Новини
4 311 27

Зеленський і Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство України і Великої Британії. ФОТО

У Лондоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали ​Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Сьогодні для України та Великої Британії історичний день: розпочинаємо новий етап стратегічного партнерства між нашими країнами", – сказав Зеленський .

Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва двох держав.

Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення.

Документ передбачає проведення щорічних засідань Діалогу стратегічного партнерства на високому офіційному або найвищому урядовому рівні з усіх аспектів двосторонньої співпраці. Також передбачено проведення засідань Торговельного комітету, який складатиметься з представників сторін.

Велика Британія (5797) Зеленський Володимир (25542) угода (711) Джонсон Борис (588)
Топ коментарі
+5
А секретарку Ермака не взял с собой
И правильно . Ермак только приносит несчастья
показати весь коментар
08.10.2020 16:52 Відповісти
+3
показати весь коментар
08.10.2020 17:10 Відповісти
+2
свободная торговля действовала в рамках свободной торговли с ЕС (пока ВБ была там) благодаря Порошенко!
зачем подавать эту туфту как достижение?
показати весь коментар
08.10.2020 17:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А секретарку Ермака не взял с собой
И правильно . Ермак только приносит несчастья
показати весь коментар
08.10.2020 16:52 Відповісти
Несчастье мендель?
показати весь коментар
08.10.2020 17:13 Відповісти
свободная торговля действовала в рамках свободной торговли с ЕС (пока ВБ была там) благодаря Порошенко!
зачем подавать эту туфту как достижение?
показати весь коментар
08.10.2020 17:15 Відповісти
Шо вы предлогашь?... Отпугнуть зебика от Запада?
показати весь коментар
08.10.2020 17:27 Відповісти
а, ну тогда - слава зеббуинам, шо взошло солнце!!!
показати весь коментар
08.10.2020 17:38 Відповісти
Тому що на Заході усім відомо, що він агент фсб.
показати весь коментар
08.10.2020 18:09 Відповісти
да что ж у него такая кипа документов... может для того ,чтоб не понял ,шо зраджує пуйло...
показати весь коментар
08.10.2020 16:55 Відповісти
там шрифт крупнее и расскраски
показати весь коментар
08.10.2020 17:16 Відповісти
Больц, Зельц и Мендель.
показати весь коментар
08.10.2020 17:07 Відповісти
Да, Ленчик просмотрела-опростоволосилась.
показати весь коментар
08.10.2020 17:14 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 17:20 Відповісти
опс... Юлина школа, в лабутенах на пiдборах...
показати весь коментар
08.10.2020 17:22 Відповісти
Ничего личного - но исторический момент- Британцы посмотрите и сравните - сразу поймёте что неправильно своего Бориса называли... Зеля настоящий клоун- там на лицеума написано
показати весь коментар
08.10.2020 17:54 Відповісти
Да еще и крупным планом... Це не фейк? Бульо-бульо, а такого ще не бульо... Хорошо быть тупо непробиваемой женой.
показати весь коментар
08.10.2020 17:20 Відповісти
мендель сама в тви выставила
показати весь коментар
08.10.2020 17:26 Відповісти
Тоже мне "пэрэмога". Договорились дружить за всё хорошее против всего плохого и "проводить заседания" (катать несколько раз в год провластных упырей в Лондон за казённый счёт). Абсолютно ни к чему не обязывающая кучка бумаги.
показати весь коментар
08.10.2020 17:08 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 17:10 Відповісти
Я бы сказал скромно, но коротко и ясно, а то чего хотеть от шлепер-2... БУБОЧКА - НАБОР СЛОВ для туалета, в аршинахЪ
показати весь коментар
08.10.2020 17:19 Відповісти
На першому фото клоун рже, а Джонсон дивиться на нього, як на ідіота
показати весь коментар
08.10.2020 18:22 Відповісти
Была бы хорошая новость, если бы это не было исключением из правил Зе команды. Скорее всего предвыборный пиар, рассчитанный оторвать хоть какие то голоса у ЕС. Президент окружил себя предателями Украины, которые успешно провалят этот договор в дальнейшем. Останется только кипа бумаги, чтоб в туалет сходить.
показати весь коментар
08.10.2020 18:51 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 19:01 Відповісти
Коли ідіот щось "підпісює" і саме з ним укладають угоду заздалегідь знаючи що він ідіот то виникає питання щодо самої угоди і кількості "прихованих ніштяків" для Британії. Те що ЗЕчмо некомпетентне опудало на міжнародній арені ми вже мали неодноразову нагоду переконатись. Чим скоріше воно знайде привід для своєї відставки тим цілішим буде він та його родина. Такої масової зневаги не було ще до жодного президента. Він навіть дурніший за Януковича, але тому таки вдалось втекти...
показати весь коментар
08.10.2020 19:44 Відповісти
Такими темпами будем в Евросоюзе уже при Зеленском! Кондитер удавится!
😂
показати весь коментар
08.10.2020 21:14 Відповісти
Одні кацапи на Цензорі.
показати весь коментар
08.10.2020 23:17 Відповісти
 
 