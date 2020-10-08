Зеленський і Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство України і Великої Британії. ФОТО

У Лондоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали ​Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Сьогодні для України та Великої Британії історичний день: розпочинаємо новий етап стратегічного партнерства між нашими країнами", – сказав Зеленський .

Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва двох держав.

Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення.

Документ передбачає проведення щорічних засідань Діалогу стратегічного партнерства на високому офіційному або найвищому урядовому рівні з усіх аспектів двосторонньої співпраці. Також передбачено проведення засідань Торговельного комітету, який складатиметься з представників сторін.

