Зеленський на зустрічі з найбільшими інвесторами в ОВДП: "Національний банк був, є і залишиться незалежним"
У межах офіційного візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками найбільших інвесторів в українські державні цінні папери.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проєктів", – сказав Зеленський, звертаючись до інвесторів.
Президент зазначив, що поширення COVID-19 стало викликом як для світової, так і для української економіки. Водночас уряд України прогнозує, що в цьому році наша економіка скоротиться на 4,8%, а наступного року очікується суттєве відновлення - до 4,6%.
"Ми розраховуємо, що економічно Україна буде більш стійкою, ніж інші країни, оскільки ключові галузі, зокрема агропромисловість та ІТ, зазнали меншого удару та сприятимуть відновленню економіки", – зауважив він.
Зеленський наголосив, що надважливою для України є підтримка міжнародних партнерів.
"Ми вдячні МВФ, ЄС та Світовому банку за фінансові пакети підтримки для нашої держави та підтримку важливих реформ в Україні", – зазначив президент.
Глава держави зауважив, що Україна послідовно реалізує всі реформи, погоджені Меморандумом з МВФ. Зокрема, лібералізовано ринок газу для приватних споживачів та запроваджено прозорий ринок сільськогосподарських земель.
Президент наголосив, що з моменту призначення нового голови Національного банку України НБУ продовжує проводити зважену монетарну політику задля забезпечення макроекономічної стабільності.
"Національний банк був, є й залишиться незалежним", – запевнив Зеленський.
