Франція і Німеччина готуються ввести санкції проти 9 осіб, пов'язаних із отруєнням Навального, - ЗМІ
Франція і Німеччина визначилися з санкціями, які стануть реакцією на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У список можуть включити дев'ятьох осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє французька газета Le Monde.
"Список містить імена дев'яти осіб", - пише газета, посилаючись на власні джерела.
За даними видання, йдеться, зокрема, про співробітників адміністрації президента і силових відомств. Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, в якому за радянських часів було розроблено отруту "Новачок".
При цьому видання не виключає, що Москва "може вжити заходи".
"Цей список, який передбачає заморожування банківських рахунків і заборону на поїздки до Європи, обговорюватиметься на засіданні в Брюсселі 12 жовтня", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
у кого они серьознее у ес, которая не воюет с россией или у украины?
вот где позор зарыт.
может просветлеет
Лично я понимаю под санкциями это заморозка всех кацапских счетов и наложения ареста на недвижимое имущество в заморских странах.Ведь там держат свои активы именно те кто имеет влияние на политику кацапии а не те кто на боярышник сдают бутылки.А если и это непоможет то исключить кацапию из мировой эллектронной банковской системы.
Вот это санкции а не то что сейчас просходит.
Последние 10 лет мир ума сходит - ползущая дегрдация во всех сферах.
- саме тому , в неї , і немає жодних шансів ...
Так может лучше их привлечь к суду, если есть доказательства, что травили.