4 824 30

Офіс президента заблокував зустріч Зеленського з групою "1 грудня'' з приводу Бабиного Яру, - Гарань

Ініціативна група "1 грудня", об'єднання моральних авторитетів українського суспільства, звернулася влітку 2020 р. до президента Володимира Зеленського з пропозицією зустрічі для обговорення ситуації навколо меморіялізації Бабиного Яру. Однак Офіс президента заблокував цю можливість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в блозі пише науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Гарань нагадав, що існує два проєкти меморіялізації цього трагічного місця:

"Один – Концепція комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", розроблена Міністерством культури України; Інститутом історії України НАН України; Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр". 14 травня ц. р. сотні представників української культурної та наукової спільноти звернулися до Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та мера Києва Віталія Кличка з вимогою взяти повну державну відповідальність за створення Національного меморіяльного комплексу в Бабиному Яру".

Є другий проєкт, приватний. Гарань повторив побоювання з цього приводу, які не раз висловлювались, зокрема: неприйнятна ідеологія Меморіяльного центру Голокосту "Бабин Яр", створеного з ініціятиви та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса, Германа Хана за участі Віктора Пінчука, Натана Щаранського, Леоніда Кравчука, Александра Кваснєвського. Також непокоїть інтелектуалів скандальна концепція російського кінорежисера Іллі Хржановського, яку колишній головний історик МЦГБЯ Карел Беркгофф назвав "Голокост-Діснеєм"; обрана ділянка для будівництва, що розташована на території колишніх Єврейського, Кирилівського православного та Караїмського кладовищ.

Группа 1 грудня виступила за встановлення контролю української держави й українського громадянського суспільства над питанням про вшанування жертв Бабиного Яру й облаштування в ньому національного меморіялу. Підкреслюю, саме подвійний контроль, адже позиція державного апарату надто часто має ознаки політичного флюгера".

Гарань наголосив, що не обговорюються плюси і мінуси проєктів:

"Питання в іншому. 28 липня на онлайн-зустрічі з Наглядовою радою МЦГБЯ Президент Зеленський ВЖЕ дав зелене світло приватному проєкту, хоча він ще не має навіть концепції музею, яка буде представлена лише в кінці 2020 р.! Ба більше, куратором з президентського боку став (не дивуйтеся!) А.Єрмак. І нарешті 29 вересня Міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко і член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", Президент Всесвітнього єврейського конгресу Р. Лаудер в присутності Президента України підписали Меморандум про співпрацю.

Зеленський свій вибір зробив. Та чи знає він взагалі про існування державного проєкту?

Чи знає, що до нього зверталися науковці, інтелектуали, громадські діячі, серед яких і українці, і євреї, Мирослав Маринович та Йосиф Зісельс, які пройшли через радянські табори, а Ігор Козловський – застінки, на окупованій Росією території Донбасу?

Переконаний, що ні. Він взагалі багато чого не знає, зокрема, в сфері історії (гадаю, як українській, так і єврейській).

Але Єрмак напевно знає про це звернення. Відповідь офісу Президента від 25.08.2020 за номером 22/045693-26 вражає: "з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 особистий прийом громадян в Офісі Президента України наразі тимчасово припинено... Ураховуючи викладене, Ваше звернення передано до Відділу інформаційно-аналітичної роботи Департаменту з питань звернень громадян для врахування та використання в роботі". Підпис – завідувач відділу О.Семіков.

Гарань зазначає, що у Зеленського є можливість і час зустрічатися з різними іноземними делегаціями, у цих зустрічах беруть участь і російські бізнесмени із капіталами сумнівного походження.

"Але у нього немає часу зустрітися з моральними авторитетами України. Сумно і небезпечно", - констатує він.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

