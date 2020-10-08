УКР
СБУ повідомила Google і Apple, що "ВКонтакте" в Україні - під забороною

Служба безпеки України повідомила компанії Google і Apple, що додаток "ВКонтакте" перебуває в Україні під забороною. І просить МЗС повідомити закордонним міністерствам закордонних справ, що додаток "ВКонтакте" потрібно видалити з Play Market і App Store для України.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит журналістів "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З ініціативи СБУ проінформовані іноземні компанії "Google, LLC" і "Apple Inc." про поширення на їх сервісах "Play Market" та "App Store" мобільних додатків, розроблених юридичними особами, щодо яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи ( санкції)", - повідомила керівниця Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.

Крім того, СБУ звернулася до МЗС України з проханням проінформувати іноземних партнерів про необхідність привести діяльність компаній "Google, LLC" і "Apple Inc." у відповідність до вимог українського законодавства. Йдеться про припинення реалізації на території України, зокрема на безоплатній основі, через магазин додатків "Play Market" та "App Store" мобільних додатків, розроблених юрособами, щодо яких введено санкції.

Читайте також: РНБО обіцяє за пів року розробити механізм обліку користувачів "ВКонтакте"

Водночас в СБУ зазначили, що санкційне законодавство України недосконале. У ньому не прописано, які державні органи відповідають за реалізацію санкцій і як притягувати порушників до відповідальності.

"Вирішити окремі зазначені проблемні питання передбачається законопроєктом №4002, до якого Службою безпеки України на адресу Верховної Ради України направлено пропозиції і зауваження", - повідомила Гітлянська

