2 199 7
Ляшко про ситуацію з COVID-19: Попереду у нас нелегкий період - епідеміологічна ситуація ускладнюється
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко впевнений, що стосовно ситуації з коронавірусом COVID-19 в Україні попереду нелегкий період. Пом'якшити його зможе тільки дотримання всіх протиепідемічних заходів.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Чернівецькій ОДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, комплексні рішення і підходи до подолання коронавірусної хвороби - це єдиний вихід спокійно пройти епідемію.
"Я розумію, що важко, я розумію, що це триває вже довгий час. Але попереду у нас досить нелегкий період ... Ви всі бачите, що епідеміологічна ситуація ускладнюється у всьому світі, зокрема і на території України", - додав Ляшко.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какого хрена?
а ********** впереди всей этой зеленой шоблы слуг сброда на лихом велосипеде