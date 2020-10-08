УКР
Розширювати Нормандський формат не обов'язково, але Лондон міг би допомогти, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не бачить обов'язкової необхідності у зміні складу учасників Нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але вважає, що та ж Велика Британія могла б допомагати у процесі врегулювання.

Про це він сказав під час дискусії в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У врегулюванні конфлікту, війни на Донбасі необов'язково змінювати формат, необов'язково додавати. Сьогодні у нас вже є і практика, і результати роботи формату (Нормандського – ред.) у тому складі, в якому він є. Тому я не думаю, що це шлях. Але абсолютно впевнений, і це теж обговорювалося, про роль Великої Британії безпосередньо в допомозі з урегулювання конфлікту на сході України", - сказав Єрмак.

Читайте також: Говорили про виклики, пов'язані з мілітаризацією Криму, - Кулеба і Аваков зустрілися з радником британського прем'єра Кваррі

Автор: 

Велика Британія (5799) Донбас (22366) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1427)
Топ коментарі
+5
Д'ерьмак , без твоей помощи Украина разберётся , консерва гебнявая! Расскажи лучше , как твой брат , убиенный Порошенко воскрес ?
08.10.2020 22:17 Відповісти
+5
Не можу зрозуміти як в Конституції виписані повноваження ГОЛОВИ ОФІСУ? Хто керує державою?
08.10.2020 22:21 Відповісти
+3
Розширювати Нормандський формат не обов'язково, але Лондон міг би допомогти, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1243
08.10.2020 22:29 Відповісти
Д'ерьмак , без твоей помощи Украина разберётся , консерва гебнявая! Расскажи лучше , как твой брат , убиенный Порошенко воскрес ?
08.10.2020 22:17 Відповісти
Блєать, хто тебе питає і хто ти такий, мудєнь?
09.10.2020 06:24 Відповісти
Так куля-то гімняна була, тільки заляпала.
09.10.2020 07:33 Відповісти
Ермака, как реального агента пуйла в Украине, естественно устраивает нормандский формат и его нулевые результаты в деле возвращения оккупированных территорий на Донбассе.
Главное, что оккупация рашкой украинского Донбасса продолжается и поэтому ничего не нужно менять, по мнению агента пуйла Ермака.
08.10.2020 22:19 Відповісти
Выс...алось(((((((
08.10.2020 22:20 Відповісти
Не можу зрозуміти як в Конституції виписані повноваження ГОЛОВИ ОФІСУ? Хто керує державою?
08.10.2020 22:21 Відповісти
Кухарка офiса керує державою
08.10.2020 22:24 Відповісти
https://zik.ua/news/ludyna/vidomyi_satyryk_odesyt_mykhailo_zhvanetskyi_prypyniaie_kontsertnu_diialnist_983093 Відомий сатирик-одесит Михайло Жванецький припиняє концертну діяльність ,наверное Кравчук заберёт его в свою команду по переговорам по Донбассу и по передаче острова Тузла Украине
08.10.2020 22:22 Відповісти
Ермак, - в туалете ОП освежители воздуха закончились, - бздит кацапским дерьмом
08.10.2020 22:27 Відповісти
Розширювати Нормандський формат не обов'язково, але Лондон міг би допомогти, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1243
08.10.2020 22:29 Відповісти
Хто это такой -Ермак? Это не тот шо должен следить у Осла за подгузниками?
08.10.2020 23:11 Відповісти
 
 