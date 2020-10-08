Розширювати Нормандський формат не обов'язково, але Лондон міг би допомогти, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не бачить обов'язкової необхідності у зміні складу учасників Нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але вважає, що та ж Велика Британія могла б допомагати у процесі врегулювання.

Про це він сказав під час дискусії в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У врегулюванні конфлікту, війни на Донбасі необов'язково змінювати формат, необов'язково додавати. Сьогодні у нас вже є і практика, і результати роботи формату (Нормандського – ред.) у тому складі, в якому він є. Тому я не думаю, що це шлях. Але абсолютно впевнений, і це теж обговорювалося, про роль Великої Британії безпосередньо в допомозі з урегулювання конфлікту на сході України", - сказав Єрмак.

