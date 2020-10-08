Апеляційний суд скасував громадські роботи для Кольченка, затриманого під посольством Білорусі 11 серпня
Київський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції про призначення ексв'язню Кремля Олександрові Кольченку 40 годин громадських робіт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретарка суду Тетяна Геведзе.
"Постанову скасовано, провадження - закрито", - повідомила Геведзе.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 11 серпня визнав ексв'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві і призначив 40 годин громадських робіт за участь у сутичках біля посольства Білорусі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поздоровляю Кольченка з черговою перемогою.