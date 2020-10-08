Садовий про другий тур виборів мера Львова: Було б краще поставити крапку в першому, бо такі витрати марні під час COVID-19
Чинний мер Львова Андрій Садовий вважає, що другий тур виборів мера в місті не буде корисним, тому що це зайві витрати під час пандемії.
Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Було б звичайно краще в першому поставити крапку. Тому що це ж витрати за часів пандемії, не думаю, що це корисно. Але ми готові до різних сценаріїв", - сказав Садовий.
За його словами, за другий тур змагаються два кандидати - від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський і від "ЄС" Олег Синютка.
"Двоє людей сьогодні десь мають 16-20% - це Кошулинський і Синютка. Вони між собою змагаються, хто буде другим", - сказав Садовий.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
