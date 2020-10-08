УКР
Апеляційний суд скасував громадські роботи для Кольченка, затриманого під посольством Білорусі 11 серпня

Апеляційний суд скасував громадські роботи для Кольченка, затриманого під посольством Білорусі 11 серпня

Київський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції про призначення ексв'язню Кремля Олександрові Кольченку 40 годин громадських робіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретарка суду Тетяна Геведзе.

"Постанову скасовано, провадження - закрито", - повідомила Геведзе.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 11 серпня визнав ексв'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві і призначив 40 годин громадських робіт за участь у сутичках біля посольства Білорусі.

А что на это скажет Верховный суд?
08.10.2020 22:25 Відповісти
Ничего не скажет. Производство закрыто.
09.10.2020 05:20 Відповісти
Нарешті, придушувати голос бранців Кремля, це все одно, що працювати на ту саму Московію.
Поздоровляю Кольченка з черговою перемогою.
09.10.2020 06:40 Відповісти
 
 