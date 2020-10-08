УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4993 відвідувача онлайн
Новини
4 527 53

Зеленський закликав британські фінансові кола брати участь у проєкті створення Київ-Сіті

Під час офіційного візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський відвідав Лондонську фондову біржу та провів зустріч з її керівництвом і лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом. Під час зустрічі були обговорені перспективи залучення британських інвесторів до реалізації проєкту Київ-Сіті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський закликав британські фінансові кола брати участь у проєкті створення Київ-Сіті 01

"Ми хотіли би побудувати Київ-Сіті - живий фінансовий центр, фінансове серце, а також район, в якому хочеться працювати і жити. Досвід, експертиза та допомога лондонського Сіті як провідного світового фінансового центру були б для нас надзвичайно корисними", - заявив Зеленський.

Президент закликав британські фінансові кола активно використовувати нові можливості для інвестування в Україні, зокрема в рамках розвитку ринків капіталу, приватизації державних об'єктів, побудови фінансової інфраструктури.

Читайте також: Зеленський і Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство України і Великої Британії. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5799) Зеленський Володимир (25545) інвестиції (2158) інвестори (456)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ну так Володимир Олександрович особисто готовий прийняти у будь якій позі від будь кого.
показати весь коментар
08.10.2020 20:49 Відповісти
+10
Зеленский призвал британские финансовые участвовать в проекте создания Киев-Сити - Цензор.НЕТ 3384
показати весь коментар
08.10.2020 20:53 Відповісти
+8
кто там шутил о попрошаиничестве в Европе, последние дни о одной зелёной сопле читаю только - попросил у......
показати весь коментар
08.10.2020 20:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
этому зеленому какаду ни одна мысль не может прийти в голову. Все у других лямзит.
показати весь коментар
08.10.2020 20:46 Відповісти
А что там *лямзить*? Имеются Биржи - Токио, Милан, Лондон, Париж, Токио, Нью Йорк... По-твоему, они другу друга попугайничали?
показати весь коментар
08.10.2020 21:35 Відповісти
А ті совки хіба знають що воно таке і принципи роботи?)
За те вони вміють "прилаштовуватись" у владу. Цього досить.
показати весь коментар
09.10.2020 06:16 Відповісти


Зеленский призвал британские финансовые участвовать в проекте создания Киев-Сити - Цензор.НЕТ 203
показати весь коментар
08.10.2020 20:47 Відповісти
кто там шутил о попрошаиничестве в Европе, последние дни о одной зелёной сопле читаю только - попросил у......
показати весь коментар
08.10.2020 20:48 Відповісти
Ну так Володимир Олександрович особисто готовий прийняти у будь якій позі від будь кого.
показати весь коментар
08.10.2020 20:49 Відповісти
Аналогично шутили о Порохе, такие же идиоты.
показати весь коментар
08.10.2020 20:50 Відповісти
tak te idioti i za zeljonuju soplju i golosovali
показати весь коментар
08.10.2020 20:58 Відповісти
И? Что то пытаемся доказать идиотам? Или поддерживаем нужное Украине?
Или-или...???
показати весь коментар
08.10.2020 21:00 Відповісти
tak i dumal,tipicjnaja zeljonaja nuljovka, kotoruju zadela pravda o vjalikom zeljonom ampiratore
Зеленский призвал британские финансовые круги участвовать в проекте создания Киев-Сити - Цензор.НЕТ 7448
показати весь коментар
08.10.2020 21:07 Відповісти
Нет думай тем, на чем сидишь.
показати весь коментар
08.10.2020 21:54 Відповісти
"Аналогично шутили о Порохе, такие же идиоты."

навiщо ви так про Зе-чмо?
показати весь коментар
08.10.2020 22:42 Відповісти
І чим ти тепер від нього тодішнього відрізняєшся?
показати весь коментар
09.10.2020 08:17 Відповісти
Стройте Киёв-Сити на троещине, там скоро метро проложить обещают, угумс...)))
показати весь коментар
08.10.2020 20:49 Відповісти
Президент призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украине

