Офіс президента заблокував зустріч Зеленського з групою "1 грудня'' з приводу Бабиного Яру, - Гарань

Ініціативна група "1 грудня", об'єднання моральних авторитетів українського суспільства, звернулася влітку 2020 р. до президента Володимира Зеленського з пропозицією зустрічі для обговорення ситуації навколо меморіялізації Бабиного Яру. Однак Офіс президента заблокував цю можливість.

про це в блозі пише науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Гарань нагадав, що існує два проєкти меморіялізації цього трагічного місця:



"Один – Концепція комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", розроблена Міністерством культури України; Інститутом історії України НАН України; Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр". 14 травня ц. р. сотні представників української культурної та наукової спільноти звернулися до Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та мера Києва Віталія Кличка з вимогою взяти повну державну відповідальність за створення Національного меморіяльного комплексу в Бабиному Яру".



Є другий проєкт, приватний. Гарань повторив побоювання з цього приводу, які не раз висловлювались, зокрема: неприйнятна ідеологія Меморіяльного центру Голокосту "Бабин Яр", створеного з ініціятиви та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса, Германа Хана за участі Віктора Пінчука, Натана Щаранського, Леоніда Кравчука, Александра Кваснєвського. Також непокоїть інтелектуалів скандальна концепція російського кінорежисера Іллі Хржановського, яку колишній головний історик МЦГБЯ Карел Беркгофф назвав "Голокост-Діснеєм"; обрана ділянка для будівництва, що розташована на території колишніх Єврейського, Кирилівського православного та Караїмського кладовищ.

Группа 1 грудня виступила за встановлення контролю української держави й українського громадянського суспільства над питанням про вшанування жертв Бабиного Яру й облаштування в ньому національного меморіялу. Підкреслюю, саме подвійний контроль, адже позиція державного апарату надто часто має ознаки політичного флюгера".

Гарань наголосив, що не обговорюються плюси і мінуси проєктів:

"Питання в іншому. 28 липня на онлайн-зустрічі з Наглядовою радою МЦГБЯ Президент Зеленський ВЖЕ дав зелене світло приватному проєкту, хоча він ще не має навіть концепції музею, яка буде представлена лише в кінці 2020 р.! Ба більше, куратором з президентського боку став (не дивуйтеся!) А.Єрмак. І нарешті 29 вересня Міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко і член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", Президент Всесвітнього єврейського конгресу Р. Лаудер в присутності Президента України підписали Меморандум про співпрацю.



Зеленський свій вибір зробив. Та чи знає він взагалі про існування державного проєкту?



Чи знає, що до нього зверталися науковці, інтелектуали, громадські діячі, серед яких і українці, і євреї, Мирослав Маринович та Йосиф Зісельс, які пройшли через радянські табори, а Ігор Козловський – застінки, на окупованій Росією території Донбасу?



Переконаний, що ні. Він взагалі багато чого не знає, зокрема, в сфері історії (гадаю, як українській, так і єврейській).



Але Єрмак напевно знає про це звернення. Відповідь офісу Президента від 25.08.2020 за номером 22/045693-26 вражає: "з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 особистий прийом громадян в Офісі Президента України наразі тимчасово припинено... Ураховуючи викладене, Ваше звернення передано до Відділу інформаційно-аналітичної роботи Департаменту з питань звернень громадян для врахування та використання в роботі". Підпис – завідувач відділу О.Семіков.



Гарань зазначає, що у Зеленського є можливість і час зустрічатися з різними іноземними делегаціями, у цих зустрічах беруть участь і російські бізнесмени із капіталами сумнівного походження.

"Але у нього немає часу зустрітися з моральними авторитетами України. Сумно і небезпечно", - констатує він.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.