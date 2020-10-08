УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8881 відвідувач онлайн
Новини Революція в Білорусі
15 859 32

Невідома людина 40 хвилин виступала по відеозв'язку на засіданні Комітету парламенту Данії, видаючи себе за Тіхановську

Невідома людина 40 хвилин виступала по відеозв'язку на засіданні Комітету парламенту Данії, видаючи себе за Тіхановську

На початку зустрічі у "Тіхановської" нібито виникли проблеми з камерою на комп'ютері, і тому відео довелося відключити. Хто зміг видати себе за екскандидатку в президенти Білорусі, в парламенті Данії не повідомляють.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Новое время".

Засідання Комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії відбулося 6 жовтня.

На зустрічі було обговорено політичну ситуацію в Білорусі і те, як Данія може підтримати білоруський народ у його боротьбі за демократію і права людини. Зустріч тривала близько 40 хвилин. Однак у процесі розмови депутати зрозуміли, що щось іде не так, і голова завершив засідання. Пізніше, коли представники комітету зв'язалися зі співробітниками Світлани Тіхановської, "фальшивого" промовця було викрито. Хто це був - у данському парламенті не повідомляють.

Однак парламентарії підкреслюють, що під час зустрічі "не було сказано нічого, що могло б поставити під загрозу зовнішньополітичну лінію Данії".

Читайте також: Російський пранкер від імені генсека ООН Гуттереша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився. АУДIО

"Я сподіваюся, що це просто грубий жарт, але це також дає привід для роздумів", - зауважив Мартін Лідегор, голова Комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії.

"Головуючий надалі завжди вимагатиме, щоб камера була включена, коли комітет віртуально зустрічається з учасниками зовнішніх зустрічей", - сказав за підсумками засідання Міхаель Оструп Єнсен, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики.

Тіхановська останні кілька днів проводить особисті та віртуальні зустрічі з лідерами країн ЄС і виступає в парламентах різних країн і органах ЄС. Вона зустрічалася з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Читайте також: Тіхановську оголосили в розшук у Росії

Автор: 

Білорусь (8080) Данія (839) пранкери (32) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А какая разница? (с) -- пардон за моветон...
показати весь коментар
08.10.2020 22:23 Відповісти
+8
Фсбешные пранкеры
показати весь коментар
08.10.2020 22:28 Відповісти
+8
Неизвестный человек 40 минут выступал по видеосвязи на заседании Комитета парламента Дании, выдавая себя за Тихановскую - Цензор.НЕТ 912
показати весь коментар
08.10.2020 22:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вольнов?
показати весь коментар
08.10.2020 22:19 Відповісти
У ***** длинные руки
показати весь коментар
08.10.2020 22:35 Відповісти
Да это подруга пранкеров Вована и Лексуса. Я её знаю. Она подполковник.
показати весь коментар
08.10.2020 22:23 Відповісти
И долго она была под полковником?
показати весь коментар
08.10.2020 22:37 Відповісти
Видимо в обеденный перерыв и на перекурах.
показати весь коментар
08.10.2020 22:53 Відповісти
Деякий час була.... поки генерал під себе не поклав
показати весь коментар
08.10.2020 23:03 Відповісти
А какая разница? (с) -- пардон за моветон...
показати весь коментар
08.10.2020 22:23 Відповісти
100% ..))
показати весь коментар
08.10.2020 22:26 Відповісти
ФСБ і не та таке вдатна.
показати весь коментар
08.10.2020 22:26 Відповісти
😂 двойников самого ***** немерено , правда иногда могут облажаться
показати весь коментар
08.10.2020 22:37 Відповісти
Москва Тихановскую помножила на нолик с крестиком... ...она уже, даже у беларусов никто.
показати весь коментар
08.10.2020 22:26 Відповісти
Kak i zapad lukosenko takze .Be vlasti ostalos Belorus
показати весь коментар
08.10.2020 22:32 Відповісти
Тут видать Лексус опять постарался
показати весь коментар
08.10.2020 22:28 Відповісти
Фсбешные пранкеры
показати весь коментар
08.10.2020 22:28 Відповісти
Факт .Гебня
показати весь коментар
08.10.2020 22:33 Відповісти
карлик тихановской двойника подогнал как благодарность за то, что она признала, что гном очень мудрый. Теперь и она тоже мудрая стала. Но парламент Дании остался недоволен.
показати весь коментар
08.10.2020 22:29 Відповісти
Неизвестный человек ? То есть, это мог быть и мужчина ? Ну на мой взгляд, любой среднестатистический человек на планете может спокойно заменить эту куклу Тихановскую...
показати весь коментар
08.10.2020 22:29 Відповісти
Неизвестный человек 40 минут выступал по видеосвязи на заседании Комитета парламента Дании, выдавая себя за Тихановскую - Цензор.НЕТ 912
показати весь коментар
08.10.2020 22:30 Відповісти
Кацапів це не збентежить: вони звикли "ходити на двір" або "на віідро"!
показати весь коментар
08.10.2020 22:35 Відповісти
Так шо в ашко хэзать будут.
показати весь коментар
08.10.2020 22:35 Відповісти
Неизвестный человек 40 минут выступал по видеосвязи на заседании Комитета парламента Дании, выдавая себя за Тихановскую - Цензор.НЕТ 5545
показати весь коментар
08.10.2020 22:37 Відповісти
Очередная гордость расии.
На фронте международного хамства ФСБ всегда впереди!
показати весь коментар
08.10.2020 22:32 Відповісти
Грета Тунберг Лексуса и Вована, которая общается с мировыми лидерами больше чем сама Грета Тунберг.
показати весь коментар
08.10.2020 22:34 Відповісти
Так что же там говорило это подставное лицо?Думаю что чтонибуть умное и более конструктивное чем официальные лица.Если Дания не увидела в выступлении ничего противоправного то почему умалкивает об чем говорил этот ,,инкогнито,,
показати весь коментар
08.10.2020 22:34 Відповісти
почему умалчивает? спрашивала, правда ли, что в Дании есть бордели, где насилуют черепах?
показати весь коментар
08.10.2020 23:28 Відповісти
поле этого они и начали что-то подозревать
показати весь коментар
08.10.2020 23:29 Відповісти
бывает ))))
показати весь коментар
08.10.2020 22:35 Відповісти
Надругались над парламентом Дании.
показати весь коментар
08.10.2020 23:31 Відповісти
Камера им сильно не поможет!
Берется реальное видео, меняется fps -эмитируется плохой канал связи, звук при этом кладешь тот, что нужен тебе и создается видимость, что изображение не совпадает со звуком чисто по тех. причине. Сопоставить движение губ с запоздавшим звуком почти нереально (особенно если картинка дергается)
показати весь коментар
09.10.2020 00:02 Відповісти
путєн вже декілька років веде переговори по Сіла Сібірі з китайським пранкером Ли Сан Вунгом.
показати весь коментар
09.10.2020 00:23 Відповісти
Там датчанам глубоко фиолетово кто это был. Им бы поиграть в высшее общество и нравоучителей.
показати весь коментар
09.10.2020 00:52 Відповісти
Теперь Тихановская будет каждые 5 минут подтверждать," что это она.
""Вот мой щербатый жуб мудрости, вот родинка на заднице", - я настоящая.
показати весь коментар
09.10.2020 05:47 Відповісти
 
 