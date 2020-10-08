Компанію з 9 чоловіків із портативними радіостанціями затримали на кордоні з РФ на Сумщині, - ДПСУ
Сьогодні вночі прикордонники Сумського загону завадили можливій спробі протиправної діяльності, затримавши групу чоловіків, які нібито просто прогулювалися.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Групу осіб виявив прикордонний наряд, який ніс службу в районі населеного пункту Поповка в Краснопільському районі. Дев'ять чоловіків польовою дорогою прямували до кордону. Під час з'ясування обставин та перевірки документів встановлено, що всі затримані - місцеві жителі. Вони повідомили, що вирішили разом прогулятися. Однак троє з них мали з собою портативні радіостанції, які не були зареєстровані в установленому порядку.
За порушення режимних обмежень, що діють у прикордонних контрольованих районах, щодо цих громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 202 КУпАП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всё суки контролировать хотят
Вы ведь не возражаете против регулирования дорожного движения?!
Что касается регистрации той же радиостанции, то она необходима, чтобы вы не засрали несколько диапазонов одновременно, пользуясь какой нибудь китайской поделкой
У нас, до определенной мощности, так же не подлежат регистрации (не важно переносные или нет)!!
А вот свыше определенной мощности регистрации/лицензированию подлежат даже роутеры!!! Для частот Вайфая, такая мощность соответствует 20 dBm
Мне фиолетово о регистрации устройств - какого ху...дожника во время войны они шарахаются вдоль границы ?
И да, меня интересует почему в Украине есть отрыжка совка про "регистрацию устройств".
"
Сегодня вряд ли Вы встретите человека, который не знает, что такое https://hittele.com/racii/ рация . И хоть рации распространены не так широко как мобильные телефоны, и, конечно, не так много людей ими пользуется, все мы знаем, что это такое. Рация - это портативный приемопередатчик, который используется для оперативной связи. Сфера применения раций, тем не менее, может быть достаточно широкой. Это охота и рыбалка, отдых и туризм, занятие экстремальными видами спорта, автоперевозки, строительные работы, охрана и многое другое.
Применение раций в быту сегодня становится все более распространенным. Однако в отличие от мобильных телефонов, которыми мы можем пользоваться сразу из коробки, с рациями дела обстоят несколько иначе. Мобильные приемопередатчики работают в определенных диапазонах:Любительском (КВ);Гражданском (CB);Служебном (LB);Высокочастотном (VHF);Ультравысокочастотном (UHF).
Диапазоны различаются как частотами, так и длиной волны. И если, к примеру, в любительском диапазоне с частотой от 0,1 до 28 МГц Вы можете свободно общаться, то для использования рации в Высокочастотном диапазоне (136-172 МГц) уже потребуется специальное разрешение. Об этой процедуре, известной, как регистрация раций, мы сегодня и поговорим.Что не нужно регистрировать.
Как зарегистрировать рацию, и какие рации нужно регистрировать? Начнем с приемопередатчиков, работающих в https://hittele.com/racii/cb-radio-band/ гражданском диапазоне (CB) . Этот диапазон представляет собой радиосвязь на коротких волнах. Для использования таких раций (27 Мгц) разрешение не требуется. Такая связь является доступной всем гражданам РФ. Использование раций в гражданском диапазоне весьма популярно на открытой местности, например, среди дальнобойщиков.
Когда же необходимо связь в условиях плотной городской застройки, на помощь приходят https://hittele.com/racii/uhf.html радиостанции диапазона UHF (420-473 МГц) . Их несомненными плюсами является дальность и устойчивость связи. Однако если Вы захотите поставить такой приемопередатчик себе в автомобиль, необходимо будет получить разрешение на рацию.
Если Вы захотите обзавестись https://hittele.com/racii/license_free/ портативной рацией небольшой мощности , которая бы работала в диапазоне https://hittele.com/racii/lpd.html LPD (433,075-434,750 МГц) и https://hittele.com/racii/pmr.html PMR (446-446, 1 МГц) , то тоже никаких документов получать не нужно.
ht...tps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0205-11#Text
Вот тут расписано по странам, какие частоты можно использовать до какой мощности без лицензии https://www.apwpt.org/downloads/handoutfrequencies2020.pdf
У нас абсолютно та же хрень, отличаются только частоты!!!
"
Сегодня вряд ли Вы встретите человека, который не знает, что такое https://hittele.com/racii/ рация . И хоть рации распространены не так широко как мобильные телефоны, и, конечно, не так много людей ими пользуется, все мы знаем, что это такое. Рация - это портативный приемопередатчик, который используется для оперативной связи. Сфера применения раций, тем не менее, может быть достаточно широкой. Это охота и рыбалка, отдых и туризм, занятие экстремальными видами спорта, автоперевозки, строительные работы, охрана и многое другое.
