Ляшко про ситуацію з COVID-19: Попереду у нас нелегкий період - епідеміологічна ситуація ускладнюється

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко впевнений, що стосовно ситуації з коронавірусом COVID-19 в Україні попереду нелегкий період. Пом'якшити його зможе тільки дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Чернівецькій ОДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, комплексні рішення і підходи до подолання коронавірусної хвороби - це єдиний вихід спокійно пройти епідемію.

"Я розумію, що важко, я розумію, що це триває вже довгий час. Але попереду у нас досить нелегкий період ... Ви всі бачите, що епідеміологічна ситуація ускладнюється у всьому світі, зокрема і на території України", - додав Ляшко.

Читайте також: COVID-19: усіх студентів КНУ імені Тараса Шевченка перевели на дистанційне навчання до 23 жовтня. ДОКУМЕНТ