У сімейних лікарів і мобільних бригад з'являться експрес-тести на коронавірус, - Ляшко

В Україні у сімейних лікарів і мобільних бригад з'являться експрес-тести на антиген, чутливість і специфічність яких буде майже така сама, як у ПЛР-тестів.

Про це в інтерв'ю Українській правді заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Через два-три тижні у нас має з'явитися масове тестування на нижчому рівні. Йдеться про експрес-тести на антиген, які зараз проходять реєстрацію і виходять на серійне виробництво. У сімейного лікаря і мобільних бригад повинні з'явитися експрес-тести на антиген, у яких чутливість і специфічність майже збігається з тестами ПЛР", - зазначив Ляшко.

За його словами, тест буде робитися так само як і ПЛР - у пацієнта будуть брати мазок з носоглотки для розміщення в пробірці і виділення РНК. Потім рідину з пробірки будуть наносити на тест-систему, яка і буде показувати: є COVID-19 чи немає.

