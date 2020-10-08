УКР
ОБСЄ готова бути на Донбасі посередником, але не арбітром, - голова місії Чевік

ОБСЄ готова бути на Донбасі посередником, але не арбітром, - голова місії Чевік

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова сприяти подальшій координації між сторонами конфлікту на Сході України задля досягнення мирного врегулювання, однак місія "не може стати арбітром".

Про це голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив під час свого звернення до Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"СММ може підтримати подальшу координацію між сторонами у рамках своєї функції сприяння діалогу, якщо сторони цього попросять. Однак СММ не може стати арбітром", - підкреслив Чевік.

Голова місії ОБСЄ нагадав, що низка заходів, узгоджених Тристоронньою контактною групою вогню 22 липня, все ще залишаються нереалізованими.

Він зазначив, що нещодавнє зменшення рівня насильства на Донбасі, після прийняття ТКГ додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, ще раз демонструє, що "за умови наявності політичної волі можна досягти конкретних результатів на місцях". За його словами, після початку дії додаткових заходів 27 липня жодного цивільного не було вбито чи поранено внаслідок обстрілів чи перестрілок.

Водночас СММ також поінформував, що досі залишаються обмеження, накладені на лінії зіткнення підконтрольними Росії збройними формуваннями, що суттєво перешкоджає переміщенню місії в райони, не контрольовані урядом України. Цей факт, а також постійні обмеження свободи пересування, переважно у непідконтрольних уряду районах, та обстріли і "глушіння" безпілотників, значно обмежує можливості місії з моніторингу та звітування про безпекову ситуацію.

Топ коментарі
+8
На хрен это парашенское ОБЭСЭ. Только войска ООН или НАТО.
показати весь коментар
08.10.2020 21:58 Відповісти
+7
ОБСЕ в Нагорном Карабахе 30 лет в Белорусии заседали , - Пока не пришел Арбитр и Посредник Эрдоган.
показати весь коментар
08.10.2020 22:00 Відповісти
+4
Посередником між нападником та жертвою ?
показати весь коментар
08.10.2020 21:58 Відповісти
ОБСЕ готова быть на Донбассе посредником, но не арбитром, - председатель миссии Чевик - Цензор.НЕТ 6960
показати весь коментар
08.10.2020 22:33 Відповісти
В нас є один тіпок па срєдінє тиліпається, ********** начеб то....
показати весь коментар
08.10.2020 22:02 Відповісти
Трусливые подхалимы диктатора путлера
показати весь коментар
08.10.2020 22:03 Відповісти
Кхмм.., словами сослуживца - Общество Бесполезных Слепых Ездунов.
показати весь коментар
08.10.2020 22:06 Відповісти
ОБСЕ готова быть на Донбассе посредником, но не арбитром, - председатель миссии Чевик - Цензор.НЕТ 8467
показати весь коментар
08.10.2020 22:21 Відповісти
Було б менше "посредников", може б вже визволили хоч Донбас, треба вчитись у деяких інших країн, які визволяють свою територію.
показати весь коментар
08.10.2020 22:35 Відповісти
Баю баюшки баю....ОБСЕ)
показати весь коментар
08.10.2020 22:42 Відповісти
Посредник это тот кто приводит к диалогу две стороны на что ОБСЕ не имеет полномочий.Так что ОБСЕ как бы оно не изворачивалось является нерадивым арбитром который подсчитывает нарушения но не обявляет кто начал и чем.А это уже должна нет обязана быть дисквалификация такого арбитра.
показати весь коментар
08.10.2020 22:44 Відповісти
P.S.,,Должна быть,, а кем теперь уже как минимум 5 лет она есть?
показати весь коментар
08.10.2020 22:46 Відповісти
да вас глухих, слепых нахер гнать от туда надо. толку там от вас? москалей туда сексотов понабирали. сборище непонятно кого для ****** денег...
показати весь коментар
09.10.2020 10:53 Відповісти
 
 