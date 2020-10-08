УКР
Реформу здешевлення приєднань до електромереж підтримали перші особи держави та експертне середовище, - "слуга народу" Буймістер

Реформу здешевлення приєднань до електромереж підтримали перші особи держави та експертне середовище, - "слуга народу" Буймістер

Реформу приєднань до електромереж підтримує Нацрада реформ повним складом: її глава президент Зеленський, прем'єр Шмигаль, представники Мінекономіки, РНБО і енергетичні та економічні експерти. Ініціативи, запропоновані в реформі, спрямовані на поліпшення умов приєднань до електромереж, що впливає на розвиток економіки, створення робочих місць, якісної інфраструктури електромереж, справедливої ​​ціни на підключення до мережі, поліпшення інвестпривабливості України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала нардепка фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп Буймістер розкритикувала ЗМІ за, на її думку, маніпулятивну статтю щодо в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, в якій говорилося про ініціювання міністром зростання доходів обленерго і тарифів на електроенергію для населення.

Нардепка повідомила, що запропоновані Міністерством ініціативи стосувалися реформи приєднань до електромереж, яка була схвалена Нацрадою Реформ 29 вересня 2020.

"Підтримує реформу не Буславець, а Нацрада реформ, а значить і її очільник президент Зеленський, і прем’єр Шмигаль, і представники Мінекономіки, РНБО і ще купа експертів, енергетики та економісти, що знаються в темі приєднань до електромереж та Doing Business", - наголосила депутатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП має переглянути стимулюючий тариф на розподіл електроенергії відповідно до рішення Нацради реформ - "слуга народу" Буймістер

Нардеп розповіла, що реформа стосується зменшення строків підключення за рахунок створення "Єдиного вікна" прийому та погоджень документів, створення вільного доступу до кадастрових реєстрів та карти енергооб’єктів обленерго. Але здешевлення плати за приєднання за рахунок перекладання відповідальності за інвестиції на обленерго. Пропонується підстанційну частину вартості, тобто плату за потужність, з клієнта перенести на енергокомпанію. На думку Ради реформ, це дасть змогу здешевити приєднання до 46% залежно від типу приєднання.

"Рішення, яке ми запропонували – це результат багатомісячних досліджень, розрахунків та оцінок. В обговорення брали участь ключові експерти та учасники енергоринку, які також підтримували таку концепцію. Оскільки розуміють – це дозволить реформувати процес приєднання, що позитивно позначиться на економіці, інвестпривабливості країни, розвитку бізнесу. Ефект відчує кожен споживач, що буде приєднуватись до електромереж", - зазначила Буймістер.

Нардеп зазначила, що реформа не передбачає зростання надприбутків власників обленерго: "Із впровадженням стимулюючого тарифу на обленерго лягають відповідні інвестиційні зобов’язання та чіткі вимоги до покращення якості. Пропозиція експертів - це розвиток економіки, створення робочих місць, якісна інфраструктура електромереж, справедлива ціна на підключення до неї, покращення інвестпривабливості України".

зробить цю дозвільну процедуру безкоштовною!
Зелена пліснява готує чергову халепу , стопудово !!))
Ця слуга народилася в москві і там же навчалася.
"Реформу удешевления присоединений"! Целая реформа! Это да! Видно, что и "баба - да"!
показати весь коментар
08.10.2020 20:04 Відповісти
Они и кандидатуру Фокина поддержали.
показати весь коментар
08.10.2020 20:04 Відповісти
Тупо называют грабёж и подорожание "удешевлением" и внушают народу свою хуцпу, падлы!Реформу удешевления присоединений к электросетям поддержали первые лица государства и экспертная среда, — "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 9488
показати весь коментар
08.10.2020 20:10 Відповісти
А также к газу, воде, канализации+подъезд к новым площадкам под производство.
показати весь коментар
08.10.2020 20:10 Відповісти
Реформу удешевления присоединений к электросетям поддержали первые лица государства и экспертная среда, - "слуга народа" Буймистер
Полюби, Марусенька, электрика -- пока его током не убило...
показати весь коментар
08.10.2020 20:16 Відповісти
Пенсионерам и немочным -особый тариф за присоединение-50000 .А то борзеют.
показати весь коментар
08.10.2020 20:33 Відповісти
раньше стоило несколько миллионов и ждали несколько лет, теперь на миллион меньше и ждать год
показати весь коментар
08.10.2020 20:39 Відповісти
Уже полгода, не мытьем так катаньем в каждом СМИ проплаченные иксперды проталкивают RAB тарифы в разной обертке. Теперь под видом "удешевления подключения" Суркисы и Беня за то шоб эти РАБы внедрить купят мешок депутатов и икспердов.
показати весь коментар
08.10.2020 20:40 Відповісти
у нас завод подсоединить может стоить миллионы долларов и год времени.В нормальных странах бесплатно только стройте.
показати весь коментар
08.10.2020 20:58 Відповісти
Помню еще Азаровльц, в бытность премьером заявлял. 80 гривен и ни копейкой больше. А оно 21 000 только официально .
показати весь коментар
08.10.2020 22:19 Відповісти
Эти дебилы даже не понимают, что это такое - реформа.
показати весь коментар
08.10.2020 23:43 Відповісти
Здешевлення? Та ти шо! А за транспортування хочуть накинути +30%.
показати весь коментар
09.10.2020 00:36 Відповісти
сми манипулируют? ввести наказание за такое. а то толкают стадо куда ненадо. опубликовал брехню - опровергай с позором. нет - лишать лицензий и штрафовать, по каталажкам садить виновных.
только так можно бороться с пропагандой и манипуляцией
показати весь коментар
09.10.2020 10:59 Відповісти
 
 