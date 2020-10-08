УКР
Замість Вакарчука, який склав мандат, нардепом від "Голосу" стане ветеран-доброволець Андрій Шараскін (Богема)

Після складання депутатських повноважень Святославом Вакарчуком у фракцію "Голос" у Верховній Раді увійде учасник бойових дій, заступник командувача Української добровольчої армії Андрій Шараскін, позивний Богема.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

"Андрій Шараскін приєднається до фракції "Голосу" в Раді. Андрій Шараскін (позивний "Богема") — доброволець, науковець, режисер та актор. Зараз він очікує на постанову ЦВК про визнання обраним, щоб подати документи і стати народним депутатом", - повідомив прессекретар партії Ярема Дух.

Раніше місце Святослава Вакарчука у Верховній Раді повинна була зайняти Аліна Свідерська, однак вона вирішила залишитися в команді партії, але поза парламентом, а тому своє місце у ВР отримав Андрій Шараскін.

"Сьогодні минув останній день, коли вона повинна подати документи в ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна вирішила залишатися в команді "Голосу", але не заходити в Раду", - уточнив Дух.

Читайте також: "Голос" вимагає скликати Раду для звільнення Степанова: Необхідний антикризовий керівник

З початку серпня 2014 до січня 2016 року учасником війни на Донбасі. З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.

У 2019 році Андрій Шараскін став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку Президента України — медаль "Учасник антитерористичної операції". Також має відзнаку Міністра оборони "Знак пошани".

Вакарчук Святослав (244) добровольці (961) Голос партія (517) Шараскін Андрій (7)
Топ коментарі
+11
Незашкваренный чувак в незашкваренную партию. Логично☝
08.10.2020 18:06 Відповісти
+10
незашквареный в недошквареную...так вернее
08.10.2020 18:16 Відповісти
+7
голос ручна собачка пінчука, мета якої лише одна- відбір голосів в єс та поливання лайном пп.в свій час в голосі дуже розраховували на кааліцію з зеленими- та обісралися! і славко обісрався, і притула скоро теж
08.10.2020 18:20 Відповісти
08.10.2020 18:06 Відповісти
08.10.2020 18:16 Відповісти
Не подскажешь, кто это в выборном штабе зеленых с Зелей заседает? Просто интересно.
08.10.2020 18:35 Відповісти
показати весь коментар
Тогда кто-же это?

Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема) - Цензор.НЕТ 7801
08.10.2020 18:41 Відповісти
Це шо дійсно Рудик була присутня на початку формування зелених? Ци просто схожа якась жінка?
08.10.2020 20:07 Відповісти
Она самая. Фото архивы не горят. Отсюда и ее риторика про главного врага Пороха и соответственное поведение. Финансисты-спонсоры то одни.
08.10.2020 20:17 Відповісти
хош щось в цьому лайні під назвою голос є корисним
08.10.2020 18:07 Відповісти
А что в голосе есть не на пользу? Можно конкретно по фактам? К примеру давай номер закона, на котором зашкварился голос? Жду😷
08.10.2020 18:16 Відповісти
08.10.2020 18:20 Відповісти
показати весь коментар
Думаю, що він запитує про будь-який закон, за який проголосував чи розробив Голос і який був би не на користь Україні. По саме розробка законів і голосування за закони є роботою нардепів.
Бо обзивати лайном єдину незашкварену партію в Раді - то є чистої води пропагандонство.
08.10.2020 18:33 Відповісти
Именно👍
08.10.2020 18:35 Відповісти
А що на рахунок коаліції з зеленими - не беруть?
08.10.2020 18:43 Відповісти
Зелені - домінуюча сила у Раді - для того, щоб робити щось корисне для України у Раді - необхідно співпрацювати з СН - бо без них жодного закони прийняти не можливо.
08.10.2020 18:46 Відповісти
А з ОПЗЖ теж співпрацюватимете?
08.10.2020 18:52 Відповісти
А ОПЖЗ хіба щось робить на користь України?

