УКР
Новини Коронавірус і карантин
804 8

В Одеській області вистачає ліжок для хворих на коронавірус, - ОДА

Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації спростовує інформацію про брак у медустановах Одеси і області ліжок для хворих на коронавірус.

Про це повідомив прессекретар ОДА Денис Соколов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, насправді хворими на коронавірус поки заповнене дві третини ліжко-місць в медзакладах.

"Станом на 8 жовтня в Одеській міській інфекційній лікарні є ще 106 вільних ліжок (із наявних у медустанові 420-ти), в обласному медичному центрі - 72 ліжка (усього 150), в Ізмаїльській міській інфекційній лікарні - 74 ліжка (усього 130), у Дунайській обласній лікарні - 47 ліжок (усього 120), в Одеській міській лікарні №3 - 11 ліжок (усього 75), в Арцизькій райлікарні - 24 ліжка (усього 65), в Одеській міській лікарні №10 і в обласному центрі соціально значущих хвороб у разі гострої потреби теж можуть прийняти ще 123 пацієнтів, інфікованих COVID-19", - навів Соколов дані департаменту охорони здоров'я ОДА.

Найбільш заповнені хворими з цим діагнозом чи підозрою на інфікування коронавірусом Білгород-Дністровська, Біляївська та Чорноморська міські лікарні. Водночас медустанови області можуть наразі прийняти на лікування 505 осіб, інфікованих COVID-19.

Також дивіться: У Сумах посилюють карантин: 100-відсотковий масковий режим, збільшення перевірок та закриття підприємств у разі порушень. ВIДЕО

За словами речника ОДА, немає також підстав для чуток про повністю вичерпані запаси медичного кисню в медустановах Одещини. "Укладено новий договір з компанією-постачальником кисню, можу додати, що надходитиме він до медустанов Одещини з Києва", - підсумував Соколов", - підсумував Соколов.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1635) Одеса (5616) Одеська область (3490) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Коментувати
Болеешь?!
Держи кровать! Да не поцарапай краску, казённая!!!
показати весь коментар
08.10.2020 17:11 Відповісти
Кроватей, может, и хватает. Да в палаты не поместятся...
показати весь коментар
08.10.2020 17:11 Відповісти
Кроватей в больнице,а мест на улице. А чого ж рапортують що хворих кладуть в коридорах. Якась брехня,а може це тих у кого в кишені порожньо.
показати весь коментар
08.10.2020 17:14 Відповісти
Кроватей на складе хватает, а где лечиться?
показати весь коментар
08.10.2020 17:16 Відповісти
Вот, - достижение: кровать из дома людям привозить не надо!
показати весь коментар
08.10.2020 17:19 Відповісти
Брехня...
Лікарня № 3 забита і якщо ліжко з'являється то відразу займається...
А замість терапевта людей лікує психолог, бо лікарів теж не вистачає...
показати весь коментар
08.10.2020 17:31 Відповісти
Мягко говоря вранье!!Информация от больных которых отправили болеть домой с двухсторонней пневмонией!!
показати весь коментар
08.10.2020 19:01 Відповісти