Apple (680) Google (721) МЗС (4282) санкції (12756) СБУ (13381) Гітлянська Олена (131) ВКонтакте (191)
+21
Ще би заборонили медвечуківські змі.
Без них би легше дихалось.
показати весь коментар
08.10.2020 21:48 Відповісти
+15
Можна. Можна навіть в рашку звідси звалити.
показати весь коментар
08.10.2020 21:51 Відповісти
+7
А Зеленський зберігає файли на російському ;Яндекс-диску;.
СБУ уведомила Google и Apple, что "ВКонтакте" в Украине - под запретом - Цензор.НЕТ 3166
показати весь коментар
08.10.2020 21:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Через любий впн спокійно можна зайти.
показати весь коментар
08.10.2020 21:47 Відповісти
Можна. Можна навіть в рашку звідси звалити.
показати весь коментар
08.10.2020 21:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476307 Молодь сидить у вконтакті.Потрібно щось своє зробити і набагато краще.Я вже нижче написав,що і блогерів молодь московських дивиться і слухає їхню музику.Це величезна проблема.
показати весь коментар
08.10.2020 21:57 Відповісти
Ну вот теперь не будет сидеть - приложения перестанут работать у них на смартфонах.
показати весь коментар
08.10.2020 22:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/443755 Ну є пк.
показати весь коментар
08.10.2020 22:56 Відповісти
ПК вони з собою на вулицю носити не будуть, та і не круто це для них.
показати весь коментар
09.10.2020 07:43 Відповісти
Молодь сидить в Тік ток і т.п.
показати весь коментар
09.10.2020 08:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476307 Дивлячись яка молодь і тік-ток така сама фігня.
показати весь коментар
09.10.2020 11:15 Відповісти
Ну, це вже характеризує відношення конкретної людини, до держави, яка вбиває українців.
показати весь коментар
08.10.2020 21:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Державні органи хріново працюють.В нас агенти москалів спокійно сидять і впливають на політику.То й же новінський.Так точно москаля не переможеш.
показати весь коментар
08.10.2020 21:54 Відповісти
А 73,22%, то теж агенти москалів?
показати весь коментар
08.10.2020 21:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Тебе влаштовують новінські? Ці люди з капіталами.Ворога і в середині також потрібно перемагати.
показати весь коментар
08.10.2020 22:00 Відповісти
Про новінського я прочитав. Ні, він мене не влаштовує.
Чекаю відповіді на моє питання.
показати весь коментар
08.10.2020 22:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 От що ти хочеш почути? За Зеленського різни люди голосували.І ватники і не ватники і ітішніки і професори і тд.Я вже казав.що я за нього не голосував.Але такі люди як новінський мали вже бути посаджені на пляшку.Що би було з ним в Польщі?
показати весь коментар
08.10.2020 22:05 Відповісти
Тебе за язик не тягли.
Чекаю від тебе пруф, що було в Польщі.
показати весь коментар
08.10.2020 22:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Ну як в пруф? В Польщі немає таких агентів.Я сказав.що би з ним було в Польщі.А Польща це націоналістична країна.Його би там посадили на пляшку і все по закону.
показати весь коментар
08.10.2020 22:16 Відповісти
Кого там посадили?
показати весь коментар
08.10.2020 22:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Так там немає кого сади.Бандюків в 90- взагалі стріляли.
показати весь коментар
08.10.2020 22:30 Відповісти
Можно...в гавно вступить всегда можно...если под ноги не смотреть...
показати весь коментар
08.10.2020 21:59 Відповісти
В первую очередь.
показати весь коментар
08.10.2020 21:51 Відповісти
Чего тебе тяжело дышится?
Смотришь те каналы, которые при рэформаторе прикупил переговорщик в Минске?
показати весь коментар
08.10.2020 22:00 Відповісти
а як же буба буде на яндексі зависати*
показати весь коментар
08.10.2020 21:49 Відповісти
Найкраща заборона,створити в себе щось краще.Москаля потрібно ідеологічно перемогти.
показати весь коментар
08.10.2020 21:51 Відповісти
Гнаться за ними по всем направлениям - это распыление тех несчастных рессурсов, что у нас есть (У нас нет нефти и кучи бабала чтобы вкладывать в разработку всякой хрени).
Достаточно того, что есть зарубежная альтернатива, которая все перекрывает!!!
показати весь коментар
08.10.2020 21:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/85872 Якщо нічого не робити.то вони без ніякої війни переможуть.вже перемагають.Фейсбук заблокував багато наших каналів.Це також помийна і брехлива яма.
показати весь коментар
08.10.2020 22:02 Відповісти
Если бы мы за 30 лет независимости подняли уровень жизни в стране до европейских стандартов, то на эту вражескую идеологию все бы дружно забили огромный болт. Какой дурак поглядывал бы в сторону РФ, если бы народ жил, как в развитых европейских странах ?
показати весь коментар
