В Одеській області вистачає ліжок для хворих на коронавірус, - ОДА

Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації спростовує інформацію про брак у медустановах Одеси і області ліжок для хворих на коронавірус.

Про це повідомив прессекретар ОДА Денис Соколов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, насправді хворими на коронавірус поки заповнене дві третини ліжко-місць в медзакладах.

"Станом на 8 жовтня в Одеській міській інфекційній лікарні є ще 106 вільних ліжок (із наявних у медустанові 420-ти), в обласному медичному центрі - 72 ліжка (усього 150), в Ізмаїльській міській інфекційній лікарні - 74 ліжка (усього 130), у Дунайській обласній лікарні - 47 ліжок (усього 120), в Одеській міській лікарні №3 - 11 ліжок (усього 75), в Арцизькій райлікарні - 24 ліжка (усього 65), в Одеській міській лікарні №10 і в обласному центрі соціально значущих хвороб у разі гострої потреби теж можуть прийняти ще 123 пацієнтів, інфікованих COVID-19", - навів Соколов дані департаменту охорони здоров'я ОДА.

Найбільш заповнені хворими з цим діагнозом чи підозрою на інфікування коронавірусом Білгород-Дністровська, Біляївська та Чорноморська міські лікарні. Водночас медустанови області можуть наразі прийняти на лікування 505 осіб, інфікованих COVID-19.

За словами речника ОДА, немає також підстав для чуток про повністю вичерпані запаси медичного кисню в медустановах Одещини. "Укладено новий договір з компанією-постачальником кисню, можу додати, що надходитиме він до медустанов Одещини з Києва", - підсумував Соколов", - підсумував Соколов.