01
+20
Нема дурних?


Що зебіли закінчились?
08.10.2020 15:53
Нема дурних?


Що зебіли закінчились?
08.10.2020 15:53
Експрем'єр Гончарук про кадрову кризу в команді Зеленського: Величезна кількість людей просто не хочуть з ними працювати - Цензор.НЕТ 1709
08.10.2020 16:01
+ Смолий
08.10.2020 16:13
Смолий не из этой команды. Крысы-это ваше.
08.10.2020 21:03
6 октября 2020 года ... уволить Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром»

и куча всякой другой шелупони..
08.10.2020 16:27
Вже з перших рядів на концерті 95-го кадри набирають.
08.10.2020 20:03
ну так здравомыслящий человек пойдет в команду к сивохе .. тищенко.. и остальному сброду
08.10.2020 15:53
Люди не бажають бруднитись. Що тут дивного?
08.10.2020 15:55
Начнём с того, что у нас сам "**********" - "главная дежурная задница" Коломойского и "вляпался" так, что хуже некуда... Умные люди не имеют желания быть назначенными "дежурными задницами"... А глупые работать не умеют... Вот поэтому и "кризис". Но - ожидаемо... Так я и пророчил, сразу после выборов...
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ буде бачить, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він, тому вони будуть красти по-дурному, кожний рвучи ковдру на себе…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
08.10.2020 16:05
Голод голодом, но там и ума нет. Это же надо выбрать такого премьера, чтобы тот в кабинете на самокате катался . И Д И О Т Ы дорвавшиеся до власти
Экс-премьер Гончарук о кадровом кризисе в команде Зеленского: Огромное количество людей просто не хотят с ними работать - Цензор.НЕТ 5243
08.10.2020 15:55
Идиот - это ты, Фрол. А у Гончарука - пиар.
08.10.2020 16:14
Площадь позволяет
08.10.2020 18:20
Экс-премьер Гончарук о кадровом кризисе в команде Зеленского: Огромное количество людей просто не хотят с ними работать - Цензор.НЕТ 1782
08.10.2020 15:56
Экс-премьер Гончарук о кадровом кризисе в команде Зеленского: Огромное количество людей просто не хотят с ними работать - Цензор.НЕТ 4560
08.10.2020 15:56
теж мені секрет
08.10.2020 15:57
это естественно, что с лузерами никто не хочет работать. смысла нет.
08.10.2020 15:58
А кто дома рулит, Ленчик или ее муж. Если муж, то скоро и ленчик свалит. Не хватало , шобы Мендель рулил в семье.
08.10.2020 15:58
Рулит беня.
08.10.2020 16:01
Экс-премьер Гончарук о кадровом кризисе в команде Зеленского: Огромное количество людей просто не хотят с ними работать - Цензор.НЕТ 9201
08.10.2020 16:00
Я вот только не могу понять что такое "команда зеленского". Кто они эти люди?
08.10.2020 16:00
А чем шмыгло от него отличается?? Какими профессиональными делами??
08.10.2020 16:05
То есть "величайший лидер современности" и его фракция, рекомендовала Раде голосовать за кандидата на пост премьер-министра (который по сути второй человек в государстве), который оказался полностью профнепригоден?
08.10.2020 16:07
Зеленое стадо даже программу правительства гончарука утвердило...а вот программу правительства шмыгла нет...
Так кто из них профнепригоден...большой вопрос..
08.10.2020 16:09
а кто его назначил - клон или еще худший лузер?
не говоря уже о уровне идиотизма лохов, проголосовавших за этого клоуна))
08.10.2020 16:30
Призрак бродит по цензОру, призрак ГончарУка.
08.10.2020 16:03
Уважающий себя человек никогда не замарает свое имя о зеленое стадо...стадо фокиных...дубинских и прочих обоссаных сивох...
08.10.2020 16:04
это однозначно.нельзя трогать говно, вонять же будешь сам.цвет говна значения не имеет.
08.10.2020 18:58
Та ти і Клоун - обоє рябоє.
08.10.2020 16:07
А вы помните старый шухер, когда записали разговор Гончарука?
Когда он говорил что Зеля нихрена не понимает в экономике?
08.10.2020 16:16
Гончарук уже безработным не будет. Наверное и коммунальные свои оплатил.
08.10.2020 16:24
Гончарук после назначения его премьером говорил: "Порошенко делал всё правильно, но медленно. А мы будем делать это быстрее".
Из чего видно - он сам не знал, что такое "Зе-ко-*****".
08.10.2020 16:26
Недавно разговаривал с одним предвыборным зе-активистом "СН" и на мои вопросы:
- Ну, как твоя жена - готова ставить РРО? Тебе не стыдно за избранных нардепов?
Этот член зелёной секты сказал дословно:
- Так там 80% дебилов? И кто их туда набрал?
П.С. Он так и не понял, что дебилов туда набрали дебилы !!!
08.10.2020 16:33
Что, среди 73% зебылов не нашлось желающих поработать на своих слуг? От же кидалы! А с другой стороны они выбрали слуг, пусть слуги теперь и работают. Ну может послать их еще раз в Трускавецкую академию для повышения квалификации
08.10.2020 16:56
Ну, Гончарук и сам явояется одной из главных кадровых ошибок!
08.10.2020 17:28
а він був найкращим з того, що тоді мали зебіли
08.10.2020 19:57
это как посмотреть: премьер без кабинета (правителства професмионалов), без стратегии и тактики, без внятной и четкой позиции, без детально просчитанного и продуманого плана, без кард бланша и полной свободы действий, без оглядки на президента и его протеже-олигарха!
08.10.2020 21:13
гончарук, чья бы мычала а твоя бы молчала . тупейший из премьеров, тупее разве что шмыгло .
08.10.2020 19:01
Цей самокатчик теж розуму не має
08.10.2020 20:22
Гончарук плоть от плоти зеленый человечек. Он же стремился стать у невигласов премьером? Даже на самокате по Кабмину катался, желая Зе понравится. Так шо неча на зеркало пенять. Теперь ярлык крепко на спине.
08.10.2020 21:10
Просто те кто не хочет работать они просто и не собирались, их папи и мамен ничему путнему не научили своих мажорных Чад кроме как по...деть за три Серебренников, да ,, благородно,, примазаться к чужому делу,а кли чего не так то гавкать из за любого бугра до хрипоты-ведь мораль им чужда как такова.
08.10.2020 21:42
обідывся...
09.10.2020 08:37
 
 