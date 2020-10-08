УКР
Ляшко про ситуацію з COVID-19: Попереду у нас нелегкий період - епідеміологічна ситуація ускладнюється

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко впевнений, що стосовно ситуації з коронавірусом COVID-19 в Україні попереду нелегкий період. Пом'якшити його зможе тільки дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Чернівецькій ОДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, комплексні рішення і підходи до подолання коронавірусної хвороби - це єдиний вихід спокійно пройти епідемію.

"Я розумію, що важко, я розумію, що це триває вже довгий час. Але попереду у нас досить нелегкий період ... Ви всі бачите, що епідеміологічна ситуація ускладнюється у всьому світі, зокрема і на території України", - додав Ляшко.

Читайте також: COVID-19: усіх студентів КНУ імені Тараса Шевченка перевели на дистанційне навчання до 23 жовтня. ДОКУМЕНТ

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
главное выборы протянуть
показати весь коментар
08.10.2020 16:02 Відповісти
Значит, давайте еще больше будем строить дорог
показати весь коментар
08.10.2020 16:06 Відповісти
И опять этот... без маски.
Какого хрена?
показати весь коментар
08.10.2020 16:07 Відповісти
Переведите на дистанционное обучение учащихся. Ибо поперезаражаются, заразят домашних, те на работе и все... Снова тотальный карантин.
показати весь коментар
08.10.2020 16:15 Відповісти
Ляшко про ситуацію з COVID-19: Попереду у нас нелегкий період - епідеміологічна ситуація ускладнюється - Цензор.НЕТ 6971
показати весь коментар
08.10.2020 16:29 Відповісти
Дороги строим. Бабло пилим
показати весь коментар
08.10.2020 16:16 Відповісти
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты долбодятлы .
а ********** впереди всей этой зеленой шоблы слуг сброда на лихом велосипеде
показати весь коментар
