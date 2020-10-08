Зараз в Україні з 37 тис. ліжок для пацієнтів із COVID-19 тільки 13 тис. - забезпечені киснем, - Ляшко

Наразі в Україні із 37 000 ліжок для пацієнтів із COVID-19 лише 13 000 - забезпечені киснем. В уряді хочуть збільшити кількість ліжок із киснем до 80%.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час перебування з робочою поїздкою в Чернівецькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб 80% ліжок, які відведені під лікування хворих на коронавірус, були забезпечені киснем: чи централізованим, чи децентралізованим. Ми робимо все можливе, щоб так і було. На сьогодні в Україні киснем забезпечено 13 000 ліжок із 37 000, відведених для лікування хворих на коронавірус", - сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар також зазначив, що якщо на перших етапах боротьби з коронавірусною хворобою робили пріоритет на апаратах ШВЛ, то зараз тенденція змістилась у бік забезпечення хворих кисневою дотацією.

"Завтра, 9 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів України планують розглянути питання про виділення додаткових коштів для того, щоб у регіонах закупили кисневі концентратори, кисневі станції, а також трубки для розведення кисню по лікарнях", - додав головний санітарний лікар України.

Читайте також: У лікарнях України є понад 4 тис. апаратів ШВЛ, з них зараз задіяно менше 10%, - МОЗ