08.10.2020 22:20 Відповісти
У меня есть знакомые. которые живу в развитых европейских странах и поглядывают в сторону РФ.
показати весь коментар
08.10.2020 22:23 Відповісти
Поглядывать-то они могут, но, что-то мне подсказывает, что никакая внутренняя симпатия не заставит их переехать на пмж в РФ. Кстати, аналогичная ситуация и с нашими закордонными патриотами : мысленно они вместе с нами, а телесно в Канаде, США, Европе...
показати весь коментар
08.10.2020 22:41 Відповісти
Желание или нежелание переехать в РФ тут вообще не при чем. Я говорю о том, что уровень жизни не имеет значения в политических симпатиях. У Медведчука высокий уровень жизни, а он любит Россию. А у меня низкий уровень жизни, но Россию я не люблю.
С другой стороны, если у украинцев уровень жизни низкий, то почему они "посматривают" в сторону РФ, а не в сторону Польши или Германии, где уровень жизни в разы выше, чем в РФ? Логики тут нет. Человеку либо нравится империя, либо нет, а сколько у него денег - не важно.
показати весь коментар
08.10.2020 22:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446156 Ну є такі,які вважають,що на московії добре жити.
показати весь коментар
08.10.2020 23:10 Відповісти
Это я к тому, что будь в Крыму уровень жизни, как в Германии, Австрии или хотя бы, как в Польше, то никакие "зелёные человечки", ни под какими автоматами не заставили бы их идти на какой-то сраный референдум. Они бы с топорами и кольями погнали нахер русских "ихтамнетов". То же касается и Донбасса. А менталитет, который напрямую влияет на политические симпатии - дело природное : жители западных регионов тяготеют к Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, у многих корни оттуда. Большинству жителей восточных и южных регионов, по духу, ближе русская культура. Ну это дело наследственности, воспитания, образования, окружения...
показати весь коментар
08.10.2020 23:36 Відповісти
если бы в 1991 году укровень жизни был бы как в германии, то крымчане еще тогда бы ссаными тряпками погнали бы.
если, ка бы, да вот, возможно..
по факту - украина - самая нищая страна европы на данный момент по ввп (ппс) на душу.
если бы уровень жизни в украине был бы выше германского в 2 раза, то уже завтра пол раши хотело бы присоединиться к украине...
вот почему уровень жизни украинцев не такой как у немцев - в этом виноваты только украинцы. немцам, ни французы, ни бриты, ни украинцы не помогали
показати весь коментар
09.10.2020 18:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/132645 Того і не підняли її.Звідки в нас поняття і сленги тюремні і армійські прийшли? Звідки бандитизм з поняттями прийшов? Звідки вся ця романтика прийшла? Це сильно впливає.
показати весь коментар
08.10.2020 22:24 Відповісти
Совершенно верно, - не подняли потому, что, грубо говоря, рылом не вышли, потому что все мы, в своём большинстве, родом из совка... Стоит только повнимательнее посмотреть на всех наших бывших президентов, министров, чиновников, олигархов... Много из них людей с европейским менталитетом и моралью ? Все, как один, клопы-временщики - насосался и отвалил, дальше трава не расти... А многие так присосались, что и по сей день не оторвёшь. Выдоили страну почти досуха. Вот теперь очередная временная команда подъедается... Какая у Зеленского, сотоварищи, основная цель ? Правильно, без потрясений досидеть свой срок, попутно упаковавшись, как можно плотнее.
показати весь коментар
08.10.2020 23:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/132645 Всі наче і кажуть за розвиненість країни.але самі беруть і їдять московське.Розвиненість країни.це не тільки якесь виробництво,це й мистецтво.
показати весь коментар
08.10.2020 22:29 Відповісти
В нас молодь на youtube дивиться все московське.Бо мала цікавого українського.А якщо і є,то на російській мові.Музика також московська.або підмосковська.
показати весь коментар
08.10.2020 21:52 Відповісти
Бо мали 400 років деукраїнізації.
Так що, потрібна дерусифікація.
показати весь коментар
08.10.2020 21:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Та ні,це вже хибна думка.
показати весь коментар
08.10.2020 22:02 Відповісти
Обоснуй.
Якщо коротко.
показати весь коментар
08.10.2020 22:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Потрібно менший відрізок брати.Совєтський період.Та й то.це в більшості випадків відмовки від політологів і політиків.От скажи,де якісний контент від українських артистів? В нас їх як гною.В 90-х до речі було більше українського контенту.І не поганий на той час.Маю на увазі музикантів.
показати весь коментар
08.10.2020 22:15 Відповісти
Українці були 400 років у статусі колонії Московського Улусу.
Українців 400 років привчали до вторинності їх прабатьківщини, Русі.

