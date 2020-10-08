УКР
Новини
Садовий про другий тур виборів мера Львова: Було б краще поставити крапку в першому, бо такі витрати марні під час COVID-19

Садовий про другий тур виборів мера Львова: Було б краще поставити крапку в першому, бо такі витрати марні під час COVID-19

Чинний мер Львова Андрій Садовий вважає, що другий тур виборів мера в місті не буде корисним, тому що це зайві витрати під час пандемії.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Було б звичайно краще в першому поставити крапку. Тому що це ж витрати за часів пандемії, не думаю, що це корисно. Але ми готові до різних сценаріїв", - сказав Садовий.

За його словами, за другий тур змагаються два кандидати - від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський і від "ЄС" Олег Синютка.

"Двоє людей сьогодні десь мають 16-20% - це Кошулинський і Синютка. Вони між собою змагаються, хто буде другим", - сказав Садовий.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Львів (3149) місцеві вибори (1367) Садовий Андрій (538)
+6
Мы уже раз сэкономили,на втором туре...
08.10.2020 17:31 Відповісти
+5
Пора Андрюше и честь знать А то будет как Лукашенко. В последнее время только пиарится , а конкретики никакой .Одни обещания .ВруХ , перед выборами затеял грандиозные деяния... Пытается урвать ещё что не успел до этого. . Мусороперерабатывающий завод строит уже второй десяток лет . Уже и участок выделен. А воз и ныне там Дорогу , с микрорайона *Левандовка * в микрорайон * Рясне * проектирует 4 года Там дороги той всего 4 км. И вот новые выборы..Андрейка вспомнил о дороге..появились геодезисты .В реале , среди кандидатов в меры Львова, только один хозяйственник .Это Синютка, бывший зам.Садового Именно он имеет все шансы стать новым мером Львова. Кошулинсский не пройдет. Львов разочарован в СВОБОДЕ.
08.10.2020 17:50 Відповісти
+4
По мусорной части.Как кукушка-подбрасывать в другие регионы.
08.10.2020 17:33 Відповісти
Крепкий хозяйственник.
08.10.2020 17:31 Відповісти
Очень.
08.10.2020 17:32 Відповісти
08.10.2020 17:33 Відповісти
08.10.2020 17:31 Відповісти
08.10.2020 17:50 Відповісти
Рейтинги показують інше: у Синютки - під 30%. А Садовий до 50-ти не дотягує, і багато. Так що, якщо буде другий тур з Синюткою - переможець в тумані...
показати весь коментар
08.10.2020 17:57 Відповісти
Срут садовому в штаны с 2006г и ничего поделать не может... Мешают работать крепкому хозяйственнику
показати весь коментар
08.10.2020 18:02 Відповісти
Львов это пирожено.
А чте это пирожено?
Серожено пирожено?
Андрушено пирожено!
показати весь коментар
08.10.2020 18:06 Відповісти
Сирожено пирожино - это наш винницкий Сирожа. Его и выберут, без сомнений. Та й нормально, хай буде.
показати весь коментар
08.10.2020 21:05 Відповісти
Мер що нездатний за багато років вирішити проблему сміття повинен піти у відставку.
показати весь коментар
08.10.2020 18:34 Відповісти
"Доля", де сміттєзвалище? По усій Україні? Не хочемо тебе більше !
показати весь коментар
08.10.2020 19:29 Відповісти
А Ви у Синютки спитайте!
показати весь коментар
08.10.2020 19:56 Відповісти
Нехай цей корупціонер знімется з виборів і зекономить кошти. Всі заводи порізав у Львові, а натомість все забудували друзі висотками. 15років він будує мусоропереробний забою і з цією лапшою для львів'ян знову іде на вибори.Людина яка привела до Львова нуль інвестицій.
показати весь коментар
08.10.2020 20:42 Відповісти
Ти ще попади у другий тур
Три сроки відсидів - пора і честь знати Бо від багатостроковиків ( синонім - рецидивістів) - нічого доброго чекати вже не можна ! Приклади привести ?
показати весь коментар
08.10.2020 21:51 Відповісти
 
 