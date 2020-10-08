УКР
Громадянам не потрібно буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба країни, - Ткаченко

Громадянам не потрібно буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба країни, - Ткаченко

Великий Герб України буде використовуватися вищими органами держави та не спричинить заміну паспортів громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 7 жовтня під час засідання Оргкомітету з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України.

"В ході дискусії, яка розгорнулась з приводу потрібності та своєчасності проведення конкурсу, а також необхідності й раціональності суспільного обговорення до отримання ескізів на конкурс, учасники заходу висловили стурбованість щодо предмета використання Великого Герба України. Своєю чергою співголова Оргкомітету Олександр Ткаченко зазначив, що затверджений Великий Герб України має використовуватися ексклюзивно найвищими органами держави та не має спричинити заміну паспортів громадянам України та інших документів, де використовується Малий Герб України", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час свого першого засідання члени Організаційного комітету обговорили і затвердили Програму та умови проведення конкурсу, а також затвердили Положення про журі конкурсу та його персональний склад.

Учасники засідання призначили секретарем Оргкомітету Галину Григоренко - голову Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти.

Читайте також: Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України

+21
Когда собаке делать нечего, она лижет яйца (С)
08.10.2020 17:59 Відповісти
+21
Зайчика не забудьте на гербе изобразить.
Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8272
08.10.2020 17:59 Відповісти
+15
Чем вас не устраивает "малый герб", как вы его называете с..и уродные ?..
Тем, что кремлядские воши и гнидота от него сцытся ?
Или решили как-то в истории отметиться ? Вы уже отметились своими зедебилмордами, -
такими и запомнитесь. Фигляры и скоморохи будут решать каким быть главному символу страны ?!
08.10.2020 18:13 Відповісти
Блин, а БЕНЯ будет в том гербе ???
08.10.2020 17:57 Відповісти
У Вас описка. Вместо слова "гербе" нужно "гробу")))
08.10.2020 18:24 Відповісти
А бубочку куда?
08.10.2020 18:39 Відповісти
Бубочка, приняв большой герб, хочет вписать себя в историю. За всю историю Украины, начиная с Грушевского, большой герб так и не был принят, за него вечно шли споры, что на нем должно быть изображено..
Очевидно Клоун решил злоупотребить властью и принять свой эскиз (вся эта комиссия только для вида, сам эскиз уже явно готов)
08.10.2020 20:44 Відповісти
Там, по условиям конкурса, только пианина и ***!
08.10.2020 21:34 Відповісти
Зенечисть прийми свої зелені брудні руки від нашого Українського Герба.
09.10.2020 05:28 Відповісти
Когда собаке делать нечего, она лижет яйца (С)
08.10.2020 17:59 Відповісти
Зайчика не забудьте на гербе изобразить.
Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8272
08.10.2020 17:59 Відповісти
клоуна краще
08.10.2020 18:19 Відповісти
Зайчики и клоуны на фамильном гербе зеленских)))
На фоне рояля.
08.10.2020 18:21 Відповісти
Зайчик на фоні ув'язненого воїна.
08.10.2020 18:29 Відповісти
Война - войной, а вот герб на первом плане...
08.10.2020 18:00 Відповісти
Презентація гербу
На сценi стоїть рояль "Стiнвей". На ньому лежать
шпроти. Посеред сцени стоїть величезне кацапське крiсло, поз-
бавлене будь-якого художнього смаку. Над ним герб висить
нацiональний. На гербi зображено ведмедя. В однiй руцi ведме-
дя серп, у другiй балалайка. Це символiзуe працелюбнiсть i
незакомплексованiсть тварюки.
08.10.2020 18:00 Відповісти
Это тот, который с "рожей маньяка".
08.10.2020 18:05 Відповісти
Большого Герба страны/ На большом гербе изображён козак-запорожец как символ военной славы Украины. Но слуги Коломойского на должность министра обороны Украины трижды приглашали американского еврея. А как бы директор Украинского института национальной памяти Дробович рассуждает так : Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович .27.08.20 .
08.10.2020 18:07 Відповісти
Он красиво смотрится, но он - не историчен.
Статус этой мультипликации не обязательно придавать.
08.10.2020 18:07 Відповісти
Украина прекрасно обходится единым гербом.Зебилам во время войны и пандемии занятся больше нечем.
08.10.2020 18:08 Відповісти
Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 915

