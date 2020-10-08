УКР
Генерала Шайтанова судитимуть за держзраду і замах на теракт, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора затвердили і направили в суд обвинувальний акт щодо одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова за фактом вчинення державної зради та замаху на скоєння терористичного акту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генерал-майор збирав на території України інформацію, що становить державну таємницю та передавав її представникам спецслужб Російської Федерації. За їх завданням, на території України він підшуковував осіб для вчинення теракту серед колишніх військовослужбовців СБУ. Злочин планувався з метою залякування населення шляхом заподіяння насильницької смерті майору ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал-майора СБУ Шайтанова підозрюють ще й у незаконному зберіганні зброї

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

Також на Цензор.НЕТ: Вербувальник підозрюваного в зраді генерал-майора СБУ Шайтанова Єгоров керував терористами на Донбасі, - контррозвідка. ВIДЕО

Автор: 

суд (11874) Шайтанов Валерій (30) Офіс Генпрокурора (3438)
Топ коментарі
+11
Українці! Робіть висновки саміі:
1) Серед представників СБУ (КДБ) ходить стійка говірка "нас Бувших не існує"!
2) У кожного СБУшника (КДБіста) на столі, на полиці, в шафі - бюст "залізного Фелікса"!
3) У будь-якого СБУшника (КДБіста) - зв"язки (брати, дядьки-тітки, хрещені, т.і.) - "колєги" в ФСБ ерефії!
4) СБУ (КДБ) - є найбільш закритий Клуб (де приймають новачків ВИКЛЮЧНО! за поданням та рекомендацією дійсних членів цього "Клубу" ("Тільки Свої!)
5) Організація, яка була створена для винищення "Ворогів Всєросійской Коммуністіческой Партіі Большевіков - ВКП(Б)!!!!!!!!" - буде дбати про безпеку "Буржуазной Нєзалєжной України"???!!!
08.10.2020 16:19 Відповісти
+10
ЛУЧШЕ Б ПРИСТРЕЛИЛИ ПРОСТО !!!
08.10.2020 16:40 Відповісти
+7
НАЙКРАЩА НОВИНА НА СЬОГОДНІ. Там чекають Шайтанових та інших представників .
08.10.2020 16:36 Відповісти
Дайте провангую. Отримає 2 роки умовно з формулюванням "Вину доказано частково та не в повній мірі".
08.10.2020 16:07 Відповісти
08.10.2020 16:19 Відповісти
НАЙКРАЩА НОВИНА НА СЬОГОДНІ. Там чекають Шайтанових та інших представників .
Лучше поздно,чем никогда.Жирный был крот...
ЛУЧШЕ Б ПРИСТРЕЛИЛИ ПРОСТО !!!
та да...а в итоге обменяют
...на таксиста
Не то что лучше бы , обязательно.
нічого йому не буде... нікому не було і йому не буде, тихенько відпустять і усьо
Таких "жирних кротів" вистачає у наших правоохоронних органах.
но предварительно переломать ноги и руки и повесить на гиляку
он в списках на обмен будет первым - и отпустят же...
Шоколадники уже заявили о политических репрессиях?
https://m.youtube.com/watch?v=_CUKy4_ljjg Ліхіє прішлі врємєна
Как ему вообще с такой фамилией генерала присвоили?!
Ису Мунаева не эта ли тварь подставила под обстрел под Дебальцево 1 февраля 15го?
