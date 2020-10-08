УКР
Коронавірус і карантин
8 829 88

Через десять днів у лікарнях Києва може наступити повний колапс, - Марина Порошенко

Реальний стан у медичних закладах Києва викликає серйозне занепокоєння. Лікарні першої хвилі переповнені, лікарні другої хвилі теж знаходяться на межі заповнення. За такої тенденції вже за 10 днів у медичних закладах столиці може настати повний колапс.

Про це повідомила Марина Порошенко, перший номер списку партії "Європейська Солідарність" у Київраду, після відвідування Київської міської клінічної лікарні №8, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За її словами, впродовж останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на COVID-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула більше трьох сотень.

Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці. "За цей час вже можна було розгорнути лікарні третьої хвилі – підготувати приміщення, закупити обладнання та залучити додаткових лікарів", – вважає Марина Порошенко.

Однак, за її словами, "на сьогодні ситуація "з точністю до навпаки". Приміщення не підготовлені і не обладнані. Лікарів не вистачає, бо вони або хворіють, або звільняються через високі ризики і низьку оплату праці".

Читайте також: Кількість госпіталізованих із COVID-19 у вересні зросла на 34%. Загалом від початку пандемії в стаціонарах проліковано понад 71 тис. пацієнтів, - Нацслужба здоров'я

"Тому ми вимагаємо від місцевої влади негайного розгортання лікарень третьої хвилі та збільшення муніципальної надбавки для медичних працівників. А від центральної влади – виплат обіцяних 300% до заробітної плати медикам, які лікують хворих на COVID-19", – заявила Порошенко.

Як відомо, сьогодні в Україні вперше зафіксовано понад 5 000 нових хворих на коронавірус. А в Києві лише останню добу приріст становить понад 10%.

Автор: 

лікарня (1377) карантин (18172) Порошенко Марина (109) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+16
Марина допомагає лікарям, а зеЛенка чим зайнята?
показати весь коментар
08.10.2020 18:23 Відповісти
+14
А ти шо тим часом робив - тєлєк дививсь?
показати весь коментар
08.10.2020 17:49 Відповісти
+12
Так пипл же этого и хотел. Ковида же нет, карантин не нужен, лишь бы дети в школу и бизнес работал, и маски уже капец как надоели
показати весь коментар
08.10.2020 17:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По темі є щось сказати, чи так, аби пукнути?
показати весь коментар
08.10.2020 17:46 Відповісти
И довели страну за 30 лет до такого состояния вы марина с вашим мужем . Он все эти годы работал на гос службе , а стал миллиардером.
показати весь коментар
09.10.2020 08:05 Відповісти
И довели вы все за 30 лет Незалежности
показати весь коментар
08.10.2020 17:46 Відповісти
А ти шо тим часом робив - тєлєк дививсь?
показати весь коментар
08.10.2020 17:49 Відповісти
Россия24 дивився !!))
показати весь коментар
08.10.2020 18:10 Відповісти
Ну вам из- за поребрика виднее 🤣
показати весь коментар
08.10.2020 17:53 Відповісти
Дурниці. Це не для них,це для простого люду. Депутатско-керівницкій "еліті" це не загрожує.
показати весь коментар
08.10.2020 17:48 Відповісти
Так Веталь ещё в апреле-мае для них все зарезервировал. Был же пруф в СМИ
показати весь коментар
08.10.2020 17:50 Відповісти
а в тебе і твоїх дітей ?
показати весь коментар
08.10.2020 18:37 Відповісти
Так пипл же этого и хотел. Ковида же нет, карантин не нужен, лишь бы дети в школу и бизнес работал, и маски уже капец как надоели
показати весь коментар
08.10.2020 17:48 Відповісти
"Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников.Источник: https://censor.net/ru/n3223788https://censor.net/ru/n3223788

