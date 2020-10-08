Через десять днів у лікарнях Києва може наступити повний колапс, - Марина Порошенко

Реальний стан у медичних закладах Києва викликає серйозне занепокоєння. Лікарні першої хвилі переповнені, лікарні другої хвилі теж знаходяться на межі заповнення. За такої тенденції вже за 10 днів у медичних закладах столиці може настати повний колапс.

Про це повідомила Марина Порошенко, перший номер списку партії "Європейська Солідарність" у Київраду, після відвідування Київської міської клінічної лікарні №8, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За її словами, впродовж останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на COVID-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула більше трьох сотень.

Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці. "За цей час вже можна було розгорнути лікарні третьої хвилі – підготувати приміщення, закупити обладнання та залучити додаткових лікарів", – вважає Марина Порошенко.

Однак, за її словами, "на сьогодні ситуація "з точністю до навпаки". Приміщення не підготовлені і не обладнані. Лікарів не вистачає, бо вони або хворіють, або звільняються через високі ризики і низьку оплату праці".

"Тому ми вимагаємо від місцевої влади негайного розгортання лікарень третьої хвилі та збільшення муніципальної надбавки для медичних працівників. А від центральної влади – виплат обіцяних 300% до заробітної плати медикам, які лікують хворих на COVID-19", – заявила Порошенко.

Як відомо, сьогодні в Україні вперше зафіксовано понад 5 000 нових хворих на коронавірус. А в Києві лише останню добу приріст становить понад 10%.