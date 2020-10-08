Громадянам не потрібно буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба країни, - Ткаченко

Великий Герб України буде використовуватися вищими органами держави та не спричинить заміну паспортів громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 7 жовтня під час засідання Оргкомітету з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України.

"В ході дискусії, яка розгорнулась з приводу потрібності та своєчасності проведення конкурсу, а також необхідності й раціональності суспільного обговорення до отримання ескізів на конкурс, учасники заходу висловили стурбованість щодо предмета використання Великого Герба України. Своєю чергою співголова Оргкомітету Олександр Ткаченко зазначив, що затверджений Великий Герб України має використовуватися ексклюзивно найвищими органами держави та не має спричинити заміну паспортів громадянам України та інших документів, де використовується Малий Герб України", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час свого першого засідання члени Організаційного комітету обговорили і затвердили Програму та умови проведення конкурсу, а також затвердили Положення про журі конкурсу та його персональний склад.

Учасники засідання призначили секретарем Оргкомітету Галину Григоренко - голову Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти.

Читайте також: Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України