Компанію з 9 чоловіків із портативними радіостанціями затримали на кордоні з РФ на Сумщині, - ДПСУ

Компанію з 9 чоловіків із портативними радіостанціями затримали на кордоні з РФ на Сумщині, - ДПСУ

Сьогодні вночі прикордонники Сумського загону завадили можливій спробі протиправної діяльності, затримавши групу чоловіків, які нібито просто прогулювалися.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Групу осіб виявив прикордонний наряд, який ніс службу в районі населеного пункту Поповка в Краснопільському районі. Дев'ять чоловіків польовою дорогою прямували до кордону. Під час з'ясування обставин та перевірки документів встановлено, що всі затримані - місцеві жителі. Вони повідомили, що вирішили разом прогулятися. Однак троє з них мали з собою портативні радіостанції, які не були зареєстровані в установленому порядку.

За порушення режимних обмежень, що діють у прикордонних контрольованих районах, щодо цих громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 202 КУпАП.

+11
Вангую: скоро загориться скрізь (як на Луганщині)! А Володя буде намагатися зазирнути в очі %уйлу!
показати весь коментар
08.10.2020 16:24 Відповісти
+6
Какое админнарушение? Уголовное преступление....Срок - 5 лет с конфискацией....Пусть гуляют во внутреннем дворике колонии строгого режима без права на амнистию...
показати весь коментар
08.10.2020 16:34 Відповісти
+6
контробандисти
показати весь коментар
08.10.2020 16:39 Відповісти
Вангую: скоро загориться скрізь (як на Луганщині)! А Володя буде намагатися зазирнути в очі %уйлу!
показати весь коментар
08.10.2020 16:24 Відповісти
И отмазать «ту сторону « и «ополченцев «
показати весь коментар
08.10.2020 18:41 Відповісти
Очередная отрыжка совка - как в свое время пишущие машинки регистрировали.
Всё суки контролировать хотят
показати весь коментар
08.10.2020 16:26 Відповісти
Глупости не говорите! Одно дело пишущая машинка, которая другим машинкам не мешает и совсем другое дело радиоэфир, который один на всех...Поэтому полюбому требуется регулирование и даже оплата (ибо спрос рождает предложение, а предложение ограничено).
Вы ведь не возражаете против регулирования дорожного движения?!
Что касается регистрации той же радиостанции, то она необходима, чтобы вы не засрали несколько диапазонов одновременно, пользуясь какой нибудь китайской поделкой
показати весь коментар
08.10.2020 16:46 Відповісти
А есть вообще зарезервированные диапазоны (например военными) и должна быть уверенность, что вы туда не полезете
показати весь коментар
08.10.2020 16:47 Відповісти
Приведи пример хоть 1 страны в Европе где переносные рации подлежат "регистрации".
показати весь коментар
08.10.2020 16:48 Відповісти
Везде подлежат - все зависит от мощности!
У нас, до определенной мощности, так же не подлежат регистрации (не важно переносные или нет)!!
А вот свыше определенной мощности регистрации/лицензированию подлежат даже роутеры!!! Для частот Вайфая, такая мощность соответствует 20 dBm
показати весь коментар
08.10.2020 16:55 Відповісти
В статье не написано какая мощность. У переносных раций мощность небольшая, у меня например берет на 100 м и мне хватает. Рация побольше берет на 500м-1км, их никто в Европе не регистрирует. Ну а более мощные это уже большая штука, с ней не походишь.
показати весь коментар
08.10.2020 16:59 Відповісти
Т.е. у вас появился вопрос о регистрации устройств ? А то что группа мужчин "прогуливается" возле границы с этими незарегестрированными рациями - вас даже не заинтересовало ?
Мне фиолетово о регистрации устройств - какого ху...дожника во время войны они шарахаются вдоль границы ?
показати весь коментар
08.10.2020 17:12 Відповісти
Контрабагдисты, чего там непонятного?
И да, меня интересует почему в Украине есть отрыжка совка про "регистрацию устройств".
показати весь коментар
08.10.2020 17:17 Відповісти
Не мудруй в темі, в якій ти без найменшого поняття. Реєструються не радіостанції, а радіоаматори, які виходять в ефір згідно ліцензій укрчастотнагляду. В ліцензії є вписана апаратура, дозволені діапазони і дозволена потужність. Ніякого замаху на свободу і демократію в цьому немає. Адже ти маєш автомобіль, який зареєстрований в ДАЇ, і виконуєш ПДР?
