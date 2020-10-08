УКР
У Львові триває фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу, - Садовий

У Львові триває фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті триває фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу.

Про це Садовий сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо ви поїдете на вулицю Пластову, там уже йде фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу. Я хочу побудувати цей завод - і поставити жирну крапку. Хочу закінчити рекультивацію полігону. Без мене цього не зроблять. На превеликий жаль. Тому що - ніззя, а не дозволено! .. А хочу, щоб Львів був першим містом, який зробить якісну рекультивацію", - сказав Садовий.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте також: Садовий про другий тур виборів мера Львова: Було б краще поставити крапку в першому, бо такі витрати марні під час COVID-19

финальная стадия подготовительных работ ! уря !
это шо,колышки позабивали на площадке?
кацапа,не остри .ну ты ж в курсе,что у тебя получается тупо
финальная стадия подготовительных работ ! уря !
это шо,колышки позабивали на площадке?
та здрасьте! колышки - это уже начальная стадия строительства ))
Колышки могут быть на стадии землеотвода. Вынос участка в натуру!
ой...уже и пошуткувать нельзя...
(а если серьезно...то там скорее на уровне бумажной волокиты и утряски всех разрешений)
Агас! Я думаю достали старый меморандум и оттряхнули его от пыли. Если выберут Огородника то опять положат этот меморандум на полку и пролежит он там до следующий выборов!
тогда значит включили в повестку дня выделение земли
Проектні роботи з новобудови))
пока во Львове сидит Садовой, стройка мясоперерабатывающего завода будет "идти" (на... !)
Ага за скількі, за 5 років? Та йому мером бути ще 200 років!
Молодец Садовой! Львовяне его выберут, без сомнения.
кацапа,не остри .ну ты ж в курсе,что у тебя получается тупо
Это для Украинцев тупо а для ватников искрометно как Зеленский или там Петросян!
разом з фрідманом...
Смотрю,как пинали тебя Безмозглый,так и пинают каждый день.Пиши еще😂🌷
...Которая продлится до следующих выборов мэра. Скромно умолчал Садовый.
А как там союз Огородника с ватником Анатоле поживает?! Или огородник думает что все забыли?
Завод а городе.
Значит, землю вьіделяла городская власть.
Почему она не делала этого раньше?
Потому что раньше не было выборов!
вот именно - в городе. а должен быть за городом. садовый акцент не на том ставит. да и финальная стадия подготовки, звучит очень тупо. дешёвый популизм. кстати, там горожане в суд подали, из-за места, на котором этот завод хотят построить.
После гибели людей из-из преступной бездеятельности Садового он и его Садонемочь делали виновньіми обладминистрацию и лично Порошенко.
Не помню ни одного требования Садового к ньінешней власти вьіделить землю под завод.
Вместо этого он принимает решение строить завод в городе.
Так же этот супер патриот молчал в тряпочку и при Яньіке.
5 лет прошло, а они ещё даже не начали строить.
"Мусора не люди.."
Аваков наконец-то дождался
Всю Україну виродок загадив своїм сміттям!
По доброму желаю успеха, но фраза улыбнула).
Мы осуществили вторую половину начала конца подготовительных к строительству работ...
ой не любит какао садового. мармеладник мелочный мстывый ноль.
