Громадянам не потрібно буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба країни, - Ткаченко
Великий Герб України буде використовуватися вищими органами держави та не спричинить заміну паспортів громадян України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 7 жовтня під час засідання Оргкомітету з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України.
"В ході дискусії, яка розгорнулась з приводу потрібності та своєчасності проведення конкурсу, а також необхідності й раціональності суспільного обговорення до отримання ескізів на конкурс, учасники заходу висловили стурбованість щодо предмета використання Великого Герба України. Своєю чергою співголова Оргкомітету Олександр Ткаченко зазначив, що затверджений Великий Герб України має використовуватися ексклюзивно найвищими органами держави та не має спричинити заміну паспортів громадянам України та інших документів, де використовується Малий Герб України", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, під час свого першого засідання члени Організаційного комітету обговорили і затвердили Програму та умови проведення конкурсу, а також затвердили Положення про журі конкурсу та його персональний склад.
Учасники засідання призначили секретарем Оргкомітету Галину Григоренко - голову Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти.
Не нужен Украине никакой "большой герб", современная тенденция идет к упрошению и строгости форм, не нужно никаких "финтифлюшек" и прочих излишеств (пережитков феодализма), наоборот нужно стилизовать к более строгой геометричности ТРЕЗУБЕЦ и вообще отказаться от любых обрамлений (типа "щита" и прочей хрени, а на флаг страны официально добавить ее герб (трезубец)!
У Украины с символикой все ok, не стоит извращаться и все портить!
"Большие гербы, как правило, имеют страны с монархическим строем и традициями. В таких государствах как Российская или Австро-Венгерская империи с новыми территориальными приобретениями менялись титулатура монарха и большой герб", - объясняет Андрей Гречило.
Большой герб обычно появляется тогда, когда в государство входят несколько самобытных территорий со своими традиционными символами.
"Украина же является унитарным государством и нам не нужен большой герб", - настаивает Алексей Руденко."Коммунисты хотели оставить старые советские символы. Они считали, что если ввести понятие двух гербов, то полноценного символа не будет", - добавляет BBC Украина первый президент Леонид Кравчук.
Про таке - українська приповідка - голий, босий і в вінку