До того ж ви мене питаєте, ніби я у Голосі - це не так, я лише голосував за Голос, але не маю до політики жодного відношення.
показати весь коментар
Добре, питань поки що.. Хоча, а як ви прокоментуєте Гео Лероса про те, що Удар, Зелені, Батьківщина домовилися про коаліцію у Київраді. Яка ваша думка?
08.10.2020 19:18 Відповісти
Цілком можливо - ці політичні сили досить близькі за світоглядом.
08.10.2020 20:03 Відповісти
Зеля, вообще-то тоже был незашквареный, пока рот не раскрывал.
08.10.2020 22:17 Відповісти
Давай фактаж, а не свої фантазії, пропагандон.
08.10.2020 18:31 Відповісти
Притулу никто никуда никогда не выберет - все уже наелись.
09.10.2020 06:02 Відповісти
А Рахманін, приміром, чим не вгодив? Як на мене, це найрозумніший депутат в нинішньому складі Ради (якщо що,я за Голос не голосував)...
08.10.2020 18:52 Відповісти
в порівнянні зі славком- то таки да! але голос то спільне лайно, вляпатися легко, вилізти...
08.10.2020 18:54 Відповісти
У порівнянні зо Герасімовим чи Гончаренко - тим більше. Бо куди цім кловунам до Славка, не кажучи вже про Рахманінова.
08.10.2020 19:01 Відповісті
ви ще киву згадайте, чи Зе- ото гіганти мислі
08.10.2020 19:06 Відповісти
Ну то - Гончаренко, Ківа в одному ряду - то є інтелектуальне дно Верховної Ради.
08.10.2020 19:06 Відповісти
та де, гончаренку до киви- шо рабіновичу стати патріотом україни
08.10.2020 19:09 Відповісти
Та ні, думаю, до Ківи Льоша таки доріс і мабуть, навіть трохи переріс, але лишень трохи - десь до рівня Тищенко.
08.10.2020 19:12 Відповісти
ну то думайте далі. а тим паче гігант мислі наш напівшостий що не день то творить дива
08.10.2020 19:13 Відповісти
Ну назвіть мені більшого інтелектуала в нинішній Раді, ніж Рахманін!

Ну немає! Це раніше в Раді були такі глиби, як Чорновіл, Лук'яненко чи Юхновський
08.10.2020 19:39 Відповісти
Якщо не помиляюся, Ви дуже сильно за СлавІка були ... таким же страшно вумним його називали. І не за голос голосували ?
09.10.2020 03:50 Відповісти
Не був я дуже сильно за нього, я лише писав, що він розумніший за Зе, бо кандидат наук...
09.10.2020 08:42 Відповісти
А от Рахманіна дійсно поважаю... І Шараскіна теж
09.10.2020 08:43 Відповісти
Не факт
08.10.2020 22:13 Відповісти
достойно...надеюсь, рабиновичи теперь распечатают неприкосновенный запас памперсов...
08.10.2020 18:16 Відповісти
Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема) - Цензор.НЕТ 665
08.10.2020 18:39 Відповісти
Браво! Пополнение патриотического лагеря! ОПЗЖопники, сдохните вместе со своей кремлёвской крысой шизоидной....
08.10.2020 18:44 Відповісти
;Голос; виявився шептуном...
08.10.2020 18:44 Відповісти
Якщо до поганої страви додати галюрної приправи - не факт, що це страву виправить і вона стане смачною. Буде видно в майбутньому, чи що ь путнє з того вийде.
08.10.2020 19:21 Відповісти
главное ветеран-доброволец, а про мозги не пишут, они в раде не нужны. главное что бы зеленую кнопку с красной не путал))))
08.10.2020 18:52 Відповісти
"доброволец, ученый, режиссер и актер"

"был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам."

Так что с мозгами там все ок - это вам не Кива и не Леша Гончаренко.
08.10.2020 19:05 Відповісти
Тебе в Гуглі забанили? Я тобі допоможу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Шараскін_Андрій_Андрійович .
Недобре і недостойно громадянина лайном поливати Людину і фронтовика!
08.10.2020 19:10 Відповісти
Все логично. Для рейтинга карманной партии нужны незапятнанные тела.
Поэтому тетя в списке подвинулась.
А пипл хавает.
Жри-те
08.10.2020 22:20 Відповісти
Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема) - Цензор.НЕТ 88
08.10.2020 18:55 Відповісти
Гадя Петрович Хренова нашего "розлива"?!
08.10.2020 20:07 Відповісти
Гут
08.10.2020 18:57 Відповісти
Разве он был зам командующего? Ни разу его с Летуном не видел
08.10.2020 18:59 Відповісти
Не можуть правильно написати прізвище ... Шираскін ...

Андрію, тобто Ви поділяєте все те, що цей =голосок= уже набалакав ?
Я була здивована, коли ви з ними зв*язалися.
Жаль.
09.10.2020 03:48 Відповісти
Если певец Вакарчук ушёл, то при чём тут вообще слово "голос" ?
Называйте как есть: партия "Пук", партия "Стук", партия "Хрясь".
09.10.2020 06:06 Відповісти
А лично мне было бы понятнее, если бы БОГЕМА присоединился к ЕС. Это действительно ЕДИНСТВЕННАЯ последовательная патриотическая сила, которая не виляет, как собака хвостом. А "Голос"... фальшивит. Там одна Кира Рудык -еще та "темная лошадка"!
09.10.2020 09:12 Відповісти
