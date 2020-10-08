Замість Вакарчука, який склав мандат, нардепом від "Голосу" стане ветеран-доброволець Андрій Шараскін (Богема)

Після складання депутатських повноважень Святославом Вакарчуком у фракцію "Голос" у Верховній Раді увійде учасник бойових дій, заступник командувача Української добровольчої армії Андрій Шараскін, позивний Богема.

"Андрій Шараскін приєднається до фракції "Голосу" в Раді. Андрій Шараскін (позивний "Богема") — доброволець, науковець, режисер та актор. Зараз він очікує на постанову ЦВК про визнання обраним, щоб подати документи і стати народним депутатом", - повідомив прессекретар партії Ярема Дух.

Раніше місце Святослава Вакарчука у Верховній Раді повинна була зайняти Аліна Свідерська, однак вона вирішила залишитися в команді партії, але поза парламентом, а тому своє місце у ВР отримав Андрій Шараскін.

"Сьогодні минув останній день, коли вона повинна подати документи в ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна вирішила залишатися в команді "Голосу", але не заходити в Раду", - уточнив Дух.

З початку серпня 2014 до січня 2016 року учасником війни на Донбасі. З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.

У 2019 році Андрій Шараскін став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку Президента України — медаль "Учасник антитерористичної операції". Також має відзнаку Міністра оборони "Знак пошани".