показати весь коментар
08.10.2020 21:30 Відповісти
У тибя уровень "читать умею" есть? Тогда читай:
"
Сегодня вряд ли Вы встретите человека, который не знает, что такое https://hittele.com/racii/ рация . И хоть рации распространены не так широко как мобильные телефоны, и, конечно, не так много людей ими пользуется, все мы знаем, что это такое. Рация - это портативный приемопередатчик, который используется для оперативной связи. Сфера применения раций, тем не менее, может быть достаточно широкой. Это охота и рыбалка, отдых и туризм, занятие экстремальными видами спорта, автоперевозки, строительные работы, охрана и многое другое.
Применение раций в быту сегодня становится все более распространенным. Однако в отличие от мобильных телефонов, которыми мы можем пользоваться сразу из коробки, с рациями дела обстоят несколько иначе. Мобильные приемопередатчики работают в определенных диапазонах:Любительском (КВ);Гражданском (CB);Служебном (LB);Высокочастотном (VHF);Ультравысокочастотном (UHF).
Диапазоны различаются как частотами, так и длиной волны. И если, к примеру, в любительском диапазоне с частотой от 0,1 до 28 МГц Вы можете свободно общаться, то для использования рации в Высокочастотном диапазоне (136-172 МГц) уже потребуется специальное разрешение. Об этой процедуре, известной, как регистрация раций, мы сегодня и поговорим.Что не нужно регистрировать.
Как зарегистрировать рацию, и какие рации нужно регистрировать? Начнем с приемопередатчиков, работающих в https://hittele.com/racii/cb-radio-band/ гражданском диапазоне (CB) . Этот диапазон представляет собой радиосвязь на коротких волнах. Для использования таких раций (27 Мгц) разрешение не требуется. Такая связь является доступной всем гражданам РФ. Использование раций в гражданском диапазоне весьма популярно на открытой местности, например, среди дальнобойщиков.
Когда же необходимо связь в условиях плотной городской застройки, на помощь приходят https://hittele.com/racii/uhf.html радиостанции диапазона UHF (420-473 МГц) . Их несомненными плюсами является дальность и устойчивость связи. Однако если Вы захотите поставить такой приемопередатчик себе в автомобиль, необходимо будет получить разрешение на рацию.
Если Вы захотите обзавестись https://hittele.com/racii/license_free/ портативной рацией небольшой мощности , которая бы работала в диапазоне https://hittele.com/racii/lpd.html LPD (433,075-434,750 МГц) и https://hittele.com/racii/pmr.html PMR (446-446, 1 МГц) , то тоже никаких документов получать не нужно.
показати весь коментар
09.10.2020 10:17 Відповісти
на какой автомобиль? У них судя по всему обычная портативная рация коих в любом магазине навалом и регистрации не требуют.
показати весь коментар
09.10.2020 10:19 Відповісти
На какой автомобиль? Ты читать имеешь?
показати весь коментар
09.10.2020 11:10 Відповісти
пока не написано что за портативная рация у них была, нет никакого основания говорить про "поставить на учет". Магазинные рации для туристов-охоьников на учет НЕ СТАВЯТСЯ.
показати весь коментар
09.10.2020 11:50 Відповісти
"не написано" - неоспоримый аргумент для https://censor.net/ru/user/476276 !
показати весь коментар
09.10.2020 12:39 Відповісти
Чувак, твій великий пост це маячня. Ти намішав до купи гарбузи, понеділки і кілограми. Ось нормативні документи:
ht...tps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0205-11#Text
показати весь коментар
09.10.2020 21:33 Відповісти
И в чём мой большой пост противоречит Регламенту?
показати весь коментар
10.10.2020 09:35 Відповісти
Вы пишете бред, сами того не понимая, да еще и упорствуете!
Вот тут расписано по странам, какие частоты можно использовать до какой мощности без лицензии https://www.apwpt.org/downloads/handoutfrequencies2020.pdf
У нас абсолютно та же хрень, отличаются только частоты!!!
показати весь коментар
08.10.2020 21:07 Відповісти
Я сильно сомневаюсь что они таскали с собой что-то иное чем обычная портативная рацияю
показати весь коментар
09.10.2020 09:14 Відповісти
У тибя уровень "читать умею" есть? Тогда читай:
"
Сегодня вряд ли Вы встретите человека, который не знает, что такое https://hittele.com/racii/ рация . И хоть рации распространены не так широко как мобильные телефоны, и, конечно, не так много людей ими пользуется, все мы знаем, что это такое. Рация - это портативный приемопередатчик, который используется для оперативной связи. Сфера применения раций, тем не менее, может быть достаточно широкой. Это охота и рыбалка, отдых и туризм, занятие экстремальными видами спорта, автоперевозки, строительные работы, охрана и многое другое.