Зиленскай , а им это зачем
показати весь коментар
08.10.2020 20:49 Відповісти
Для реализации новых возможностей, ШО не ясно?
показати весь коментар
08.10.2020 20:51 Відповісти
"Для реализации новых возможностей,.." бути пограбованими а потім обісраними печерським та київським окружним адмінсудом
показати весь коментар
08.10.2020 21:08 Відповісти
Больной на всю тупую голову!
Сериал "Голобородько в Лондоне"...
показати весь коментар
08.10.2020 20:52 Відповісти
район, в котором хочется работать и жить
Вам песня строить -- нам жить помогает! (с)
показати весь коментар
08.10.2020 20:53 Відповісти
Зеленский призвал британские финансовые участвовать в проекте создания Киев-Сити - Цензор.НЕТ 3384
показати весь коментар
08.10.2020 20:53 Відповісти
Зеленые курвы еще одну Конченую Заспу будут себе строить
показати весь коментар
08.10.2020 20:57 Відповісти
То не Заспа конченная, то люди там такие, как ты назвал Заспу
показати весь коментар
08.10.2020 21:21 Відповісти
Нормальные люди там не живут
показати весь коментар
08.10.2020 21:59 Відповісти
Позорник !
показати весь коментар
08.10.2020 21:00 Відповісти
Хочет свой Москва-Сити.
показати весь коментар
08.10.2020 21:05 Відповісти
Хочет пилить инвестиции евро-лохов с комарницким и колей-каклетой!)
показати весь коментар
08.10.2020 21:26 Відповісти
странно, что нянь не предложил...да ты прими нормальные законы, прозрачные, понятные..убери решал, лоббистов и монополистов олигархических, судебную систему приведи в порядок, чтобы такая независимая была, как в Британии..люди из-за границы сами приедут инвестировать, без твоих уговоров
показати весь коментар
08.10.2020 21:09 Відповісти
Чтоб потом его захватили рейдеры
показати весь коментар
08.10.2020 21:10 Відповісти
А що на це скажуть рабіновічі, аваковияни і ДЗЕлєнскі ?

https://apa.az/ apa.az Нагорный Карабах

Еврейская община Гянджи распространила заявление в связи с армянской провокацией
В документе отмечено, что Еврейская религиозная община призывает международные структуры отказаться от политики двойных стандартов, оказать давление на агрессора Армению, выражена полная поддержка позиции и деятельности президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.
показати весь коментар
08.10.2020 21:13 Відповісти
Вже є москов -сіті.
показати весь коментар
08.10.2020 21:20 Відповісти
Вже є москов -сіті.



напiв-пусте. будували турки.

зараз Сiтi в кожному бантустанi є. краще подумали б про iсторичний центр та iнфраструктуру.
показати весь коментар
08.10.2020 22:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/52333 Я саме того і привів приклад москов-сіті.
показати весь коментар
08.10.2020 23:11 Відповісти
И Джонсона провести по Киевскому ж.д вокзалу
показати весь коментар
08.10.2020 21:25 Відповісти
ага и чтоб цыгане его обчистили)
показати весь коментар
08.10.2020 21:48 Відповісти
По поводу Киев-Сити ничего не скажу, но по поводу Киев-Цирк - это реальность!
показати весь коментар
08.10.2020 21:52 Відповісти
нью-васюсити
показати весь коментар
08.10.2020 21:54 Відповісти
По улицам слона водили ...............
показати весь коментар
08.10.2020 22:01 Відповісти
Зеленський закликав британські фінансові кола брати участь у проєкті створення Київ-Сіті - Цензор.НЕТ 8916
показати весь коментар
08.10.2020 22:02 Відповісти
Не давайте ему деньги, он на 95-й квартал их потратит и еще несколько сезонов Сватов снимет
показати весь коментар
08.10.2020 23:44 Відповісти
та хоть в строительстве хоть киев сити, хоть новых васюков! пока не будет реальной борьбы с коррупцией, инвесторов не будет. и никакие няни не помогут
показати весь коментар
08.10.2020 23:58 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
09.10.2020 08:21 Відповісти
Карго-культ.
В Сити сидят финансисты всего мира не потому что она как-то построено по-особому, а потому что изначально было законодательство подходящее и государство не лезло в бизнес. К тому же огромные потоки товаров из Индии в Англию расходилисб дальге по всему миру и создавали огромные финансовые потоки, которыми надо было управлять, так и пояаолись Сити.
Строительство "Сити" в Киеве может иметь только 1 цель - распилить огромные средства под видом "заманивания инвесторов".
показати весь коментар
09.10.2020 09:45 Відповісти
Натыкали херы по всему Киеву.Сотворили хероград.Теперь хочет херо-сити.
показати весь коментар
09.10.2020 11:28 Відповісти
 
 