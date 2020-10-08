Розширювати Нормандський формат не обов'язково, але Лондон міг би допомогти, - Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не бачить обов'язкової необхідності у зміні складу учасників Нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але вважає, що та ж Велика Британія могла б допомагати у процесі врегулювання.
Про це він сказав під час дискусії в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У врегулюванні конфлікту, війни на Донбасі необов'язково змінювати формат, необов'язково додавати. Сьогодні у нас вже є і практика, і результати роботи формату (Нормандського – ред.) у тому складі, в якому він є. Тому я не думаю, що це шлях. Але абсолютно впевнений, і це теж обговорювалося, про роль Великої Британії безпосередньо в допомозі з урегулювання конфлікту на сході України", - сказав Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Главное, что оккупация рашкой украинского Донбасса продолжается и поэтому ничего не нужно менять, по мнению агента пуйла Ермака.