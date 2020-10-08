Тітушки напали на мера Дніпра Філатова після приїзду камери телеканалу Коломойського. ВIДЕО

У четвер, 8 жовтня, в мера Дніпра Бориса Філатова на зустрічі з жителями в Чечелівському районі кинули нашатирний спирт. Мер повідомив, що правоохоронці затримали чотирьох нападників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор.

Інцидент трапився у дворі будинку №18 на вулиці Будівельників. Відео затримання надали очевидці інциденту.

Борис Філатов передбачає, що це може бути провокація Ігоря Коломойського.

"Щойно на зустрічі в Чечелівському районі, у дворі на вул. Будівельників, 18 в мене кинули нашатир. Все це відбувалося під камери "1+1", які "випадково" вперше вирішили відвідати мою зустріч з виборцями.

Коломойський - ти мразь. І твої "журналісти" теж", - написав мер Дніпра на своїй сторінці в Фейсбук.

Зазначимо, що нашатирний спирт - це водний розчин гідроксиду амонію, безбарвна прозора рідина з різким запахом. Нерозбавлений нашатирний спирт може викликати опіки шкірного покриву. Проникаючи в кров, аміак діє як отрута.