Колишній прем'єр Литви Кубілюс: в Європарламенті знайомі з ситуацією в Кременчуці, це тест на демократію
У Європарламенті уважно стежать за місцевими виборами в Україні. Ці вибори для України - тест на демократію, і доступ до них мають отримати всі партії.
Про це пише у Твіттері депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що місцеві вибори - це тест на демократію, а такі кричущі випадки, як у Кременчуці, викликають занепокоєння європейських партнерів України.
"Лакмусовий папірець справжньої демократії - це місцеві вибори в Україні. Україна як демократична держава має забезпечити проведення відкритих і чесних виборів. Не повинно залишатися сумнівів у рівній участі всіх партій. Нас хвилює Кременчук і подібні випадки", - написав Кубілюс.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.
2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.
Крім того, Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності"
Також читайте: Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука
8 жовтня "Європейська Солідарність" звернулася до ЦВК з вимогою розпустити ТВК у Кременчуці за грубі порушення закону, сформувати новий склад комісії та зареєструвати кандидатів від "ЄС".
Личный опыт путешествий показывает, шо далеко ещё не все, во всём мире знают, шо такое Украина...
...а с чего начинается Родина? -- с Кременчуга, вестимо! -- теперь будут знать, гады...*)
Хоча так і є, насправді.
ОПЗЖ вновь дарит людям надежду на Новороссию, которую у людей украл Порошенко
Уже и не говорим, чтобы кто-то из Европейских президентов имел белый дом в козино.
У пэпы было 5 лет на свои обiцянки. Фсё закончилось одними лозунгами, если вы не забыли.
Ха-ха, мы и так живём в ЕС, только для этого должны были выехать! И на пэпыны лозунги не повелись.
внутрішньоукраїнських справ*** - Украина не ограничивается внутренними справами.
Проте обравши місцем проживання іншу країну- не йому нас повчати.
себя нам обязанными и Джонсон только сегодня познакомился с этим идиотом