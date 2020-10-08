СБУ повідомила Google і Apple, що "ВКонтакте" в Україні - під забороною
Служба безпеки України повідомила компанії Google і Apple, що додаток "ВКонтакте" перебуває в Україні під забороною. І просить МЗС повідомити закордонним міністерствам закордонних справ, що додаток "ВКонтакте" потрібно видалити з Play Market і App Store для України.
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит журналістів "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"З ініціативи СБУ проінформовані іноземні компанії "Google, LLC" і "Apple Inc." про поширення на їх сервісах "Play Market" та "App Store" мобільних додатків, розроблених юридичними особами, щодо яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи ( санкції)", - повідомила керівниця Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.
Крім того, СБУ звернулася до МЗС України з проханням проінформувати іноземних партнерів про необхідність привести діяльність компаній "Google, LLC" і "Apple Inc." у відповідність до вимог українського законодавства. Йдеться про припинення реалізації на території України, зокрема на безоплатній основі, через магазин додатків "Play Market" та "App Store" мобільних додатків, розроблених юрособами, щодо яких введено санкції.
Водночас в СБУ зазначили, що санкційне законодавство України недосконале. У ньому не прописано, які державні органи відповідають за реалізацію санкцій і як притягувати порушників до відповідальності.
"Вирішити окремі зазначені проблемні питання передбачається законопроєктом №4002, до якого Службою безпеки України на адресу Верховної Ради України направлено пропозиції і зауваження", - повідомила Гітлянська
