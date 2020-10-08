Генерала Шайтанова судитимуть за держзраду і замах на теракт, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора затвердили і направили в суд обвинувальний акт щодо одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова за фактом вчинення державної зради та замаху на скоєння терористичного акту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генерал-майор збирав на території України інформацію, що становить державну таємницю та передавав її представникам спецслужб Російської Федерації. За їх завданням, на території України він підшуковував осіб для вчинення теракту серед колишніх військовослужбовців СБУ. Злочин планувався з метою залякування населення шляхом заподіяння насильницької смерті майору ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

