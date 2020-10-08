УКР
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос

Майбутня коаліція у Київській міські раді після місцевих виборів 25 жовтня буде сформована партією Віталія Кличка УДАР, провладною політсилою "Слуга народу" та партією Юлії Тимошенко "Батьківщина". Про це у ефірі одного з телеканалів заявив народний депутат Гео Лерос.

За словами політика, створенням цього депутатського об’єднання у Київраді безпосередньо займаються Офіс президента, а також колишні соратники Леоніда Черновецького, передають Українські новини.

"Поясню чому: списками "Слуги народу" і "Батьківщини" займалися Алла Шлапак і Денис Комарницький - "молода команда" Черновецького. Що стосується "Слуги народу", то це робили Денис Комарницький разом з Андрієм Єрмаком (глава Офісу президента - ред.) та Миколою Тищенком (народний депутат від "Слуги народу" - ред.). Тому такою ми і побачимо майбутню коаліцію, яка буде успішно голосувати за ті чи інші закони", - наголосив Лерос.

Він додав, що така майбутня коаліція у Київраді не могла б сформуватися "без повної підтримки" президента Володимира Зеленського.

Гео Лерос також переконаний, що зараз ми спостерігаємо в країні "повну безкарність та повну відсутність боротьби з корупцією, як з боку Офісу президента, так і з боку різних правоохоронних органів". За його словами, все це відбувається завдяки "кришуванню" Зеленським всього незаконного, що відбувається в державі".

+17
Зелёным барыгам всё-равно с кем договариваться, лишь бы до корыта поближе. На юге и востоке они с запутинцами будут "формировать большинство".
08.10.2020 17:06
+13
а как же остальные?

https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл

В русскоязичном сєгмєнтє СМИ разразілса скандал из-за заголовка "ГОЛОСУЙТЕ ЗА АНАТОЛИЯ ЖОПУ".Как вияснілось,СММ бил уроженцем Рави-руской,і переводіл чєрєз гугл пєрєводчік.

Партии УДАР, "Слуга народа" и "Батькивщина" уже договорились о формировании большинства в новом Киевсовете, - Лерос - Цензор.НЕТ 5596
08.10.2020 17:08
+7
Бинго! Ща ещё зажопники к вам подтянутся)))
08.10.2020 17:13
Не дождешься
08.10.2020 17:07
Так я и не жду. Оно мне надо?
08.10.2020 17:28
Просто, слиться.
08.10.2020 17:15
Я усвідомлюю, що цим постом викличу незадоволення у багатьох своїх ФБ-Друзів, які є фанатами Юлії Тимошенко, але... ось я прочитав повідомлення, що:

"Дружина Насирова балотуватиметься в Київраду за списком "Батьківщини" !?!?

Я на попередніх виборах агітував та голосував (до другого туру) за Юлю на посаду президента, не дивлячись на свої особисті образи - вона (перебуваючи на посаді Прем'єра) не захотіла підтримати мою кандидатуру на Голову Антимонопольного Комітету України (а монополізація України олігархами йшла саме звідти, завдяки "освяченню" монополізації саме за допомогою рішень АК). Вона навіть викреслила моє прізвище з списку нагороджених Грамотою КабМіну з нагоди ... чи то річниці створення РУХу, чи то річниці Незалежності - вже не пам'ятаю... Я, наступивши на горло "власної пісні" і керуючись виключно державними інтересами, голосував за те, щоб вона, а не Порох чи Зе, стала президентом. Я цінував лише розум її (і я не іронізую, бо інтелект в неї дійсно високий), закриваючи очі на її "гріхи молодості"... Думав, що вони в неї вже в безповоротному минулому...

Але поклавши руку на серце, скажіть на милість, чим, якою потребою, якими державними інтересами викликане, висунення Юлею дружини ворюги Насирова в депутати? Невже не знайшлося ні одного порядного, професійного патріота в рядах Батьківщини, кандидатуру якого Юля мала змогу підтримати? В лавах "Батьківщини", як і у ЗЕ закінчилися професійні, порядні патріоти?

Вона висуває дружину Насирова, на якій записано все сумнівне його майно, яка мала змогу виділити з нього маленьку частку, щоб внести суду заставу за свого чоловіка в розмірі 100 мільйонів....

Чим, якою потребою, якими державними інтересами керувалася Юля, витягуючи дружину Насирова в політики? Лише можливістю отримання особистої вигоди (винагороди) від Насирова!

А враховуючи на те, що саме Юля привела в парламент масу депутатів, які були (стали) олігархами, які зраджували інтереси України, а потім і її власні - назвати її далекоглядною ніяк не можна!