До української мови і культури.
показати весь коментар
08.10.2020 22:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Дек контент,який був в 90-х? Він тоді був,а потім пропав.
показати весь коментар
08.10.2020 22:27 Відповісти
Не совсем так!
Что Гугл, что Ютуб (который ему пренадлежит) при построении запросов пытается пропихнуть Расейские ссылки. Хотя по утверждению гугла google.com использует адаптивный поиск с учетом вашего региона! Но как бы не так, при поиске товаров, я уже принудительно задаю "Украина" - один хрен вперед пропихивает ссылки на расейские магазины. При этом выбрать в параметрах поиска страну не дает!
Чтобы искало по Украине приходится заходить на google.com.ua. Но и этого мало, нужно указать страну...только после этого вперед идут украинские ссылки!!!
Объясняется это просто: офис Гугла работающий по "странам СНГ" находится в Рашке!!!
показати весь коментар
08.10.2020 22:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/85872 Справа в тому,що блогерів повно з московії і музики також багато з московії.Наші як щось зроблять.то воно схоже на каку.Якісного українського контенту мало.
показати весь коментар
08.10.2020 22:11 Відповісти
Ошибаетесь, просто наше приходится искать! И при том, что целеноправлено это ищешь, все равно хрен найдешь! Простой пример: целенаправленно искал украинские металл группы - выдает всякую гуйню....(максимум что выдает -Хардкисс) И чисто случайно, недавно обнаружил группу Jinjer. Эту группу, ни разу, ни крутили по рок-радио, нигде про нее ни слуху ни духу....А тем временем группа довольно известная во всем мире, на том же Ютубе у одного ролика 40 млн просмотров...Сейчас колесят с турами по США и Европпе...
показати весь коментар
08.10.2020 22:24 Відповісти
А крім України і Росії країн нема? Я, наприклад, музику не слухаю ні українську, ні російську, тому що і те. і інше - гівно вторинне. В усьому світі люди не знають про існування російської музики і якось виживають))) Якщо іспанцям чи голандцям розказати, що через відсутність власного продукту треба слухати російський, вони будуть дуже здивовані.
показати весь коментар
08.10.2020 22:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446156 Я також не слухаю ні того,ні того.Ну може деякі українські виконавців.Я люблю з дитинства електронну музику.А от мені дивно,чому молодь слухає рос реп?.Навіть раніше його не слухали так.Принаймні як зараз.
показати весь коментар
08.10.2020 22:34 Відповісти
Не знаю, чому слухають. Мабуть тому, що з діда-прадіда в голову вбивалося, що все російське гімно - то повидло. От і передається на генетичному рівні. А раніше менше слухали, тому що раніше ютюба не було.
показати весь коментар
08.10.2020 22:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446156 Ну не всі слухали і дивилися російське.Я наприклад ще був підлітком,але сперичався з друзями за фільм брат-2.І казав,що це какашка.

