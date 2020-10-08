Реформу здешевлення приєднань до електромереж підтримали перші особи держави та експертне середовище, - "слуга народу" Буймістер

Реформу приєднань до електромереж підтримує Нацрада реформ повним складом: її глава президент Зеленський, прем'єр Шмигаль, представники Мінекономіки, РНБО і енергетичні та економічні експерти. Ініціативи, запропоновані в реформі, спрямовані на поліпшення умов приєднань до електромереж, що впливає на розвиток економіки, створення робочих місць, якісної інфраструктури електромереж, справедливої ​​ціни на підключення до мережі, поліпшення інвестпривабливості України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала нардепка фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп Буймістер розкритикувала ЗМІ за, на її думку, маніпулятивну статтю щодо в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, в якій говорилося про ініціювання міністром зростання доходів обленерго і тарифів на електроенергію для населення.

Нардепка повідомила, що запропоновані Міністерством ініціативи стосувалися реформи приєднань до електромереж, яка була схвалена Нацрадою Реформ 29 вересня 2020.

"Підтримує реформу не Буславець, а Нацрада реформ, а значить і її очільник президент Зеленський, і прем’єр Шмигаль, і представники Мінекономіки, РНБО і ще купа експертів, енергетики та економісти, що знаються в темі приєднань до електромереж та Doing Business", - наголосила депутатка.

Нардеп розповіла, що реформа стосується зменшення строків підключення за рахунок створення "Єдиного вікна" прийому та погоджень документів, створення вільного доступу до кадастрових реєстрів та карти енергооб’єктів обленерго. Але здешевлення плати за приєднання за рахунок перекладання відповідальності за інвестиції на обленерго. Пропонується підстанційну частину вартості, тобто плату за потужність, з клієнта перенести на енергокомпанію. На думку Ради реформ, це дасть змогу здешевити приєднання до 46% залежно від типу приєднання.

"Рішення, яке ми запропонували – це результат багатомісячних досліджень, розрахунків та оцінок. В обговорення брали участь ключові експерти та учасники енергоринку, які також підтримували таку концепцію. Оскільки розуміють – це дозволить реформувати процес приєднання, що позитивно позначиться на економіці, інвестпривабливості країни, розвитку бізнесу. Ефект відчує кожен споживач, що буде приєднуватись до електромереж", - зазначила Буймістер.

Нардеп зазначила, що реформа не передбачає зростання надприбутків власників обленерго: "Із впровадженням стимулюючого тарифу на обленерго лягають відповідні інвестиційні зобов’язання та чіткі вимоги до покращення якості. Пропозиція експертів - це розвиток економіки, створення робочих місць, якісна інфраструктура електромереж, справедлива ціна на підключення до неї, покращення інвестпривабливості України".