Зеленський закликав британські фінансові кола брати участь у проєкті створення Київ-Сіті
Під час офіційного візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський відвідав Лондонську фондову біржу та провів зустріч з її керівництвом і лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом. Під час зустрічі були обговорені перспективи залучення британських інвесторів до реалізації проєкту Київ-Сіті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Ми хотіли би побудувати Київ-Сіті - живий фінансовий центр, фінансове серце, а також район, в якому хочеться працювати і жити. Досвід, експертиза та допомога лондонського Сіті як провідного світового фінансового центру були б для нас надзвичайно корисними", - заявив Зеленський.
Президент закликав британські фінансові кола активно використовувати нові можливості для інвестування в Україні, зокрема в рамках розвитку ринків капіталу, приватизації державних об'єктів, побудови фінансової інфраструктури.
За те вони вміють "прилаштовуватись" у владу. Цього досить.
Или-или...???
навiщо ви так про Зе-чмо?
Зиленскай , а им это зачем
Сериал "Голобородько в Лондоне"...
Вам песня строить -- нам жить помогает! (с)
овияни і ДЗЕлєнскі ?
напiв-пусте. будували турки.
зараз Сiтi в кожному бантустанi є. краще подумали б про iсторичний центр та iнфраструктуру.
В Сити сидят финансисты всего мира не потому что она как-то построено по-особому, а потому что изначально было законодательство подходящее и государство не лезло в бизнес. К тому же огромные потоки товаров из Индии в Англию расходилисб дальге по всему миру и создавали огромные финансовые потоки, которыми надо было управлять, так и пояаолись Сити.
Строительство "Сити" в Киеве может иметь только 1 цель - распилить огромные средства под видом "заманивания инвесторов".