Більшість у Київраді має фракція "Солідарність - Блок Петра Порошенка" (47 депутатів)
показати весь коментар
08.10.2020 17:49 Відповісти
Это заметно. Но теперь ПЕС в пролете.
показати весь коментар
08.10.2020 18:01 Відповісти
Вже зелену плісняву отримали , а на черзі зажопинці !!!!
показати весь коментар
08.10.2020 18:12 Відповісти
Только, если им ПЕС поможет!
показати весь коментар
08.10.2020 18:31 Відповісти
В тебе що паранойя ??))
показати весь коментар
08.10.2020 18:48 Відповісти
Цікаво, а чому в спам? Якщо ЄС дійсно в більшості в київраді, то за що заспамили?
показати весь коментар
08.10.2020 20:36 Відповісти
На самом деле это конечно же предвыборный пиар, но это так не работает. Врачи и больницы никак не подчинены ни депутатам, ни даже какому-нибуль Кличку. И требовать что-то можно, но совершенно бесполезно, нужна команда из минздрава.
показати весь коментар
08.10.2020 22:27 Відповісти
Ну, я так розумію, що якщо київрада виділяла гроші, то можливість контролювати і вимагати виповнення того, на що гроші виділено є.
Команда з мінздоров'я будувати лікарні? Не думаю. Також не думаю, що вони малюють фахівців. Якщо вони хворіють і їх принципово не вистачає, то тут, я вважаю, єдина валідна претензія - це 300% окладу. Але. Для більшості лікарів то не такі великі гроші, щоб ризикувати собою і близькими.
показати весь коментар
09.10.2020 10:04 Відповісти
Не, у нас это всё не так работает. У нас вообще в стране много чего работает "не так".
Если деньги выделены Киеврадой, к примеру, на зарплату медикам в больницах, то они решением киеврады за подписью Кличка с городского счета перечисляются на счет больницы. Это понятно и тут вопросов нет. А вот на какие цели потом потратит эти деньги больница, решает полностью главврач больницы. Может запросто купить себе новый мерседес. И спросить его за это, "куда деньги потрачены" может только минздрав, а вовсе не Киеврада. И то, там с реформой Супрун тоже есть нюансы, если это не очевидно нецелевые траты, когда уже виден состав преступления, то можно тупо отписками и отмазками объехать любые обвинения.
показати весь коментар
09.10.2020 13:42 Відповісти
Зато дорогі! Боже, какіє дорогі!!! 😁
показати весь коментар
08.10.2020 17:50 Відповісти
Дороги, кстати, действительно местами сделали. В остальном у зелени зашквар
показати весь коментар
08.10.2020 17:53 Відповісти
Мєстамі.
показати весь коментар
08.10.2020 18:00 Відповісти
У нас кладут асфальт,
Местами и немного,
Чтоб всякий оккупант
На подступах застрял.
показати весь коментар
08.10.2020 18:35 Відповісти
Ті дороги, які місцями зробили, побудовані в 2018 році.
показати весь коментар
08.10.2020 18:21 Відповісти
Дорогие дороги. Дорогі дороги.
показати весь коментар
08.10.2020 18:36 Відповісти
ну і шо далі? як почнеться то мало що ті підготовлені лікарні зможуть допомогти
показати весь коментар
08.10.2020 17:50 Відповісти
Шлях ЗЕбіла
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
показати весь коментар
08.10.2020 17:54 Відповісти
Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 270
показати весь коментар
08.10.2020 17:55 Відповісти
Триндіж, балони носити заборонено.
показати весь коментар
08.10.2020 18:01 Відповісти
Так он бревно несет ?
показати весь коментар
08.10.2020 18:09 Відповісти
І що ти пропонуєш? Тягнути його по землі?
показати весь коментар
08.10.2020 18:09 Відповісти
Обом: 5.2. Транспортування балонів по території установи повинно проводитися на спеціальних візках. Допускається перенесення балонів вручну при наявності пристосувань, що забезпечують повну безпеку (носилок, брезентових корсет з повстяною прокладкою, пасків для кріплення і т. ін.). Не допускається перенесення балонів на руках і на плечах.
показати весь коментар
08.10.2020 18:15 Відповісти
Знаєшь скількі забороняючих знаків на дорогах, а табличек "Не влізай уб"є!" !!! Але їдут, лізуть та т. ін.!!))
показати весь коментар
08.10.2020 18:23 Відповісти
Ви, номерні, як були дурниками, так і залишились. Якого кольору цей балон?
показати весь коментар
08.10.2020 18:27 Відповісти
Синього!!)))
показати весь коментар
08.10.2020 18:32 Відповісти
Через десять днів у лікарнях Києва може наступити повний колапс, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 6384 https://censor.net/ru/user/126283----------------------Дивно, а я в тебе в друзях ,в старих !!!)))
показати весь коментар
08.10.2020 18:35 Відповісти
І шо, я маю фейки підтримувати?
показати весь коментар
08.10.2020 20:33 Відповісти
Тебе б лікарем- кладовище скоро збереш.
показати весь коментар
08.10.2020 18:25 Відповісти
В тебе міцні вуха, та не заздрю.
показати весь коментар
08.10.2020 18:29 Відповісти
Які ж жалюгідні потуги зебілів у гілці чи то жартувати, чи то намагання відчути себе розумними.
показати весь коментар
08.10.2020 17:55 Відповісти
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл

