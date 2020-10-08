Зеленський закликав британські фінансові кола брати участь у проєкті створення Київ-Сіті

Під час офіційного візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський відвідав Лондонську фондову біржу та провів зустріч з її керівництвом і лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом. Під час зустрічі були обговорені перспективи залучення британських інвесторів до реалізації проєкту Київ-Сіті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми хотіли би побудувати Київ-Сіті - живий фінансовий центр, фінансове серце, а також район, в якому хочеться працювати і жити. Досвід, експертиза та допомога лондонського Сіті як провідного світового фінансового центру були б для нас надзвичайно корисними", - заявив Зеленський.

Президент закликав британські фінансові кола активно використовувати нові можливості для інвестування в Україні, зокрема в рамках розвитку ринків капіталу, приватизації державних об'єктів, побудови фінансової інфраструктури.

