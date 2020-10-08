УКР
Колишній прем'єр Литви Кубілюс: в Європарламенті знайомі з ситуацією в Кременчуці, це тест на демократію

Колишній прем'єр Литви Кубілюс: в Європарламенті знайомі з ситуацією в Кременчуці, це тест на демократію

У Європарламенті уважно стежать за місцевими виборами в Україні. Ці вибори для України - тест на демократію, і доступ до них мають отримати всі партії.

Про це пише у Твіттері депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що місцеві вибори - це тест на демократію, а такі кричущі випадки, як у Кременчуці, викликають занепокоєння європейських партнерів України.

"Лакмусовий папірець справжньої демократії - це місцеві вибори в Україні. Україна як демократична держава має забезпечити проведення відкритих і чесних виборів. Не повинно залишатися сумнівів у рівній участі всіх партій. Нас хвилює Кременчук і подібні випадки", - написав Кубілюс.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Крім того, Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності"

Також читайте: Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука

8 жовтня "Європейська Солідарність" звернулася до ЦВК з вимогою розпустити ТВК у Кременчуці за грубі порушення закону, сформувати новий склад комісії та зареєструвати кандидатів від "ЄС".

Кременчук (327) місцеві вибори (1367) Європейська Солідарність (1107)
+21
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 8812
показати весь коментар
08.10.2020 20:40 Відповісти
+13
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 7782
показати весь коментар
08.10.2020 20:30 Відповісти
+13
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 1240
показати весь коментар
08.10.2020 20:33 Відповісти
26 числа они будут знать географию сел и селищ Украины лучше, чем улицы Парижа или Вены.
показати весь коментар
08.10.2020 20:26 Відповісти
в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге
Личный опыт путешествий показывает, шо далеко ещё не все, во всём мире знают, шо такое Украина...
...а с чего начинается Родина? -- с Кременчуга, вестимо! -- теперь будут знать, гады...*)
показати весь коментар
08.10.2020 20:27 Відповісти
почему гады?
показати весь коментар
08.10.2020 20:37 Відповісти
Потому ,что это они гады , банда мегабарыги кодломойши
показати весь коментар
08.10.2020 20:44 Відповісти
Бо незнание не освобождает от ответственности! *)
показати весь коментар
08.10.2020 20:47 Відповісти
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 7850
показати весь коментар
08.10.2020 20:28 Відповісти
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 7782
показати весь коментар
08.10.2020 20:30 Відповісти
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 1240
показати весь коментар
08.10.2020 20:33 Відповісти
)))
Хоча так і є, насправді.
показати весь коментар
08.10.2020 20:36 Відповісти
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 1546
показати весь коментар
08.10.2020 20:39 Відповісти
Ньюрьіги переплевьівают рьігов.
показати весь коментар
08.10.2020 20:35 Відповісти
Не той приклад для тесту ви обрали, дЄрьмократи.
показати весь коментар
08.10.2020 20:35 Відповісти
Уж не тебе цивилизованным государствам указывать, какой пример выбирать. Знай смотри, какой пример развитый мир выбирает и на ус себе мотай, тоталитараст.
показати весь коментар
09.10.2020 06:14 Відповісти
Дружиною командуй, а не мені вказуй. Второпав?
показати весь коментар
09.10.2020 09:53 Відповісти
Кременчук не хоче БПП
показати весь коментар
08.10.2020 20:36 Відповісти
А если бы Порошенко в свое время запретил бы Клоуну участвовать. Тебе бы это понравилось?
показати весь коментар
08.10.2020 20:40 Відповісти
Так он хотел , только не вышло .
показати весь коментар
08.10.2020 20:42 Відповісти
И как же выражалось его хотение?зесрань она такая -лишь бы перднуть
показати весь коментар
08.10.2020 20:45 Відповісти
Можно ссылочку на то, как "он хотел"?
показати весь коментар
08.10.2020 20:47 Відповісти
Как и ожидалось, никаких подтверждений тому, как "он хотел - ему не дали" нет. Странный узурпатор, кстати, которому что-то можно "не дать".
показати весь коментар
08.10.2020 21:18 Відповісти
Копчик - кость без мозга
показати весь коментар
08.10.2020 20:52 Відповісти
Пса нужно запретить в стране как компартию!
показати весь коментар
08.10.2020 20:37 Відповісти
А вот ОПЗЖ оставить. Классная партия!!!
показати весь коментар
08.10.2020 20:39 Відповісти
апполитично рассуждаешь, чесслово !