Я за вакцину від русні.Без сарказму.
Тільки щоб це було на добровільній основі і за бажанням вакцинованого.

https://twitter.com/g_malynovsky

https://twitter.com/g_malynovsky Глеб Малиновский

- Що ви знаєте про теперішню російсько-українську війну?
- Да ето всьо політікі посорілі братскі народи, парашенко наживался навайнє, ліпєцка фабріка, а НАТО нам непотрібно і вапщє слава пєруну.
- Зрозуміло...
Ну що ж, хлопці,тримайте його!Тихо-тихо-тихо, зараз зробим прівівочку.
показати весь коментар
08.10.2020 18:01 Відповісти
А чому "ми трєбуєм от мєсних властєй", якщо в Київміськраді партія її чоловіка та партія Кличко - це правляча коаліція?
показати весь коментар
08.10.2020 18:10 Відповісти
Тому шо деньги на КОВИД клоун закатывает в асфальт
показати весь коментар
08.10.2020 18:14 Відповісти
З бюджету Києва, котрим керує Київміськрада?
показати весь коментар
08.10.2020 18:16 Відповісти
То так , під асфальтом надійніше !!))
показати весь коментар
08.10.2020 18:16 Відповісти
Так там уже если нет денег будешь лежать в коридоре
показати весь коментар
08.10.2020 18:11 Відповісти
Так марынка врач, пусть идёт на помощь врачам
показати весь коментар
08.10.2020 18:19 Відповісти
Марина допомагає лікарям, а зеЛенка чим зайнята?
показати весь коментар
08.10.2020 18:23 Відповісти
Сражается со второй и третьей леди...
показати весь коментар
08.10.2020 18:25 Відповісти
Порадила б купити окуляри, та в вашому випадку, не допоможе. Ви й носом уткнувшись, не побачите.
показати весь коментар
08.10.2020 18:36 Відповісти
вона взагалі відсутня в житті країни
показати весь коментар
08.10.2020 18:38 Відповісти
Так она этим и занимается. Вместе с мужем защитных костюмов и прочего оборудования купили больше, чем государство во главе с Зеленским.
показати весь коментар
08.10.2020 18:30 Відповісти
Прикинь, это говорит кандидат медицинских наук! "Как рассказала в интервью журналистке Янине Соколовой жена пятого президента Марина Порошенко, у мужа кровь стала слишком густой. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять, сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как он себя чувствует, как протекает болезнь", - отметила она."
показати весь коментар
08.10.2020 18:35 Відповісти
Аааа, тогда пусть не помогает лечить медикам больных.
Мощный КМН!!!
показати весь коментар
08.10.2020 18:47 Відповісти
Кількість хворих зростає, а зростання закупівлі апаратів ШВЛ не видно.
показати весь коментар
08.10.2020 18:24 Відповісти
А где фонд для ковида? На дороги пошел? Хотя я думаю, что он и до дорог не дошёл.
показати весь коментар
08.10.2020 18:28 Відповісти
розкажіть їй хтось, що ВСЯ медицина України в стані колапсу ВЖЕ РОКАМИ!!! Вона ж не знає, вона ж все життя в приватно-елітних лікарнях лікується....
показати весь коментар
08.10.2020 18:30 Відповісти
Огидно таке читати, коли закривали інфекційні лікарні, а тепер співають, дуже боляче, що зараз теж нічого не роблять, а саме протиепідемічні заходи, звісно хтось помре, хтось виживе, але...
показати весь коментар
08.10.2020 18:33 Відповісти
при таком руководстве можно ожидать чего угодно, это недоумки
показати весь коментар
