Без Цензури в прямому ефірі: Чи скасують вибори? / Знову на карантин? / Що там у Киргизстані та Азербайджані? ВIДЕО

Новий рекорд захворюваності на ковід - як ситуація вийшла з-під контролю і чи вплине вірус на вибори? Хто тепер влада в Киргизстані? І що відбувається в Азербайджані?

Приєднуйтесь до обговорення сьогодні в традиційний час, о 21.30, до традиційних посиденьок "Без цензури".

- Скільки насправді в Україні хворих на коронавірус, зважаючи на те, що ми на 109 місці за рівнем тестів на 1000 осіб?

- Чи захоче влада скасувати місцеві вибори під коронавірусний шумок?

- Імунітет до здорового глузду. Чому хворих стає дедалі більше, а люди як забивали на маски і дистанцію, так і забивають?

І до справ міжнародних:

- Країна повстань. Що сталося в Киргизстані? І хто тепер там влада?

- Війна за Нагірний Карабах. Що відбувається між Азербайджаном і Вірменією?

Підтримайте нас лайком, коментарем і підпискою. А ще - перевірте налаштування повідомлень, тому що є підозра, що ютуб почав їх відключати і скручувати нам перегляди! А це, як ви розумієте, нечесно і не дуже приємно.

Давайте відвойовувати український інфопростір разом!

Автор: 

цензура (368) Данилюк-Ярмолаєва Марина (363) Буткевич Богдан (441)
+2
«Українізація України»-подібну гидоту могли вигадати тільки вороги. Деокупація України-ось як треба казати.
09.10.2020 12:50 Відповісти
+1
08.10.2020 21:46 Відповісти
+1
це доводить, що російська не належить до слов'янських мов.
09.10.2020 06:44 Відповісти
найкраща, у всіх відношеннях!
08.10.2020 21:42 Відповісти
08.10.2020 21:46 Відповісти
Естафета почалася перший побіг ********** Киргистану, слідуючий кровавий бацька, зенелох, фуйло і інші убогі.
09.10.2020 05:39 Відповісти
Гарна дивчина! Жалко ничего не понимаю. Что доказывает, что украинский и русский - разные языки. Дякую кто прочел.
09.10.2020 02:30 Відповісти
це доводить, що російська не належить до слов'янських мов.
09.10.2020 06:44 Відповісти
До яких же мов вона належить?
Чи це ти так, аби ляпнути?
09.10.2020 08:19 Відповісти
Російська мова -це есперанто. Штучно виведений продукт, тому і стоїть окремо.
09.10.2020 12:52 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25710319.html Матюки перетворюють тебе на москаля

В буквальному сенсі:

09.10.2020 09:29 Відповісти
«Українізація України»-подібну гидоту могли вигадати тільки вороги. Деокупація України-ось як треба казати.
09.10.2020 12:50 Відповісти
відмінять, зєлєбобікам світить позор
09.10.2020 10:45 Відповісти
 
 