988 18

Зараз в Україні з 37 тис. ліжок для пацієнтів із COVID-19 тільки 13 тис. - забезпечені киснем, - Ляшко

Наразі в Україні із 37 000 ліжок для пацієнтів із COVID-19 лише 13 000 - забезпечені киснем. В уряді хочуть збільшити кількість ліжок із киснем до 80%.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час перебування з робочою поїздкою в Чернівецькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб 80% ліжок, які відведені під лікування хворих на коронавірус, були забезпечені киснем: чи централізованим, чи децентралізованим. Ми робимо все можливе, щоб так і було. На сьогодні в Україні киснем забезпечено 13 000 ліжок із 37 000, відведених для лікування хворих на коронавірус", - сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар також зазначив, що якщо на перших етапах боротьби з коронавірусною хворобою робили пріоритет на апаратах ШВЛ, то зараз тенденція змістилась у бік забезпечення хворих кисневою дотацією.

"Завтра, 9 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів України планують розглянути питання про виділення додаткових коштів для того, щоб у регіонах закупили кисневі концентратори, кисневі станції, а також трубки для розведення кисню по лікарнях", - додав головний санітарний лікар України.

Читайте також: У лікарнях України є понад 4 тис. апаратів ШВЛ, з них зараз задіяно менше 10%, - МОЗ

лікарня (1377) держзакупівлі (384) карантин (18172) закупівлі (3565) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+3
полгода для зебилов мало... сколько можно "хотеть"?? пора делать!
08.10.2020 17:05 Відповісти
+3
Зашевелились,думали сам рассосется,деньги с ковид фонда важнее на дороги и мусоров Авакова потратить зная что вирус в разгаре
08.10.2020 17:16 Відповісти
+2
Ляшко, так это ты хвастаешься, что пр-бал время и деньги из фонда и н-уя не сделал? По идеи следующее заявление должно быть об отставке.
08.10.2020 17:28 Відповісти
полгода для зебилов мало... сколько можно "хотеть"?? пора делать!
08.10.2020 17:05 Відповісти
А Юзику или Стефанчуку сразу 2 аппарата ИВЛ нужно, поди такую тушу провинтелируй
08.10.2020 17:10 Відповісти
Уже представляю, как их двумя вентилировать будут сквозняком.
08.10.2020 17:17 Відповісти
Своєчасно. Талановито. Де купляти будуть? Коли привезуть? Дуже цікаво.
08.10.2020 17:11 Відповісти
Та ты шо! А Степка говорил, что ИВЛ с избытком!
08.10.2020 17:14 Відповісти
Подведение кислородной линии и аппарат ШВЛ - это далеко не одно и то же.
08.10.2020 17:54 Відповісти
Зашевелились,думали сам рассосется,деньги с ковид фонда важнее на дороги и мусоров Авакова потратить зная что вирус в разгаре
08.10.2020 17:16 Відповісти
Вторая волна только разворачивается
Во Франции 19 тыс заболевших ЗА СУТКИ
08.10.2020 18:04 Відповісти
Вот и полуправда
24 тысячи коек без кислорода . А при Ковид 19 люди задыхаются
И думаю, что 13 тысяч тоже число с потолка .
ИТАК - прошло 6 месяцев С начала карантина , а власть только сейчас поняла , что больным нужен кислород ????
И кому такие дурные министры нужны?
08.10.2020 17:26 Відповісти
В чем проблема - протянуть шланги вдоль наружных стен , просверлить перегородки, и пустить кислород к койкам ?????

Может строителей хоть бы спросили ?
08.10.2020 17:28 Відповісти
В Одесской области проблема с жидким кислородом. Не хватает для больниц. Как бы не начали технический вместо медицинского использовать.
08.10.2020 17:56 Відповісти
Я думаю , что во всех областях такая же фигня.

Мне рассказывал человек , что когда-то Запорожсталь отдавала кислород больницам БЕСПЛАТНО
Но кто-то в Минздраве ( вроде при Богатыреврй) придумал , что отпускать кислород можно по лицензии ( вроде , чи госты ) и за жто платить . Запорожсталь плюнулА и пересталА отдавать кислород в больницы
Со всем этим надо разбираться уже серьезно
08.10.2020 18:01 Відповісти
Ляшко, так это ты хвастаешься, что пр-бал время и деньги из фонда и н-уя не сделал? По идеи следующее заявление должно быть об отставке.
08.10.2020 17:28 Відповісти
Ситуація яка склалася сьогодні в Україні , є наслідком злочинної бездіяльності МОЗ: "Як пан міністр міг допустити використання коштів платників податків, виділених для боротьби з пандемією, а це 65 млрд грн - для будівництва доріг?
Де розрекламована закупівля пристроїв для проведення штучної вентиляції легень?
Де справжній захист медпрацівників?
08.10.2020 17:32 Відповісти
Да: Степанова и Ляшко под суд надо
08.10.2020 18:02 Відповісти
Наконец ( через полгода с начала карантина) стали появляются фотки необходимого мобильного оборудования , которым оборудована вся Европа
Зараз в Україні з 37 тис. ліжок для пацієнтів із COVID-19 тільки 13 тис. - забезпечені киснем, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2032
08.10.2020 18:07 Відповісти
Такой аппарат занят одним человеком минимум 2 недели
08.10.2020 18:08 Відповісти
Весной от рейтингов слуг и их предводителя ничего не останется. Осенью и зимой будет торба. С одной стороны Ковид, с другой - разрушенная экономика.
08.10.2020 18:33 Відповісти
 
 