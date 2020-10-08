УКР
Новини Санкції проти Росії
Франція і Німеччина готуються ввести санкції проти 9 осіб, пов'язаних із отруєнням Навального, - ЗМІ

Франція і Німеччина визначилися з санкціями, які стануть реакцією на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У список можуть включити дев'ятьох осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє французька газета Le Monde.

"Список містить імена дев'яти осіб", - пише газета, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, йдеться, зокрема, про співробітників адміністрації президента і силових відомств. Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, в якому за радянських часів було розроблено отруту "Новачок".

Читайте також: Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення

При цьому видання не виключає, що Москва "може вжити заходи".

"Цей список, який передбачає заморожування банківських рахунків і заборону на поїздки до Європи, обговорюватиметься на засіданні в Брюсселі 12 жовтня", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

+6
Опять - ПШИК ! Вот если ***** сбросит им на головы ядерную бомбу , тогда только может они очнутся!
показати весь коментар
08.10.2020 22:11 Відповісти
+4
Оборжатся, да этим 12 чинушам из администрации а тем более феэсбешникам плевать на запрет вьезда в ЕС.
показати весь коментар
08.10.2020 22:10 Відповісти
+4
показати весь коментар
08.10.2020 22:22 Відповісти
Оборжатся, да этим 12 чинушам из администрации а тем более феэсбешникам плевать на запрет вьезда в ЕС.
показати весь коментар
08.10.2020 22:10 Відповісти
Ворон ворону , глаз не выклюет ! ( народная мудрость) = комсомолка , кгбисту глаз не выклюет
показати весь коментар
08.10.2020 23:13 Відповісти
***** под санкциями, это уже не *****, а господин Путин...*)
показати весь коментар
08.10.2020 22:10 Відповісти
Фуйла в Гаагу, а то завтра і Макрон з Меркель скуштують новічка.
показати весь коментар
09.10.2020 05:35 Відповісти
Опять - ПШИК ! Вот если ***** сбросит им на головы ядерную бомбу , тогда только может они очнутся!
показати весь коментар
08.10.2020 22:11 Відповісти
где очнутся, в морге...?
показати весь коментар
08.10.2020 22:58 Відповісти
озвучьте все санкции украину по делу навального для россии?
у кого они серьознее у ес, которая не воюет с россией или у украины?
вот где позор зарыт.
показати весь коментар
08.10.2020 23:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405967 Він цього не зробить.А от чому Україна не вводила і не вводить ніяких санкцій,проти москалів?
показати весь коментар
08.10.2020 23:17 Відповісти
Хотів написати щось своє, але не маю нічого додати до попередніх коментів
показати весь коментар
08.10.2020 22:13 Відповісти
Новые депутаты в госдуму
показати весь коментар
08.10.2020 22:15 Відповісти
Против дворников и завхозов, вот клоуны
показати весь коментар
08.10.2020 22:16 Відповісти
Звездный час Навальных.

показати весь коментар
08.10.2020 22:20 Відповісти
А сам он тогда кто, даже по опросам Левада он набирает только 2% на возможных выборах.
показати весь коментар
08.10.2020 22:27 Відповісти
почитай Суворова, Леша
может просветлеет
показати весь коментар
09.10.2020 00:40 Відповісти
Интересно если мировое сообщество так хочет накладывать всякие там санкции то этими санкциями они просто бют по экономике которая отображается на бубогих москалей а не на тех кто делает эту фашистскую политику.
Лично я понимаю под санкциями это заморозка всех кацапских счетов и наложения ареста на недвижимое имущество в заморских странах.Ведь там держат свои активы именно те кто имеет влияние на политику кацапии а не те кто на боярышник сдают бутылки.А если и это непоможет то исключить кацапию из мировой эллектронной банковской системы.
Вот это санкции а не то что сейчас просходит.
показати весь коментар
08.10.2020 22:21 Відповісти
В него могут включить девять человек.Источник: https://censor.net/ru/n3223849 - оце , мабуть , ***** злякається ...
показати весь коментар
08.10.2020 22:21 Відповісти
Ага,сбежит в Венесуэлу
показати весь коментар
09.10.2020 01:06 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 22:22 Відповісти
Вот смотрите - Лукашенко перед выборами повыгонял всех более менее продвинутых людей из Беларуси. В результате оппонентом стала домохозяйка. Путин в ту же петлю голову сунет, похоже.
Последние 10 лет мир ума сходит - ползущая дегрдация во всех сферах.
показати весь коментар
08.10.2020 22:23 Відповісти
В результате оппонентом стала домохозяйка

- саме тому , в неї , і немає жодних шансів ...
показати весь коментар
08.10.2020 22:28 Відповісти
Мощные санкции конечно, аж 9 шестерок из администрации не смогут сгонять в ЕС, и еще не факт что остальные страны согласятся на такой мощный удар по рашке.))
показати весь коментар
08.10.2020 22:24 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 22:28 Відповісти
Тк як ніхто не міг собі подумати що одним із найбільших інвесторів ,,Північного потоку,,стане Германія і так чи інакше доведе його до кінця.
показати весь коментар
08.10.2020 23:06 Відповісти
Так жостко, теперь уж точно москали и десятому закажут. А вообще то у Путина палная здвижуха- взял да и траванул ну совершенно никому не вредного человека, теперь Европе надо напрягаться да и лишняя тень светлому путину не к чему- что-то на многоходовочку очередную смахивает.
показати весь коментар
08.10.2020 23:14 Відповісти
Самим не смешно... Дурака валять, искать стрелояников, серуны.
показати весь коментар
08.10.2020 23:28 Відповісти
Ну теперь точно у Навального образуется 9 личных врагов и в следующий раз когда он опять отравится можно будет уже точно сказать кто виновник, что недотравили или перетравили.
показати весь коментар
09.10.2020 00:07 Відповісти
Франция и Германия готовятся ввести санкции в отношении 9 лиц, связанных с отравлением Навального

Так может лучше их привлечь к суду, если есть доказательства, что травили.
показати весь коментар
09.10.2020 01:05 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 05:57 Відповісти
очередное ни о чем.
показати весь коментар
09.10.2020 08:21 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
09.10.2020 08:33 Відповісти
Очень смешные эти санкции. Это конечно несколько выше, чем озабоченность, но из разряда озабоченности. Не стоило так напрягаться, позорится, и вводить эти санкции. Если вводить санкции, то водить и санкции должны быть такие, чтобы Россия с колен перешла в положение лежа.
показати весь коментар
09.10.2020 08:43 Відповісти
 
 