ОПЗЖ вновь дарит людям надежду на Новороссию, которую у людей украл Порошенко
показати весь коментар
08.10.2020 20:51 Відповісти
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 8812
показати весь коментар
08.10.2020 20:40 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 20:43 Відповісти
Вот у Меркель нет хвабрик в параше, и у её семейных тоже нет. Меркель ежегодно приезжает в отпуск в Италию , где у неё нет жилья, и где она поселяется в отель.
Уже и не говорим, чтобы кто-то из Европейских президентов имел белый дом в козино.
У пэпы было 5 лет на свои обiцянки. Фсё закончилось одними лозунгами, если вы не забыли.
Ха-ха, мы и так живём в ЕС, только для этого должны были выехать! И на пэпыны лозунги не повелись.
показати весь коментар
08.10.2020 21:27 Відповісти
Виїхав? Задоволений? Ми за тебе раді. Ти втратив право голосу як на виборах, так і у праві коментування внутрішньоукраїнських справ)
показати весь коментар
08.10.2020 21:37 Відповісти
Это вам так только кажется.

внутрішньоукраїнських справ*** - Украина не ограничивается внутренними справами.
показати весь коментар
08.10.2020 21:54 Відповісти
Вы шо,оно ж ,намывая дупу итальянской бабушке,может ей такого про Пороха рассказать)))))
показати весь коментар
08.10.2020 22:07 Відповісти
Кожен заробляє гроші як може.
Проте обравши місцем проживання іншу країну- не йому нас повчати.
показати весь коментар
08.10.2020 23:00 Відповісти
та то припаханная ленка -у нее тут акков пять)
показати весь коментар
08.10.2020 23:14 Відповісти
Сумує людина за Україною, а як свою тугу виразити- не знає))
показати весь коментар
08.10.2020 23:20 Відповісти
"Проведя", вспомнила. Язык забывается, пардон.
показати весь коментар
09.10.2020 16:46 Відповісти
У вас методичка прокисла, хвабрики еще в 2014 арестовали
показати весь коментар
09.10.2020 06:16 Відповісти
Петя, у тебя скучное лицо, - тебе никто голосов не даст... Ну и текст, конечно, по-дебильному написан.
показати весь коментар
08.10.2020 21:31 Відповісти
П... вже близенько.
показати весь коментар
08.10.2020 20:49 Відповісти
Молодцы,Запад надо уже готовить к изгнанию зежабы)
показати весь коментар
08.10.2020 20:47 Відповісти
Давно пора снять розовые очки , и вы увидите недодиктатора и ворюг разворовавших всю вашу помощь
показати весь коментар
08.10.2020 20:49 Відповісти
Колишній прем'єр Литви Кубілюс: в Європарламенті знайомі з ситуацією в Кременчуці, це тест на демократію - Цензор.НЕТ 5039
показати весь коментар
08.10.2020 20:51 Відповісти
Та они видят,это нам ещё повезло,что англы считают
себя нам обязанными и Джонсон только сегодня познакомился с этим идиотом
показати весь коментар
08.10.2020 20:53 Відповісти
Колишній прем'єр Литви Кубілюс: в Європарламенті знайомі з ситуацією в Кременчуці, це тест на демократію - Цензор.НЕТ 3916
показати весь коментар
08.10.2020 20:50 Відповісти
Так у нас війна поки-що з расєєю, чи я щось плутаю?
показати весь коментар
08.10.2020 21:33 Відповісти
13 тис. - це разом з сєпарською мразотою! Ось кацап і спалився...
показати весь коментар
08.10.2020 22:04 Відповісти
Зэльцман, слышишь, что тебе умные евро-дядьки говорят?! Хотя, тебе фсбэшный дерьмак хрен даст услышать.
показати весь коментар
08.10.2020 21:17 Відповісти
То они еще не знают про Геническ))) Тут местные зебилы все полтора года в засос лобызались с бывшими комуняками, но пришло время выборов и комунякам места в списке не хватило))) Долго зебилы тасовали места в списке, в итоге пропустили сроки сдачи документов))) И как ни в чем не бывало подали документы на два дня позже и местная ТИК их зарегистрировала... Но тут дали о себе знать их бывшие корефаны из комуняк) Они подали в Херсонский административный суд и тот отменил регистрацию))) А сегодня уже Одесский апелляционный суд отменил решение Херсонского))) Причем на липовых основаниях)
показати весь коментар
08.10.2020 21:30 Відповісти
Прислали бы польских и литовских управляющих. Они же там все поголовно знают как надо быть процветающей демократией.
показати весь коментар
08.10.2020 21:37 Відповісти
уже зарегили партию на выборы
показати весь коментар
08.10.2020 22:18 Відповісти
Кременчугский НПЗ собственник коломойский. Значит и в самом городе хозяин коломойский.
показати весь коментар
08.10.2020 23:40 Відповісти
Зельцмано-коломойские мрази хуже и нахальнее мразей януковоща. Я это говорю хотя я за ПЕС никогда не голосовал и не буду голосовать.
показати весь коментар
08.10.2020 23:45 Відповісти
 
 