Тітушки напали на мера Дніпра Філатова після приїзду камери телеканалу Коломойського. ВIДЕО

У четвер, 8 жовтня, в мера Дніпра Бориса Філатова на зустрічі з жителями в Чечелівському районі кинули нашатирний спирт. Мер повідомив, що правоохоронці затримали чотирьох нападників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор.

Інцидент трапився у дворі будинку №18 на вулиці Будівельників. Відео затримання надали очевидці інциденту.

Борис Філатов передбачає, що це може бути провокація Ігоря Коломойського.

"Щойно на зустрічі в Чечелівському районі, у дворі на вул. Будівельників, 18 в мене кинули нашатир. Все це відбувалося під камери "1+1", які "випадково" вперше вирішили відвідати мою зустріч з виборцями.

Коломойський - ти мразь. І твої "журналісти" теж", - написав мер Дніпра на своїй сторінці в Фейсбук.

Зазначимо, що нашатирний спирт - це водний розчин гідроксиду амонію, безбарвна прозора рідина з різким запахом. Нерозбавлений нашатирний спирт може викликати опіки шкірного покриву. Проникаючи в кров, аміак діє як отрута.

Дніпро (3366) Коломойський Ігор (3140) місцеві вибори (1367) тітушки (190) Філатов Борис (469)
+68
плюси взяли на озброєння тактику росіских пропагандонів.
показати весь коментар
08.10.2020 19:34 Відповісти
+63
и Г+Г участвует в его самопиаре ?
показати весь коментар
08.10.2020 19:39 Відповісти
+50
Титушки напали на мэра Днепра Филатова после приезда камеры телеканала Коломойского - Цензор.НЕТ 2431
показати весь коментар
08.10.2020 19:37 Відповісти
Тітушки напали на мера Дніпра Філатова після приїзду камери телеканалу Коломойського - Цензор.НЕТ 1396
показати весь коментар
08.10.2020 21:43 Відповісти
... 4 марта 2014 года Филатов Борис назначен заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации Коломойского по внутренней политике....
...Коломойский - ты мразь.И твои "журналисты" тоже", - написал мэр Днепра на своей https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088 странице в Фейсбук.Источник: https://censor.net/ru/n3223827

показати весь коментар
08.10.2020 22:37 Відповісти
Коломойша и дальше хотел царювать в Днепре, но Филатов не дает
показати весь коментар
09.10.2020 18:51 Відповісти
Та нафик ты им нужен, чтоб ради тебя такие спектакли разыгрывать. Новая власть тупо сцыт в очи и на большее не способна.
показати весь коментар
08.10.2020 23:07 Відповісти
Вот бы так со всей титушнёй! Цены бы ментам не было.
показати весь коментар
08.10.2020 23:04 Відповісти
таки да! радует что наконец то титушню стали жостко задерживать!
людям надоело толерастие полиции
показати весь коментар
09.10.2020 02:28 Відповісти
Задержание хорошее и правильное: приятное зрелище, когда подлую продажно-уголовную сволочь полиция вдавливает мордой в землю. Надо бы для задержания всей этой титушни использовать опыт американского офицера полиции Дарека Шовэна, который задерживал ублюдка-рецидивиста Флойда.

