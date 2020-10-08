У Львові триває фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті триває фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу.

Про це Садовий сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо ви поїдете на вулицю Пластову, там уже йде фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу. Я хочу побудувати цей завод - і поставити жирну крапку. Хочу закінчити рекультивацію полігону. Без мене цього не зроблять. На превеликий жаль. Тому що - ніззя, а не дозволено! .. А хочу, щоб Львів був першим містом, який зробить якісну рекультивацію", - сказав Садовий.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