.1918 р.
Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3968

.
08.10.2020 18:10 Відповісти
Чем вас не устраивает "малый герб", как вы его называете с..и уродные ?..
Тем, что кремлядские воши и гнидота от него сцытся ?
Или решили как-то в истории отметиться ? Вы уже отметились своими зедебилмордами, -
такими и запомнитесь. Фигляры и скоморохи будут решать каким быть главному символу страны ?!
08.10.2020 18:13 Відповісти
Конституцией Украины предусмотрено, кроме малого герба, и наличие большого. Большой Государственный герб Украины, - говорится в статье 20-й, - устанавливается с учетом Малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского./Положено-дай.
08.10.2020 18:22 Відповісти
Війська Запорізького та Малоросії?
Громадянам не потрібно буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба країни, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9210
08.10.2020 19:24 Відповісти
И наоборот?
08.10.2020 19:27 Відповісти
та яка різниця) якщо на чолі держави ...
08.10.2020 19:35 Відповісти
на военной печати 1592 года видим неизменное в дальнейшем изображение казака с мушкетом - символический образ всего славного запорожского войска и его милитарного могущества. Казацкий герб представлял Запорожье перед внешним миром как внешний атрибут, как признак привилегированного статуса, как средство подтверждения казацкой вольности./ Большой Государственный герб Украины, - говорится в статье 20-й Конституции Украины, - устанавливается с учетом Малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского (казак с мушкетом).
08.10.2020 19:50 Відповісти
ви так побачили,а узеленського інше сприйняття.
08.10.2020 20:35 Відповісти
Зрозуміло. Щоб не перепутати низи з верхами у кожних буде свій окремий герб. Як завжди все робиться "своєчасно"-газ дорожчає,герби малюють,гривня падає,інфляцію розганяють,звичайно,без індексаціі,субсидіі самі по собі зникли.....
08.10.2020 18:24 Відповісти
И нах. нам потрібен той великий герб??? нам і тризуба достатньо. Тризуб - стилізоване зображення сокола в атаці.
08.10.2020 18:32 Відповісти
НЕ НАДО ХЕРНЕЙ СТРАДАТЬ!
Не нужен Украине никакой "большой герб", современная тенденция идет к упрошению и строгости форм, не нужно никаких "финтифлюшек" и прочих излишеств (пережитков феодализма), наоборот нужно стилизовать к более строгой геометричности ТРЕЗУБЕЦ и вообще отказаться от любых обрамлений (типа "щита" и прочей хрени, а на флаг страны официально добавить ее герб (трезубец)!
У Украины с символикой все ok, не стоит извращаться и все портить!
08.10.2020 18:38 Відповісти
НЕ НАДО ХЕРНЕЙ СТРАДАТЬ! Не нужен Украине никакой "большой герб".-Дробовичам -внучкАм кодлана Ленина-Троцкого-Свердлова-герб УНР как серпом по определённым частям тела. Уверен, мигрант,что имеешь право гневно требовать изменения Конституции Украины в части её гербов?
08.10.2020 19:19 Відповісти
Я гражданин Украины (с рождения) им и остался по сей день, другого паспорта у меня нет (хотя имею все права получить иностранное гражданство). Конституция - это не икона, а свод основных законов, которую должен писать ВООРУЖЕННЫЙ НАРОД кровью врагов и узурпаторов власти, а не крючкотворцы лжеци-юристы или депутаты-пройдохи или бывшие совдеповские коммуняки (с потолка, как красивую скпзку)!
08.10.2020 19:27 Відповісти
В Украине сейчас трудное время. Пора вернуться и присоединиться к украинцам, воюющим на фронте и работающим в тылу.
08.10.2020 19:39 Відповісти
Нет, ни пора! первый майдан меня воодушевил ("не ужели не РАБЫ!?"), второй воодушевил, но после "мусорной люстпации" (а не "эшафотной")и выбора "президента" олигпрха-номеклатурщика (ГЛАВНОТОРГУЮЩЕГО) понял, что ЛОХИ (а я чуть было не приехал добровольцем на фпонт и не погиб за нефтепродукты из Мордора). Что Зе выбирут в президенты не сомневался,мпо скольку из слов его же персонажа: "из двух ПИД@Р@СОВ выбирут меньшего ПИД@Р@С@!" Короля делает его свита, а вот со свитой - полная жопа (безответмтвенных дилетантов, а не прагматиков), ужасный провал кадровой политики + плюс наивное непонимание и грубейшая ошибка,что нельзя с дьяволом садится за стол и играть его крапленеыми картами (все равно проиграешь) Мир ради мира не нужен, мы все умрем, но важно как проживем свою жизнь, а не насколько долго оттянем срок!
08.10.2020 20:44 Відповісти
вот как-то стремно, что эти дебилы там могут понамалёвывать, а потом ещё утвердить..малый герб, прошел испытание временем и, как по мне, заслуживает быть единственным гербом
08.10.2020 18:48 Відповісти
Шурік, відчепись від герба! Бо...
08.10.2020 18:49 Відповісти
Лохи прокацапские решили большой герб сделать, это просто писец какой то.
08.10.2020 18:51 Відповісти
Не лезли б вы к гербу. Авторитет у вас в народе, скажем так, не ахти какой. А герб должны править, как минимум, не пишущие друг другу сообщения в виде зоосексуальных извращений.
08.10.2020 19:25 Відповісти
Зебанда намагається все українське спаскудити. Коли вже українці це зрозуміють? Соромно.
08.10.2020 19:32 Відповісти
Ми б про таке і не подумали, як би ви не розповіли.
08.10.2020 20:30 Відповісти
При этом эксперты признают, что с точки зрения геральдики, большой государственный герб Украине не свойствен.
"Большие гербы, как правило, имеют страны с монархическим строем и традициями. В таких государствах как Российская или Австро-Венгерская империи с новыми территориальными приобретениями менялись титулатура монарха и большой герб", - объясняет Андрей Гречило.
Большой герб обычно появляется тогда, когда в государство входят несколько самобытных территорий со своими традиционными символами.
"Украина же является унитарным государством и нам не нужен большой герб", - настаивает Алексей Руденко."Коммунисты хотели оставить старые советские символы. Они считали, что если ввести понятие двух гербов, то полноценного символа не будет", - добавляет BBC Украина первый президент Леонид Кравчук.Громадянам не потрібно буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба країни, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1791
08.10.2020 21:25 Відповісти
Про багато інших та суттєвих проблем треба думати !
Про таке - українська приповідка - голий, босий і в вінку
08.10.2020 22:07 Відповісти
 
 