Применение раций в быту сегодня становится все более распространенным. Однако в отличие от мобильных телефонов, которыми мы можем пользоваться сразу из коробки, с рациями дела обстоят несколько иначе. Мобильные приемопередатчики работают в определенных диапазонах:Любительском (КВ);Гражданском (CB);Служебном (LB);Высокочастотном (VHF);Ультравысокочастотном (UHF).
Диапазоны различаются как частотами, так и длиной волны. И если, к примеру, в любительском диапазоне с частотой от 0,1 до 28 МГц Вы можете свободно общаться, то для использования рации в Высокочастотном диапазоне (136-172 МГц) уже потребуется специальное разрешение. Об этой процедуре, известной, как регистрация раций, мы сегодня и поговорим.Что не нужно регистрировать.
Как зарегистрировать рацию, и какие рации нужно регистрировать? Начнем с приемопередатчиков, работающих в https://hittele.com/racii/cb-radio-band/ гражданском диапазоне (CB) . Этот диапазон представляет собой радиосвязь на коротких волнах. Для использования таких раций (27 Мгц) разрешение не требуется. Такая связь является доступной всем гражданам РФ. Использование раций в гражданском диапазоне весьма популярно на открытой местности, например, среди дальнобойщиков.
Когда же необходимо связь в условиях плотной городской застройки, на помощь приходят https://hittele.com/racii/uhf.html радиостанции диапазона UHF (420-473 МГц) . Их несомненными плюсами является дальность и устойчивость связи. Однако если Вы захотите поставить такой приемопередатчик себе в автомобиль, необходимо будет получить разрешение на рацию.
Если Вы захотите обзавестись https://hittele.com/racii/license_free/ портативной рацией небольшой мощности , которая бы работала в диапазоне https://hittele.com/racii/lpd.html LPD (433,075-434,750 МГц) и https://hittele.com/racii/pmr.html PMR (446-446, 1 МГц) , то тоже никаких документов получать не нужно.
показати весь коментар
09.10.2020 10:18 Відповісти
туристические рации, для охотников и т.п., на учет НЕ СТАВЯТСЯ.
показати весь коментар
09.10.2020 11:51 Відповісти
Сумел прочитать? Молодец!
показати весь коментар
09.10.2020 16:05 Відповісти
я это и без тебя знал.
показати весь коментар
09.10.2020 16:30 Відповісти
Так зачем твоих 33 комментария новости, в которой нет фотографии?
показати весь коментар
09.10.2020 17:40 Відповісти
У тебе ймовірно примітивна УКВ "болтушка". Але якщо ти замість штатної антени-резинки підключиш хвильовий канал на 10-12 елементів, то дуже здивуєшся, на яку відстань працює радейко.
показати весь коментар
08.10.2020 21:36 Відповісти
а шже факт что у них было что-то другое? Если бы было то в новости была бы фотография.
показати весь коментар
09.10.2020 11:52 Відповісти
Нвпример в штатах есть диапазоны в которых до определенной мощности регистрация walkie-talkie или CB radio не нужна

Регистрация это потеря анонимности
показати весь коментар
08.10.2020 17:00 Відповісти
Именно это они и хотели - не потерять анонимность ....
показати весь коментар
08.10.2020 17:13 Відповісти
А телефон не подойдет для прогулки?
показати весь коментар
08.10.2020 17:12 Відповісти
И вообще они спрашивали все время друг друга - "Как пройти в библиотеку?"
показати весь коментар
08.10.2020 17:14 Відповісти
ага, в три часа ночи.
показати весь коментар
08.10.2020 19:31 Відповісти
Какое админнарушение? Уголовное преступление....Срок - 5 лет с конфискацией....Пусть гуляют во внутреннем дворике колонии строгого режима без права на амнистию...
показати весь коментар
08.10.2020 16:34 Відповісти
О существовании мобильных телефонов они еще не знают.
показати весь коментар
08.10.2020 16:35 Відповісти
телефони видають вашу присутність та можуть бути прослухані.
показати весь коментар
08.10.2020 16:40 Відповісти
Вот то то ж и оно . Явно не обычные грибники.
