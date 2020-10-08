УКР
У сімейних лікарів і мобільних бригад з'являться експрес-тести на коронавірус, - Ляшко

В Україні у сімейних лікарів і мобільних бригад з'являться експрес-тести на антиген, чутливість і специфічність яких буде майже така сама, як у ПЛР-тестів.

Про це в інтерв'ю Українській правді заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Через два-три тижні у нас має з'явитися масове тестування на нижчому рівні. Йдеться про експрес-тести на антиген, які зараз проходять реєстрацію і виходять на серійне виробництво. У сімейного лікаря і мобільних бригад повинні з'явитися експрес-тести на антиген, у яких чутливість і специфічність майже збігається з тестами ПЛР", - зазначив Ляшко.

За його словами, тест буде робитися так само як і ПЛР - у пацієнта будуть брати мазок з носоглотки для розміщення в пробірці і виділення РНК. Потім рідину з пробірки будуть наносити на тест-систему, яка і буде показувати: є COVID-19 чи немає.

+4
Вопрос: "Через сколько лет?". Ляшко уже выйдет на пенсию?
08.10.2020 16:51 Відповісти
+3
А на хрена они им нужны ? Семейники доплаты за ковид не получают ( по вашей логике они с ними не работают )... зачем им твои тесты тестируй сам ?
08.10.2020 16:55 Відповісти
+3
это те, у которых точность 50%... с таким же успехом можна потрогать лоб и сказать "болен / здоров". эффективность абс. та же.
08.10.2020 17:11 Відповісти
08.10.2020 16:51
Как раз это они сделают очень быстро. Пока все не опомнились. Это ж прямые откаты за бессмысленный тест, у которого погрешность 40-50 процентов.
08.10.2020 19:37
08.10.2020 19:37 Відповісти
О жінка стєПанова поставляти буде! Вгадав?
08.10.2020 20:26
08.10.2020 20:26 Відповісти
По прошествии полгода, они наконец то додумались...
08.10.2020 16:54
08.10.2020 16:54 Відповісти
Не верю, подробности в студию. Чьё, откуда, какая погрешность. Примерная цена
08.10.2020 16:56
08.10.2020 16:56 Відповісти
08.10.2020 16:58
08.10.2020 16:58 Відповісти
Да, можно монетку бросить...
08.10.2020 17:49
08.10.2020 17:49 Відповісти
А кого они тестировать будут? Домой к температурящим им ходить запретили, температурящим запретили ходить к врачам.
08.10.2020 17:14
08.10.2020 17:14 Відповісти
Онлайн да и обещанного хрен дождёмся
08.10.2020 17:22
08.10.2020 17:22 Відповісти
Не прошло и десяти лет.... уроды! На тесты денег нет, про лечение и лекарства вообще молчу, на содержание чинуш-дармоедов деньги есть. Уродское государство
показати весь коментар
08.10.2020 17:21
Бреше
08.10.2020 18:09
08.10.2020 18:09 Відповісти
страна не пуганных правящих идиотов

.как только зебараны открывают рот, с этих идиотов ржет народ .зеленое правящее дерьмо реально облажалось в очередной раз.
08.10.2020 18:28
08.10.2020 18:28 Відповісти
Бред. По6решность-около 50 процентов. Они вообще не имеют смысла в приминении. Это просто распил ковидного бюджета. Ляжко и Степанидзе оочень хорошо поимеют на этом.
08.10.2020 19:31
08.10.2020 19:31 Відповісти
 
 