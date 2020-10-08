ОБСЄ готова бути на Донбасі посередником, але не арбітром, - голова місії Чевік

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова сприяти подальшій координації між сторонами конфлікту на Сході України задля досягнення мирного врегулювання, однак місія "не може стати арбітром".

Про це голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив під час свого звернення до Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"СММ може підтримати подальшу координацію між сторонами у рамках своєї функції сприяння діалогу, якщо сторони цього попросять. Однак СММ не може стати арбітром", - підкреслив Чевік.

Голова місії ОБСЄ нагадав, що низка заходів, узгоджених Тристоронньою контактною групою вогню 22 липня, все ще залишаються нереалізованими.

Він зазначив, що нещодавнє зменшення рівня насильства на Донбасі, після прийняття ТКГ додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, ще раз демонструє, що "за умови наявності політичної волі можна досягти конкретних результатів на місцях". За його словами, після початку дії додаткових заходів 27 липня жодного цивільного не було вбито чи поранено внаслідок обстрілів чи перестрілок.

Водночас СММ також поінформував, що досі залишаються обмеження, накладені на лінії зіткнення підконтрольними Росії збройними формуваннями, що суттєво перешкоджає переміщенню місії в райони, не контрольовані урядом України. Цей факт, а також постійні обмеження свободи пересування, переважно у непідконтрольних уряду районах, та обстріли і "глушіння" безпілотників, значно обмежує можливості місії з моніторингу та звітування про безпекову ситуацію.

