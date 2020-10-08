У Львові триває фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу, - Садовий
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті триває фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу.
Про це Садовий сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Якщо ви поїдете на вулицю Пластову, там уже йде фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу. Я хочу побудувати цей завод - і поставити жирну крапку. Хочу закінчити рекультивацію полігону. Без мене цього не зроблять. На превеликий жаль. Тому що - ніззя, а не дозволено! .. А хочу, щоб Львів був першим містом, який зробить якісну рекультивацію", - сказав Садовий.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Гыг с Вами
Огусто
Гыг с Вами
это шо,колышки позабивали на площадке?
(а если серьезно...то там скорее на уровне бумажной волокиты и утряски всех разрешений)
Значит, землю вьіделяла городская власть.
Почему она не делала этого раньше?
Не помню ни одного требования Садового к ньінешней власти вьіделить землю под завод.
Вместо этого он принимает решение строить завод в городе.
Так же этот супер патриот молчал в тряпочку и при Яньіке.
Аваков наконец-то дождался
Мы осуществили вторую половину начала конца подготовительных к строительству работ...