Кстати, вчера Шовэн освобожден из под стражи и скорее всего будет оправдан по суду.
показати весь коментар
09.10.2020 03:55 Відповісти
Народ, не будьте наивными и легковерными. Это все маланские хитрости. Он был и полагаю, что и есть связанным с коломоем. А эти выступления против коломоя это часть общей с коломоем технологии удержания у власти их клана. Для этого как бы бранятся, а деньги в общий мешок. А г+г там было, что сильный аргумент в пользу того что я говорю. Это их общий проект ради бабла. Главное надурить лохов перед выборами.
показати весь коментар
08.10.2020 23:06 Відповісти
+++100500 !!
показати весь коментар
08.10.2020 23:39 Відповісти
Твой "народ" лошадь в овраге доедате, набутылочник лишнехромосомный
показати весь коментар
08.10.2020 23:53 Відповісти
Кстати у пальчевского подобные технологии. Он и беню и зельцмана поливает. Но не дай Бог ему власть и он будет действовать на их общий клан.
показати весь коментар
09.10.2020 00:17 Відповісти
какая власть неудачнику. за него не проголосуют женщины всех "религий" (политических), бо мурло кинуло без средств на существование свою жену с четырьмя детками, злигався с молодухой(18 лет младше) - купил ей и своим байстрюкам (брак не зарегистрирован) на Майорке незадекларированую виллу.
показати весь коментар
09.10.2020 04:04 Відповісти
Всего-то пузырек с нашатырем бросили? Не факт, что добросили. А заголовок такой, что можно подумать, что Филатова на куски разорвали.
показати весь коментар
09.10.2020 00:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/404689,ты тупой! нашатырь мог запросто выжечь глаза и лишить зрения
показати весь коментар
09.10.2020 02:30 Відповісти
Ого! Где-то нашатырь нашли. А мы-то думали, его весь вынюхал Зеленский
показати весь коментар
09.10.2020 00:50 Відповісти
На Новічок у Бєні грошей не вистачило, вирішив Борю-космоса "труїти" нашатирем...
показати весь коментар
09.10.2020 02:11 Відповісти
Якось це по-дрібному виглядає, треба було як в "Убойній силі" (https://www.youtube.com/watch?v=papguWY56D0&t ). Хоча, як я розумію, Боря вдруге у звичайну лікарню не ліг би...
показати весь коментар
09.10.2020 02:42 Відповісти
рыГИ РАЗБИРАЙТЕСЬ САМИ ПРОМЕЖ СОБОВ
показати весь коментар
09.10.2020 04:00 Відповісти
Мразь, это в точку
показати весь коментар
09.10.2020 07:20 Відповісти
Друг друга стоят.
показати весь коментар
09.10.2020 08:03 Відповісти
Ну да, зеленка то плохо отмывается)))
показати весь коментар
09.10.2020 08:21 Відповісти
анализ делали спирта? Представьте при анализе находят корону. И тогда это уже не совсем простое хулиганство
показати весь коментар
09.10.2020 08:40 Відповісти
памахити! )))
показати весь коментар
09.10.2020 09:58 Відповісти
Якщо на мера напали бандити Бені, то які вони тітушки, вони або калатушкі, а краще напряму гавнотушки!
показати весь коментар
09.10.2020 10:23 Відповісти
куклавод зе-вавки еще живет в 90-х, недоразвитая ж2
показати весь коментар
09.10.2020 10:47 Відповісти
Пора бы и смыть, наконец, это Кало-Зеленое говно. Воняем уже на весь мир.
показати весь коментар
09.10.2020 11:12 Відповісти
скоріше б вже ті чортові вибори відбулись, бо рівень срачу, кількість рил, розвішаних на білбордах по всьому місту вже зашкалює, в Ютубі нічого не можна подивитись - всюди агітація... На плакатікі завжди у всіх є гроші. Остогидли вже! ВСІ остогидли !
показати весь коментар
09.10.2020 12:16 Відповісти
Чудна людина. Невже ви думаєте що це закінчиться після виборів?
показати весь коментар
09.10.2020 14:17 Відповісти
ну, мордяки з білбордів на вулицях точно зникнуть ))
показати весь коментар
09.10.2020 14:31 Відповісти
Оххохо! Титушки облили Филатова монооксидом дигидрогена! В высоких концентрациях это вещество может вызывать отёки и даже смерть!
Страшно переживаю за Филатова!
показати весь коментар
09.10.2020 12:52 Відповісти
Титушки коломойши наткнулись на титушек филатого.
показати весь коментар
09.10.2020 20:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 