Компанію з 9 чоловіків із портативними радіостанціями затримали на кордоні з РФ на Сумщині, - ДПСУ

Сьогодні вночі прикордонники Сумського загону завадили можливій спробі протиправної діяльності, затримавши групу чоловіків, які нібито просто прогулювалися.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Групу осіб виявив прикордонний наряд, який ніс службу в районі населеного пункту Поповка в Краснопільському районі. Дев'ять чоловіків польовою дорогою прямували до кордону. Під час з'ясування обставин та перевірки документів встановлено, що всі затримані - місцеві жителі. Вони повідомили, що вирішили разом прогулятися. Однак троє з них мали з собою портативні радіостанції, які не були зареєстровані в установленому порядку.

За порушення режимних обмежень, що діють у прикордонних контрольованих районах, щодо цих громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 202 КУпАП.