08.10.2020 18:54 Відповісти
Не переймайся так.Для тебе в Павлівській уже забронювали місце.
показати весь коментар
08.10.2020 19:30 Відповісти
Не полный коллапс, но ...
Через десять днів у лікарнях Києва може наступити повний колапс, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 1890
показати весь коментар
08.10.2020 19:45 Відповісти
надеюсь пецю лечит самый потужный врач всех времен и нароов пани супрун, которая вместе с шакаладом типа сделала самую потужную рехформу медицины в Украине..
теперь жрите-не подавитесь...
показати весь коментар
08.10.2020 21:12 Відповісти
Дак ты Маша по мужу кручинишся аль ля попиарится надумала ля, тоски натибе не видать, аведь и твой суженный к этим делам ой да как причастен. Лучше бы ты лебёдушка да бога не гневила пока муженёк твой в тягости а то и не равен час. А от себя лично желаю Петру Алексеевичу и его дочке скорейшего выздоровления .
показати весь коментар
08.10.2020 22:29 Відповісти
У меня сын ковидом заболел, так его "семейный врач" отсоветовала делать тесты. Говорит "по моему опыту, пока ты получишь результаты, ты или выздоровеешь, или умрешь. Зато времени потеряешь выше крыши. Оно тебе надо? Просто полежи в кровати неделю и никуда не ходи, а если плохо совсем станет, звони." Почему ковид? А он нюх и вкус потерял. Если сильные запахи ещё кое как слышит, то вкус пропал совсем, я проверял, подсыпав ему в теплое пиво (горячее темное пиво очень хорошо чистит горло от слизи и всякой заразы) столовую ложку соли Выпил и не поморщился.
К чему это всё я? Да к тому, что реально больных скорее всего в десятки раз больше, чем об этом говорит официальная статистика.
показати весь коментар
08.10.2020 22:40 Відповісти
И ты может быть и прав. И правда в том что никто ничего не знает, остаётся санитазер спиртовые снаружи виски во внутрь, а вось проскочим ведь на руках убивает то и в утробе победит нечистого.
показати весь коментар
08.10.2020 22:57 Відповісти
Не, "в утробе" спирту надо настолько много, чтобы убить вирус, что быстрее сам коньки отдашь. Основной механизм воздействия спиртовых санитайзеров - денатурация белков в результате обезвоживания. Для этого концентрация в крови внутри должна быть минимум, как у виски в бутылке Так что все эти "протирания вовнутрь" - вирусу как мертвому припарки. Только печень зря посадишь. С другой стороны, если алкоголь позволяет сохранить душевное здоровье в этом нашем безумном мире, почему бы не считать лекарством хотя бы от этого ?
показати весь коментар
09.10.2020 06:41 Відповісти
если в клиниках через 10 дней и наступит коллапс то это будет результатом того что у здравоохранения украл деньги твой мужинек -- сивочоле гивно.....А ты наверное.иначе думала? Мол, без поросенко, крокодил не ловится не растет кокос?
показати весь коментар
08.10.2020 22:55 Відповісти
Петя Порошенко правил Украиной 5 лет. Медицину уничтожил полностью.
показати весь коментар
09.10.2020 07:28 Відповісти
И довели страну за 30 лет до такого состояния вы марина с вашим мужем . Он все эти годы работал на гос службе , а стал миллиардером.
показати весь коментар
09.10.2020 08:07 Відповісти
 
 