Експрем'єр Гончарук про кадрову кризу в команді Зеленського: Величезна кількість людей просто не хочуть з ними працювати
Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в команді президента Володимира Зеленського є кадрова криза через те, що з ними відмовляються працювати люди.
Про це Гончарук сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
"З існуючою командою президента, на жаль, величезна кількість людей, яких я особисто знаю, працювати просто не хочуть", - зазначив він.
За його словами, в Україні небагато людей із досвідом роботи на високих посадах, з необхідною підготовкою та нульовою толерантністю до корупції. На думку Гончарука, ці три складові в Україні дуже рідко поєднуються.
"Те, як ухвалювалися кадрові рішення, дає людям чіткий сигнал: тебе просто використають і викинуть. Без будь-яких підстав тебе просто можуть взяти і звільнити. Без пояснень, без адекватних причин і так далі - тому що якось склалися обставини. Така практика багатьом людям дає сигнал: якщо з вами зв’язатися, то немає гарантій, що післязавтра ви мене не попросите на вихід. Після того, як я умовно почну якусь боротьбу з кимось", - наголосив він.