Применение раций в быту сегодня становится все более распространенным. Однако в отличие от мобильных телефонов, которыми мы можем пользоваться сразу из коробки, с рациями дела обстоят несколько иначе. Мобильные приемопередатчики работают в определенных диапазонах:Любительском (КВ);Гражданском (CB);Служебном (LB);Высокочастотном (VHF);Ультравысокочастотном (UHF).
Диапазоны различаются как частотами, так и длиной волны. И если, к примеру, в любительском диапазоне с частотой от 0,1 до 28 МГц Вы можете свободно общаться, то для использования рации в Высокочастотном диапазоне (136-172 МГц) уже потребуется специальное разрешение. Об этой процедуре, известной, как регистрация раций, мы сегодня и поговорим.Что не нужно регистрировать.
Как зарегистрировать рацию, и какие рации нужно регистрировать? Начнем с приемопередатчиков, работающих в https://hittele.com/racii/cb-radio-band/ гражданском диапазоне (CB) . Этот диапазон представляет собой радиосвязь на коротких волнах. Для использования таких раций (27 Мгц) разрешение не требуется. Такая связь является доступной всем гражданам РФ. Использование раций в гражданском диапазоне весьма популярно на открытой местности, например, среди дальнобойщиков.
Когда же необходимо связь в условиях плотной городской застройки, на помощь приходят https://hittele.com/racii/uhf.html радиостанции диапазона UHF (420-473 МГц) . Их несомненными плюсами является дальность и устойчивость связи. Однако если Вы захотите поставить такой приемопередатчик себе в автомобиль, необходимо будет получить разрешение на рацию.
Если Вы захотите обзавестись https://hittele.com/racii/license_free/ портативной рацией небольшой мощности , которая бы работала в диапазоне https://hittele.com/racii/lpd.html LPD (433,075-434,750 МГц) и https://hittele.com/racii/pmr.html PMR (446-446, 1 МГц) , то тоже никаких документов получать не нужно.
скрыть комментарий
Регистрация это потеря анонимности
Отрыжка совка.
Хожу в походы и всегда с собой рации, чтобы поддерживать связь.
"
Сегодня вряд ли Вы встретите человека, который не знает, что такое https://hittele.com/racii/ рация . И хоть рации распространены не так широко как мобильные телефоны, и, конечно, не так много людей ими пользуется, все мы знаем, что это такое. Рация - это портативный приемопередатчик, который используется для оперативной связи. Сфера применения раций, тем не менее, может быть достаточно широкой. Это охота и рыбалка, отдых и туризм, занятие экстремальными видами спорта, автоперевозки, строительные работы, охрана и многое другое.
Применение раций в быту сегодня становится все более распространенным. Однако в отличие от мобильных телефонов, которыми мы можем пользоваться сразу из коробки, с рациями дела обстоят несколько иначе. Мобильные приемопередатчики работают в определенных диапазонах:Любительском (КВ);Гражданском (CB);Служебном (LB);Высокочастотном (VHF);Ультравысокочастотном (UHF).
Диапазоны различаются как частотами, так и длиной волны. И если, к примеру, в любительском диапазоне с частотой от 0,1 до 28 МГц Вы можете свободно общаться, то для использования рации в Высокочастотном диапазоне (136-172 МГц) уже потребуется специальное разрешение. Об этой процедуре, известной, как регистрация раций, мы сегодня и поговорим.Что не нужно регистрировать.
Как зарегистрировать рацию, и какие рации нужно регистрировать? Начнем с приемопередатчиков, работающих в https://hittele.com/racii/cb-radio-band/ гражданском диапазоне (CB) . Этот диапазон представляет собой радиосвязь на коротких волнах. Для использования таких раций (27 Мгц) разрешение не требуется. Такая связь является доступной всем гражданам РФ. Использование раций в гражданском диапазоне весьма популярно на открытой местности, например, среди дальнобойщиков.
Когда же необходимо связь в условиях плотной городской застройки, на помощь приходят https://hittele.com/racii/uhf.html радиостанции диапазона UHF (420-473 МГц) . Их несомненными плюсами является дальность и устойчивость связи. Однако если Вы захотите поставить такой приемопередатчик себе в автомобиль, необходимо будет получить разрешение на рацию.
Если Вы захотите обзавестись https://hittele.com/racii/license_free/ портативной рацией небольшой мощности , которая бы работала в диапазоне https://hittele.com/racii/lpd.html LPD (433,075-434,750 МГц) и https://hittele.com/racii/pmr.html PMR (446-446, 1 МГц) , то тоже никаких документов получать не нужно.
скрыть комментарий