Щоб не бути голослівним, нагадаю лише найвідоміших антиукраїнців, які були підняті в велику політику за допомогою парламнтських списків партій Юлі:

-Відомий антиукраїнець, агент кремля Андрій Портнов - попав в політику завдяки проходженню в парламент лише завдяки включенню його Юлею в списки Батьківщини

-Відомий антиукраїнець, суддя Олійник ( нині в москві) попав в парламент завдяки Юлі.
-Відомий сепаратист, шахрай і запеклий антиукраїнець, весь в колорадських стрічках Олександр Фельдман - завдяки Юлі.
-Васадзе, який попав в парламент за списком Батьківщини, а потім переметнувся в Партію Регіонів -завдяки "старанням" якого (і іжє з ним) українці купляють авто за кордоном за космічно високими ПДВ, митами і акцизами на українській митниці. Але сам, нахапавши автозаводського майна, так і не зумів досі випустити ні одного масового українського автомобіля, а нині ще "викрутково" розпочав збирати російські ВАЗи агресора.
-Запеклий Антиукраїнець Богдан Губський, який завдяки Юлі і пройшов в парламент і став земельним олігархом
-Стешенко. Завдяки комуністам він проходив до парламенту першого і другого скликань- креатура Юлі та бізнесмена, депутата від Партії регіонів - бариги Василя Хмельницького.
-Які найвідоміші депутати БЮТ, які переметнулись в парламенті в Партію Регіонів? -Валентин Зубов, Валерій Камчатний, Олександр Фельдман, Валерій Писаренко,Тарієл Васадзе і Володимир Пилипенко.
-Хто з БЮТ проголосував за звільнення Юлі з посади Прем'єра? 8 депутатів фракції БЮТ; Каплієнко Володимир Володимирович, Омельченко Григорій Омелянович, Полунєєв Юрій Володимирович, Савченко Ігор Васильович, Барвіненко Віталій Дмитрович, Веревський Андрій Михайлович, Задирко Геннадій Олександрович, Черпіцький Олег Зенович (зрадили Юлю,чи "розкусили" її душу);

- Хто керував партією Батьківщина в Харківській області? - Арсен Аваков!

-Пашинський - також розпочинав свою політичну кар'єру в списку БЮТ.
-В списках Юлі є і політемігранти, які назавжди лишилися за кордоном ...

А за всі каденції парламенту Юля привела в державну політику таких "патріотів" до сотні....

А якщо врахувати, що Юля не лише сама, а на чолі своєї фракції не голосувала, та ще й нині оскаржила в Конституційному Суді України прийняття парламентом "АнтиКоломойського закону", то я більш ніколи в житті не агітуватиму і сам не голосуватиму за Юлю!

Бо, не дивлячись на те, що в рядах Батьківщини є чимало талановитих професіоналів-патріотів, її любов до грошей і до антиукраїнців не випадкова, не хоббі, а цілеспрямована і систематична. І вона не лише в минулому. Бо з висуненням кандидатом в депутати Насирової - стала безмежною. і геть аморальною!
Ну от змоделюйте - в мери Києва Юля висунула профі Кучеренка, а йому в опозицію, в депутати співучасницю брудних оборудок- дружину Насирова. Де тут політика, чи навіть логіка, де патріотизм чи турбота про Київ, Державу, де позиція щоб її кандидат в мери - Кучеренко мав на кого спертись в своїй майбутній діяльності? - Ні! Тут лише гроші Насирова!- лише гроші. А нині їх у неї дефіцит? То вже паталогія- зажерливість! А зажерливі -ніколи, ні в якій державі не були її патріотами!!!

