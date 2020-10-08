УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8865 відвідувачів онлайн
Новини
2 434 52

Зеленський на зустрічі з найбільшими інвесторами в ОВДП: "Національний банк був, є і залишиться незалежним"

Зеленський на зустрічі з найбільшими інвесторами в ОВДП: "Національний банк був, є і залишиться незалежним"

У межах офіційного візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками найбільших інвесторів в українські державні цінні папери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проєктів", – сказав Зеленський, звертаючись до інвесторів.

Президент зазначив, що поширення COVID-19 стало викликом як для світової, так і для української економіки. Водночас уряд України прогнозує, що в цьому році наша економіка скоротиться на 4,8%, а наступного року очікується суттєве відновлення - до 4,6%.

"Ми розраховуємо, що економічно Україна буде більш стійкою, ніж інші країни, оскільки ключові галузі, зокрема агропромисловість та ІТ, зазнали меншого удару та сприятимуть відновленню економіки", – зауважив він.

Зеленський наголосив, що надважливою для України є підтримка міжнародних партнерів.

"Ми вдячні МВФ, ЄС та Світовому банку за фінансові пакети підтримки для нашої держави та підтримку важливих реформ в Україні", – зазначив президент.

Зеленський на зустрічі з найбільшими інвесторами в ОВДП: Національний банк був, є і залишиться незалежним 01

Глава держави зауважив, що Україна послідовно реалізує всі реформи, погоджені Меморандумом з МВФ. Зокрема, лібералізовано ринок газу для приватних споживачів та запроваджено прозорий ринок сільськогосподарських земель.

Президент наголосив, що з моменту призначення нового голови Національного банку України НБУ продовжує проводити зважену монетарну політику задля забезпечення макроекономічної стабільності.

"Національний банк був, є й залишиться незалежним", – запевнив Зеленський.

Читайте також: Зеленський закликав британські фінансові кола брати участь у проєкті створення Київ-Сіті

