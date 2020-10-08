Колишній прем'єр Литви Кубілюс: в Європарламенті знайомі з ситуацією в Кременчуці, це тест на демократію

У Європарламенті уважно стежать за місцевими виборами в Україні. Ці вибори для України - тест на демократію, і доступ до них мають отримати всі партії.

Про це пише у Твіттері депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що місцеві вибори - це тест на демократію, а такі кричущі випадки, як у Кременчуці, викликають занепокоєння європейських партнерів України.

"Лакмусовий папірець справжньої демократії - це місцеві вибори в Україні. Україна як демократична держава має забезпечити проведення відкритих і чесних виборів. Не повинно залишатися сумнівів у рівній участі всіх партій. Нас хвилює Кременчук і подібні випадки", - написав Кубілюс.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Крім того, Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності"

8 жовтня "Європейська Солідарність" звернулася до ЦВК з вимогою розпустити ТВК у Кременчуці за грубі порушення закону, сформувати новий склад комісії та зареєструвати кандидатів від "ЄС".