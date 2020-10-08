Через десять днів у лікарнях Києва може наступити повний колапс, - Марина Порошенко
Реальний стан у медичних закладах Києва викликає серйозне занепокоєння. Лікарні першої хвилі переповнені, лікарні другої хвилі теж знаходяться на межі заповнення. За такої тенденції вже за 10 днів у медичних закладах столиці може настати повний колапс.
Про це повідомила Марина Порошенко, перший номер списку партії "Європейська Солідарність" у Київраду, після відвідування Київської міської клінічної лікарні №8, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За її словами, впродовж останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на COVID-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула більше трьох сотень.
Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці. "За цей час вже можна було розгорнути лікарні третьої хвилі – підготувати приміщення, закупити обладнання та залучити додаткових лікарів", – вважає Марина Порошенко.
Однак, за її словами, "на сьогодні ситуація "з точністю до навпаки". Приміщення не підготовлені і не обладнані. Лікарів не вистачає, бо вони або хворіють, або звільняються через високі ризики і низьку оплату праці".
"Тому ми вимагаємо від місцевої влади негайного розгортання лікарень третьої хвилі та збільшення муніципальної надбавки для медичних працівників. А від центральної влади – виплат обіцяних 300% до заробітної плати медикам, які лікують хворих на COVID-19", – заявила Порошенко.
Як відомо, сьогодні в Україні вперше зафіксовано понад 5 000 нових хворих на коронавірус. А в Києві лише останню добу приріст становить понад 10%.
Більшість у Київраді має фракція "Солідарність - Блок Петра Порошенка" (47 депутатів)
Команда з мінздоров'я будувати лікарні? Не думаю. Також не думаю, що вони малюють фахівців. Якщо вони хворіють і їх принципово не вистачає, то тут, я вважаю, єдина валідна претензія - це 300% окладу. Але. Для більшості лікарів то не такі великі гроші, щоб ризикувати собою і близькими.
Если деньги выделены Киеврадой, к примеру, на зарплату медикам в больницах, то они решением киеврады за подписью Кличка с городского счета перечисляются на счет больницы. Это понятно и тут вопросов нет. А вот на какие цели потом потратит эти деньги больница, решает полностью главврач больницы. Может запросто купить себе новый мерседес. И спросить его за это, "куда деньги потрачены" может только минздрав, а вовсе не Киеврада. И то, там с реформой Супрун тоже есть нюансы, если это не очевидно нецелевые траты, когда уже виден состав преступления, то можно тупо отписками и отмазками объехать любые обвинения.
Местами и немного,
Чтоб всякий оккупант
На подступах застрял.
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл
Я за вакцину від русні.Без сарказму.
Тільки щоб це було на добровільній основі і за бажанням вакцинованого.
https://twitter.com/g_malynovsky
https://twitter.com/g_malynovsky Глеб Малиновский
- Що ви знаєте про теперішню російсько-українську війну?
- Да ето всьо політікі посорілі братскі народи, парашенко наживался навайнє, ліпєцка фабріка, а НАТО нам непотрібно і вапщє слава пєруну.
- Зрозуміло...
Ну що ж, хлопці,тримайте його!Тихо-тихо-тихо, зараз зробим прівівочку.
Мощный КМН!!!
теперь жрите-не подавитесь...
К чему это всё я? Да к тому, что реально больных скорее всего в десятки раз больше, чем об этом говорит официальная статистика.