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) НБУ (10685) інвестори (456)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А ножкою топнув?
показати весь коментар
08.10.2020 21:11 Відповісти
+9
(аж припукнув)
показати весь коментар
08.10.2020 21:18 Відповісти
+7
Хорошо что у нас не внешнее управление, а то пришлось бы Коломойского выдавать
показати весь коментар
08.10.2020 21:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо что у нас не внешнее управление, а то пришлось бы Коломойского выдавать
показати весь коментар
08.10.2020 21:11 Відповісти
Зеленский нагло врет, наглейшим образом. Все национальные банки во всех странах подчинены ФРС, Трамп вроде отделился недавно, но это не точно. Так что сейчас то время, когда власти верить нельзя, ни единому слову верить нельзя и опасно.
показати весь коментар
08.10.2020 21:20 Відповісти
Должен быть тотальный контроль за МЕГАВОРЮГАМИ ! КЛОУН БРЕШИТ, всегда .Ему верить , себя не уважать !
показати весь коментар
08.10.2020 21:30 Відповісти
А ножкою топнув?
показати весь коментар
08.10.2020 21:11 Відповісти
(аж припукнув)
показати весь коментар
08.10.2020 21:18 Відповісти
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 812
показати весь коментар
08.10.2020 22:02 Відповісти
мы уже давно независимы- от всего, ничего от нас не зависит
показати весь коментар
08.10.2020 21:11 Відповісти
Зеленський, Ходжа Насреддін колись сказав: "Скільки не кричи "Халва!", в роті солодко не стане...". Тобі вже остаточно перестали вірить...
показати весь коментар
08.10.2020 21:12 Відповісти
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 8297
показати весь коментар
08.10.2020 22:05 Відповісти
Знатную пирамиду из ОВГЗ создали ЗЕленые жулики и казнакрады. Мавроди плачет от зависти.
показати весь коментар
08.10.2020 21:13 Відповісти
Таки да. И проценты снова пошли вверх. И только за последние дни снова заняли 10 млрд. Хреновы наркоманы. А ведь придётся все отдавать.
показати весь коментар
08.10.2020 22:07 Відповісти
Ніби вони повірять залежному від олігарха президентові.
показати весь коментар
08.10.2020 21:15 Відповісти
Мы делаем все для вашей защиты, уверенности, развития потенциала и новых проектов", - сказал Зеленский, обращаясь к инвесторам. не ну это уже перебор, как это сделаете всё, а как же няня каждому инвестору, почему о нянях не словом
показати весь коментар
08.10.2020 21:15 Відповісти
Це все фігня.Ніхто сюди реально не приїде інвестувати.В нас в Києві сидять московські агенти.
показати весь коментар
08.10.2020 21:18 Відповісти
Коли регулятор втрачає незалежність іноземці швидко на це реагують і виводять капітал,гроші інвесторів як відомо ******* тишу а навколо НБУ регулярні скандали відбуваються.
показати весь коментар
08.10.2020 21:21 Відповісти
Зеленый пройдоха решил британцев охмурить.. Большой куш сорвать.
показати весь коментар
08.10.2020 21:22 Відповісти
Британцы наверное обстановку лучше знают в Украине чем шмаркля. Так что они только посмеиваются.
показати весь коментар
08.10.2020 21:22 Відповісти
там ще про це не забули...
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 7446
показати весь коментар
08.10.2020 21:27 Відповісти
Стало вдруг интересно -- от чего и от кого не зависим Нац. Банк Украины?
...в смысе, к кому обращаться, шо б вложиться, нажиться, поделиться и смыться?
показати весь коментар
08.10.2020 21:25 Відповісти
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 5901
показати весь коментар
08.10.2020 21:27 Відповісти
Врешь, тело. Впрочем, как всегда. И как всегда очень тупо, Митенька.
показати весь коментар
08.10.2020 22:04 Відповісти
Щось в тебе від НКВДістів є, і від Шарікова, і не зрозумію чого більше.
показати весь коментар
08.10.2020 21:40 Відповісти
От саме через переслідування Гонтаревої та Рожкової, які врятували Україну від дефолту, бубочці ніхто не повірить.
До речі ...
Гонтарева увійшла до списку найвпливовіших жінок світу 2019 року за версією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81 Financial Times .
З 1 жовтня 2018 року Гонтарєва викладає у Інституті міжнародних відносин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA Лондонської школи економіки .
показати весь коментар
08.10.2020 21:40 Відповісти
Осталось дебилам мозги вправить, чтобы не жрали что не попадя. Т.е. не выбирали бы дерьмо. А то нажрутся всякого дерьма и дрыщут, а виноват во всем доктор, что у него уколы болючие и лекарство горькое.
показати весь коментар
08.10.2020 22:12 Відповісти
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 1223
показати весь коментар
08.10.2020 21:34 Відповісти
ага, независимый от всех кроме хотелок зели, иначе зачем менять руководство если он и был независимый, теперь не будет...
показати весь коментар
08.10.2020 21:43 Відповісти
Очередная сцанина в очи!

"ПриватБанк" по указке власти незаконно заблокировал средства, выделенные "ЕС" на ведение избирательной кампании

https://censor.net/ru/news/3223707
показати весь коментар
08.10.2020 22:54 Відповісти
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 2662
показати весь коментар
08.10.2020 21:44 Відповісти
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 8689
показати весь коментар
08.10.2020 21:50 Відповісти
Нацбанк был, есть, и будет есть!
показати весь коментар
08.10.2020 22:16 Відповісти
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 6686
показати весь коментар
08.10.2020 22:17 Відповісти
На чорне - біле. Нічого нового.
показати весь коментар
08.10.2020 22:52 Відповісти
Так він бреше ! Але ж подивіться, як він падлюка -- артистично бреше !
показати весь коментар
08.10.2020 23:13 Відповісти
Всё верно сказал.
показати весь коментар
09.10.2020 08:22 Відповісти
 
 