PS: Зараз, через 4 години після того, як я поставив цей пост, до мене надійшли повідомлення, що в Житомирі Юля висунула на мера міста рідну сестру Розенблата, в Дніпрі - чотирьох бувших РиГів з обойми Вілкула - в депутати. Лерос повідомив, що Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді !?!?Тобто падіння Юлі на антипатріотичну, але грошовиту стезю- вже стало стрімким!
08.10.2020 21:16
Ви так переймаєтесь через симпатиків Йулі?)
То все одна команда. Юліни, Пєтіни, П.Ригівські, Черновецького, Х..вецького та інші.
показати весь коментар
Дупа і є Дупа - два глютеуса з анусом між ними = попа, жопа, с"ака. Українською таке призвище не нервує? Але якщо він слуга, то краще в перекладі гуугла.
показати весь коментар
В ПРИНЦИПІ НІЧОГО ДИВНОГО.бабло і влада для зелених все- тож хоч з чортом та в кааліцію!
показати весь коментар
08.10.2020 17:11
Бинго! Ща ещё зажопники к вам подтянутся)))
08.10.2020 17:13
"А- ба-ба-га-ла-ма-га"...
08.10.2020 17:20
Від перестановки місць доданок (ситуація) не зміниться. "Персони"лізуть туди одні й ті ж.
08.10.2020 17:20
Порошенко поддержал Удар,но не будет с ним в коалиции в Киевраде? Что то у Лероса не очень сходится!!!!Сри уже на зеленых,но Батькивщина тут причем?В обчем как обосрался с зелеными,то ищет новых кому нужен!!!
08.10.2020 17:24
Нахрен им ковидные...
08.10.2020 17:28
С Порошенком в коалицию никто не пойдёт. Все уже хорошо изучили этого персонажа. Это 100% кидок.
Орды ботов и куча СМИ будут гадить на партнёров. А партнёрам в ответ нельзя - коалиция.
Была такая хорошая партия Народный Фронт. Они через это прошли сполна.
08.10.2020 17:30
Ти хоч список нинішніх нардепів від Європейської Солідарності вивчав? Хоч порівнював з минулим списком Народного Фронту?
А, нє, ти ж 73/43%зебіл, брехун, тобто. Може, ще й подоляковий бот?
08.10.2020 17:41
это бот, кремлевский или зебот не суть важно
08.10.2020 17:49
Угу ,, нипайдьоть .. Чи ще захоче Порошенко , в таку коаліцію . .
08.10.2020 17:51
Вы мабуть забули що Кличко відхрестився від Порошенка, тому все співпадає. Доречі
Кличко брехун.
08.10.2020 19:49
Ни слова правды.Только никудышние умозаключения.Имеет право.
08.10.2020 17:38
Якщо таке станеться, як каже Лєрос - то однозначно, ні Кличко, ні юдьці на наступних виборах нічого не світитиме. Нє, юдька ще по старій пам'яті ще зможе розкрутити беню і Фірташа на бабло на вибори; але Кличко - нізащо: на лузерів не подають.
Але я не думаю, що Кличко - настільки дебіл. Скоріш за все, Лерос грає "форварда" Богдана. І чорнить Кличка.
08.10.2020 17:46
Чорнити Кличка? Його зами і дружбан-наглядач за Києвом Столар -спаплюжили його назавжди.
08.10.2020 19:06
Нет у Виталика выбора. Если взять сою в коалицию, то туда больше никто не пойдёт. Не факт что получится большинство.
Если будет то соя купит на корню весь "Удар" и Виталик там будет никто.
Яценюк уже пробовал этот вариант.
08.10.2020 17:55
Это был вопрос не к пидалмку. Его шкурные интересы мне не интересны. Вопрос был к сое. Ведь соя из себя корчит невротипать патриотов. Почему соя не поддержала к примеру Притулу или Ильенко в своем заявлении? А поддержала такое же зашкваренное говно как "удар"
08.10.2020 18:12
Непонятно зачем сое Притула или Ильенко. Что они с них могут поиметь?
Виталик другое дело. Только с ним сохраняется возможность остаться у власти.
08.10.2020 18:17
Не понятно зачем сое пидалик, если пидалик снюхался с зеленью?
Понятно что и Свобода и Голос не очень хотят с соей. Но соя везде трубит что именно они самые бол шие патриоты и поддерживают всех патриотов😷
08.10.2020 18:28
Там два кума. Порошенко окучивает "патриотический" лохторат. А Мертвечук - "ватный" . Друг другу совершенно не мешают и сосредоточились на борьбе с прочими конкурентами.
То шо они там говорят это исключительно для лохтората, который у них разный. Соответсвенно и разная риторика.
08.10.2020 19:03
Спелись!
08.10.2020 17:51
А чого ці секти думають, що будуть коло корита?
08.10.2020 18:19
Лерос в СН засланный казачек. Не знаю, кто его туда перед выборами заслал, но работу он делает полезную
08.10.2020 18:30
Чорнити Кличка? Його зами і дружбан-наглядач за Києвом Столар -спаплюжили його назавжди.
08.10.2020 19:07
Учитывая, что список Удара сформировал Ермак, так и будет. Только еще +ОПЗЖ.
08.10.2020 19:39
Молодцы что договорились! А Великий кондитер походу опять в опозиции! Пытался примазаться к народному меру Виталию Кличку, но был послан подальше! Теперь с 8% в глубокую опозицию!
😂
08.10.2020 21:12
 
 