Піратили вже давно.Телефони з mp3 вже також давно і тоді менше звучало з них русні.Зараз надто багато.Музику слухають саме з контактика.Не з youtube.
показати весь коментар
08.10.2020 22:50 Відповісти
Как раз украинская электронная музыка переживала бум (до ковида). Остальная, за редким исключением, типа ВВ, весьма посредственная.
показати весь коментар
08.10.2020 23:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474745 Та не бум точно.
показати весь коментар
08.10.2020 23:33 Відповісти
Как-то у меня друг летел из Берлина в Киев послушать музыку. (Это реальная цель, я не преувеличиваю.) Так говорит, самолёт был заполнен немцами летящими с той-же целью. Наверно, не знают, что зря летят, ведь ничего интресного в украинской электронной музыке нет Зайдёшь в клуб, а там половина говоят по-английски и по-немецки. А так да, нет никакого бума! А! Ещё Киев называют вторым Берлином. (Что немного обидно, т.к. Киев - это Киев. Но с другой стророны, Берлин все-таки мировая столица электроники...)
Бум начался в 2014. Сразу после Майдана.
показати весь коментар
09.10.2020 19:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474745 В клубах грає в більшості закордонна електронна музика.Діджеї її ставлять.А якщо приїжджає якийсь іноземний артист.то це подія.Та й не рівняються наші клуби з закордонними.Ще непогані опен аїр фестивалі у нас.А клуби фігня.
показати весь коментар
09.10.2020 20:07 Відповісти
Та ладно! Музыку и свою играют и чужую. Но так все делают, вообще-то! Есть чисто диджеи, а есть продюсеры (музыканты и композиторы) и именно украинские. И клубы отличные. Клозер и К41 вообще знают во всем мире.
Первый раз приходится кого-то убеждать, что в Украине бум электонной музыки, обычно народ только поддакивает
показати весь коментар
09.10.2020 22:27 Відповісти
Это потому что зеленский идиот...
показати весь коментар
08.10.2020 22:00 Відповісти
Ні.
Тому, що він ********.
показати весь коментар
08.10.2020 22:03 Відповісти
Зачем же вы так! Он там не все хранит, только самое секретное! Например план операции по "Вагнеровцам"
показати весь коментар
08.10.2020 22:06 Відповісти
Правильный запрет..
показати весь коментар
08.10.2020 22:01 Відповісти
Ты точно страну не попутал? Запреты - это методы путинской параши. Нахера их тащить в Украину? Майдан стоял за свободу, а не цензуру, но к власти пришли негодяи, которые под улюлюканье таких как ты, закручивают гайки в стиле Путина.
показати весь коментар
08.10.2020 22:19 Відповісти
Я ничего не попутал..
И запомни винторогий...цензура и защита национального информпространства это ни одно и тоже...
показати весь коментар
08.10.2020 22:33 Відповісти
Признайся, ты ведь не понимаешь ни одного из слов, что написал. Ни что такое цензура, ни информпространство, даже слово "национальный" вряд-ли твоего уровня ума. А берешься судить о проблемах космического масштаба! Ты должен учится и слушать умных людей, а не показывать свою глупость.
показати весь коментар
08.10.2020 23:14 Відповісти
VK и Ok есть на порнхабе. Надо требовать удалить.
показати весь коментар
08.10.2020 22:00 Відповісти
Для марочных идиотов пасущихся на порнохабе можно и оставить...
показати весь коментар
08.10.2020 22:02 Відповісти
А тебе что бабы не дают? Что ты на порнохабе душишь гуся!
показати весь коментар
08.10.2020 22:25 Відповісти
запретный плод сладок...
показати весь коментар
08.10.2020 22:10 Відповісти
Всех так волнует вк и одноклассники, а то что всё в стране продают, землю, ресурсы, обворовывают людей, доводят до полного обнищания, так это никого не волнует, интересно как-то). Не нравится-не заходите, в чём проблема? Не в одной нормальной стране не страдают таким анонизмом как у нас. Бред.
показати весь коментар
08.10.2020 22:10 Відповісти
Так эпоха бедности закончилась!
показати весь коментар
08.10.2020 22:17 Відповісти
Что такое "анонизм"?
показати весь коментар
08.10.2020 22:30 Відповісти
А Одноглазники? Я по кацапским помойкам не шарюсь просто интересно!
показати весь коментар
08.10.2020 22:14 Відповісти
"Украинцы" пишут на украинском языке что надо запретить и не пущать. А вы точно не путинские боты? Мне не нужна Россия в Украине, которую вы, идиоты, тут хотите создать!
показати весь коментар
08.10.2020 22:16 Відповісти
До речі форумчани,ваші діти точно не сидять у вконтактіку? Ваші діти розмовлять всюди українською мовою? Ваші діти не слухають московський репачок? Зараз молодь ще більше слухає москалів.ніж 10 років тому.Зараз в підлітків з портативних колонок грає репачок на рос мові.
показати весь коментар
08.10.2020 22:21 Відповісти
Если мои сидели бы то поехали бы в дет дом!
показати весь коментар
08.10.2020 22:22 Відповісти
Да что за бред, навязывать людям своё мнение, это же принцип пружины, чем сильнее давят, тем больше сила противодействия, зачем на эти сайты вообще обращать внимание и тратить силы и средства на это. Каждый человек имеет МОЗГ, каждый имеет своё мнение и вправе выбирать что смотреть, что слушать и что читать. Хотя в нашем госсударстве мозги явно на вес золота.
показати весь коментар
08.10.2020 22:25 Відповісти
Нет тут ты не прав. По твоим словам нужно разрешить фашисткую пропаганду. Речи Гитлера Майн Камф и тд....
показати весь коментар
08.10.2020 22:27 Відповісти
Так по Вашим словам нужно запретить речи Брежнева, но никто ж не запрещает?
показати весь коментар
08.10.2020 23:42 Відповісти
Закрывайте контакт, но и Интер закройте для начала.
показати весь коментар
08.10.2020 22:47 Відповісти
В нас ще повно бізнесу московського.Дуже сильно Україна пов'язана з москалями.
показати весь коментар
08.10.2020 22:58 Відповісти
Вконтакте это школобонский ресурс и его посетители на выборы не ходят,а вот зрители медведчуковских помоек ходят.Их нужно запрещать в первую очередь.
показати весь коментар
09.10.2020 04:00 Відповісти
его посетители подрастают и получают право голоса.
показати весь коментар
09.10.2020 09:37 Відповісти
нема зрады.
показати весь коментар
09.10.2020 08:31 Відповісти
 
 