Зараз в Україні з 37 тис. ліжок для пацієнтів із COVID-19 тільки 13 тис. - забезпечені киснем, - Ляшко
Наразі в Україні із 37 000 ліжок для пацієнтів із COVID-19 лише 13 000 - забезпечені киснем. В уряді хочуть збільшити кількість ліжок із киснем до 80%.
Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час перебування з робочою поїздкою в Чернівецькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо, щоб 80% ліжок, які відведені під лікування хворих на коронавірус, були забезпечені киснем: чи централізованим, чи децентралізованим. Ми робимо все можливе, щоб так і було. На сьогодні в Україні киснем забезпечено 13 000 ліжок із 37 000, відведених для лікування хворих на коронавірус", - сказав Ляшко.
Головний санітарний лікар також зазначив, що якщо на перших етапах боротьби з коронавірусною хворобою робили пріоритет на апаратах ШВЛ, то зараз тенденція змістилась у бік забезпечення хворих кисневою дотацією.
"Завтра, 9 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів України планують розглянути питання про виділення додаткових коштів для того, щоб у регіонах закупили кисневі концентратори, кисневі станції, а також трубки для розведення кисню по лікарнях", - додав головний санітарний лікар України.
Во Франции 19 тыс заболевших ЗА СУТКИ
24 тысячи коек без кислорода . А при Ковид 19 люди задыхаются
И думаю, что 13 тысяч тоже число с потолка .
ИТАК - прошло 6 месяцев С начала карантина , а власть только сейчас поняла , что больным нужен кислород ????
И кому такие дурные министры нужны?
Может строителей хоть бы спросили ?
Мне рассказывал человек , что когда-то Запорожсталь отдавала кислород больницам БЕСПЛАТНО
Но кто-то в Минздраве ( вроде при Богатыреврй) придумал , что отпускать кислород можно по лицензии ( вроде , чи госты ) и за жто платить . Запорожсталь плюнулА и пересталА отдавать кислород в больницы
Со всем этим надо разбираться уже серьезно
Де розрекламована закупівля пристроїв для проведення штучної вентиляції легень?
Де справжній захист медпрацівників?