Бабин Яр (161) Гарань Олексій (11) Зеленський Володимир (25542) Офіс Президента (2060)
+24
Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань - Цензор.НЕТ 5250
08.10.2020 17:47
+20
Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань - Цензор.НЕТ 8843
08.10.2020 17:41
+16
Діти мої, квіти мої
Що ж ви наробили?
На святе місце у Державі
Блазня посадили...
08.10.2020 17:49
Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань - Цензор.НЕТ 8843
08.10.2020 17:41
Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань - Цензор.НЕТ 5250
08.10.2020 17:47
У "штабі Зеленського" НЕМАЄ "євреїв"!!! Там сидять "русскаязичниє маланци", ні один з яких не володіє не тільки "івритом", а й "ідіш"...
08.10.2020 18:08
В українській мові ніколи не було слова"єврей", одвіку представників цього народу називали жидами.
08.10.2020 18:18
Як і в Польщі називають і жодних проблем в цьому не бачать...
08.10.2020 18:26
Ти хочеш себе "розумним" показать?... В українській мові слово "жид" вживалося у негативному сенсі... Тому після революції слово, що до революції вживалося в якості назви віросповідання окремої групи людей, було видозмінене і застосоване у сенсі "нація"... Ти привів "картинку"... В якому сенсі там застосоване слово "єврей"? А тепер тобі - для "розвитку" - в Одесі, де виникло слово "маланець", воно було придумане і застосовувалося, ще до революції, самими "іудеями", як визначення для євреїв-"вихрестів", що відреклися від віри своїх предків та їх мови і культури... А "ідіш", щоб ти знав, на відміну від інших мов, ЗАБОРОНЕНИЙ для застосувавння в Ізраїлі, бо є "суржиком" ашкеназі, створеним на основі німецької мови...
08.10.2020 18:32
Якої віри чи невіруючий, по крові, тобто етнічно, єврей є єврей, проти своїх не піде. Українцям треба повчитись в євреїв бути відданим своїй нації.
08.10.2020 20:16
Тамара, відбором людей для концтаборів знищення у гетто Польщі та інших окупованих німцями країн займалася єврейська поліція та місцева адміністрація з євреїв... Почитайте історію Варшавського гетто... І "капо" в таборах, часто, були з євреїв...
08.10.2020 20:39
Коли мова йде про життя чи смерть, все може бути. Але українці зраджують свою націю і в менш трагічних ситуаціях. Наприклад, коли обирають антиукраїнця-єврея Президентом України.
08.10.2020 23:03
"ідіш", щоб ти знав, на відміну від інших мов, ЗАБОРОНЕНИЙ для застосувавння в Ізраїлі, бо є "суржиком" ашкеназі, створеним на основі німецької мови...

нiчого вiн не заборонений. є навiть товариства по вивченню маме лошн.



нiчого вiн не заборонений. є навiть товариства по вивченню маме лошн.
08.10.2020 22:36
Одна справа - побутовий рівень, і зовсім інший - "публічний"... Дай бог, доживемо і ми до нього, з російською мовою...
09.10.2020 02:24
В українській мові слово "жид" вживалося у негативному сенсі...

тiльки за часiв сесеСеру



тiльки за часiв сесеСеру
08.10.2020 22:37
Та ти що? Почитай Шевченка, Нечуя-Левицького...
09.10.2020 02:23
Діти мої, квіти мої
Що ж ви наробили?
На святе місце у Державі
Блазня посадили...
08.10.2020 17:49
Гарань и Государство -едины!!.Самореклама Гараня и товарищей достойна уважения.
08.10.2020 17:56
По темі статті є що сказати?
08.10.2020 18:03
Закін, иться це плачквно для самих євреїв. Євреї, в тому числі і українські замість мирного і вжаємоповажного існування з автохтонами-українцями хочуть і даліиплювати на їхню думку. Тому може прийти час, коли Коліївшина для них здасться просто фестивалем. І головне - вони не розуміють, що таким чином граюиють на руку кацапам, які сплять - і бачать єврейські погроми в Україні.
08.10.2020 18:01
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
08.10.2020 18:12
І знову зеленський - єрмак. І знову співпраця з запоребриковим ворогом.
08.10.2020 18:01
Сьогодні ще гравець Шахтаря з ізраїльським паспортом повчав - Динамо не має монополії на Олімпійський...
08.10.2020 18:28
Так, а навіщо ...резиденту ЗЕбілу - Юді - капітулянту група "1 грудня", що складається з термосів які ще і несамовито ******* Україну - повію?
08.10.2020 18:47
Очень многие патриоты находятся под санкциями США.
08.10.2020 19:11
Не дуріть.
08.10.2020 20:18
Що - "не дуріть"? Доказів реально не існує. Навпаки: є докази (в тому числі й тогочасні аерофотознімки) відсутності в тому районі хоч яких-небудь масових поховань. Тим більше, що практично всіх юдеїв завчасно евакуювали з Києва.
08.10.2020 20:26
Сусіди розповідали про своїх родичів. Ну не треба. Ніхто ж цього від німців не чекав - культурна ж нація.
08.10.2020 23:07
Ми живемо в Києві пять поколінь і під час окупації також родичі залишались в Києві. Ніяких розстрілів там не проводилось.
09.10.2020 03:16
https://pt.slideshare.net/Forisson/ss-10447676
09.10.2020 03:13
Просто гауляйтеру Украины Ермаку-Козырю виднее.
Офіс президента заблокував зустріч Зеленського з групою "1 грудня'' з приводу Бабиного Яру, - Гарань - Цензор.НЕТ 7894
09.10.2020 00:40
 
 