Без Цензури в прямому ефірі: Чи скасують вибори? / Знову на карантин? / Що там у Киргизстані та Азербайджані? ВIДЕО

Новий рекорд захворюваності на ковід - як ситуація вийшла з-під контролю і чи вплине вірус на вибори? Хто тепер влада в Киргизстані? І що відбувається в Азербайджані?

Приєднуйтесь до обговорення сьогодні в традиційний час, о 21.30, до традиційних посиденьок "Без цензури".

- Скільки насправді в Україні хворих на коронавірус, зважаючи на те, що ми на 109 місці за рівнем тестів на 1000 осіб?

- Чи захоче влада скасувати місцеві вибори під коронавірусний шумок?

- Імунітет до здорового глузду. Чому хворих стає дедалі більше, а люди як забивали на маски і дистанцію, так і забивають?

І до справ міжнародних:

- Країна повстань. Що сталося в Киргизстані? І хто тепер там влада?

- Війна за Нагірний Карабах. Що відбувається між Азербайджаном і Вірменією?

Підтримайте нас лайком, коментарем і підпискою. А ще - перевірте налаштування повідомлень, тому що є підозра, що ютуб почав їх відключати і скручувати нам перегляди! А це, як ви розумієте, нечесно і не дуже приємно.

Давайте відвойовувати український інфопростір разом!