показати весь коментар
08.10.2020 17:13 Відповісти
станциями пользоваться удобнее. Они скорее всего координировали действия по переходу границы и приближающимся патрулям. Один кнопку нажал - сказал, что мол вижу патруль в вашем направлении - вся толпа услышала!!!
показати весь коментар
08.10.2020 16:50 Відповісти
Не знаю, не пробовал.
показати весь коментар
08.10.2020 17:50 Відповісти
Всегда торопятся поймать, надо было дождаться что они встречать собирались.
показати весь коментар
08.10.2020 16:38 Відповісти
контробандисти
показати весь коментар
08.10.2020 16:39 Відповісти
Гебня путлерастная
показати весь коментар
08.10.2020 18:44 Відповісти
Який гарний прикордонний пес... Якраз для супроводження на прогулянках... На максимальній швидкості... От тільки собака бігає швидше...
показати весь коментар
08.10.2020 16:39 Відповісти
Эээ... А что, радиостанции которые продаются в любом ларьке, надо "регистрировать"?
Отрыжка совка.
Хожу в походы и всегда с собой рации, чтобы поддерживать связь.
показати весь коментар
08.10.2020 16:47 Відповісти
Ниже среднего , не рви ж…
показати весь коментар
08.10.2020 18:45 Відповісти
У тибя уровень "читать умею" есть? Тогда читай:
"
Сегодня вряд ли Вы встретите человека, который не знает, что такое https://hittele.com/racii/ рация . И хоть рации распространены не так широко как мобильные телефоны, и, конечно, не так много людей ими пользуется, все мы знаем, что это такое. Рация - это портативный приемопередатчик, который используется для оперативной связи. Сфера применения раций, тем не менее, может быть достаточно широкой. Это охота и рыбалка, отдых и туризм, занятие экстремальными видами спорта, автоперевозки, строительные работы, охрана и многое другое.
Применение раций в быту сегодня становится все более распространенным. Однако в отличие от мобильных телефонов, которыми мы можем пользоваться сразу из коробки, с рациями дела обстоят несколько иначе. Мобильные приемопередатчики работают в определенных диапазонах:Любительском (КВ);Гражданском (CB);Служебном (LB);Высокочастотном (VHF);Ультравысокочастотном (UHF).
Диапазоны различаются как частотами, так и длиной волны. И если, к примеру, в любительском диапазоне с частотой от 0,1 до 28 МГц Вы можете свободно общаться, то для использования рации в Высокочастотном диапазоне (136-172 МГц) уже потребуется специальное разрешение. Об этой процедуре, известной, как регистрация раций, мы сегодня и поговорим.Что не нужно регистрировать.
Как зарегистрировать рацию, и какие рации нужно регистрировать? Начнем с приемопередатчиков, работающих в https://hittele.com/racii/cb-radio-band/ гражданском диапазоне (CB) . Этот диапазон представляет собой радиосвязь на коротких волнах. Для использования таких раций (27 Мгц) разрешение не требуется. Такая связь является доступной всем гражданам РФ. Использование раций в гражданском диапазоне весьма популярно на открытой местности, например, среди дальнобойщиков.
Когда же необходимо связь в условиях плотной городской застройки, на помощь приходят https://hittele.com/racii/uhf.html радиостанции диапазона UHF (420-473 МГц) . Их несомненными плюсами является дальность и устойчивость связи. Однако если Вы захотите поставить такой приемопередатчик себе в автомобиль, необходимо будет получить разрешение на рацию.
Если Вы захотите обзавестись https://hittele.com/racii/license_free/ портативной рацией небольшой мощности , которая бы работала в диапазоне https://hittele.com/racii/lpd.html LPD (433,075-434,750 МГц) и https://hittele.com/racii/pmr.html PMR (446-446, 1 МГц) , то тоже никаких документов получать не нужно.
показати весь коментар
09.10.2020 10:19 Відповісти
Спортивного телосложения?
показати весь коментар
08.10.2020 17:56 Відповісти
С удочками и ледобурами
показати весь коментар
08.10.2020 18:01 Відповісти
Коренные или регистрация после 14-го года?
показати весь коментар
08.10.2020 18:07 Відповісти
А что нынче выгодно контрабандой из Расии?
показати весь коментар
09.10.2020 10:19 Відповісти
Это музыканты местной самодеятельности. Ждали контрабас из Раши
показати весь коментар
09.10.2020 16:19 Відповісти
 
 