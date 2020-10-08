З "Укроборонпрому" виділять два холдинги - військовий і космічний, кожен з яких працюватиме окремо

Роботу державного концерну Укроборонпром розділять на два окремі холдинги ㅡ оборонний і аерокосмічний. Так концерн хоче залучити більше інвестицій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Такі зміни закладено в стратегіі трансформації концерну, яку вже подали на затвердження Наглядовій раді. Фінальним етапом, як прогнозують у стратегії, стане повна ліквідація Укроборонпрому і створення двох нових холдингів.

Обидва холдинги стануть корпоративними центрами. Підприємства, що виробляють озброєння і військову техніку, ㅡ відійдуть до оборонного холдингу. Також "оборонці" дістануться шість галузевих субхолдингів і спецекспортери.

У свою чергу аерокосмічний холдинг стане власником низки авіабудівних підприємств.

У дежконцерні кажуть, що такий розподіл допоможе співпрацювати з приватними компаніями з України та залучати міжнародні інвестиції.

