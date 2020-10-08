Невідома людина 40 хвилин виступала по відеозв'язку на засіданні Комітету парламенту Данії, видаючи себе за Тіхановську

На початку зустрічі у "Тіхановської" нібито виникли проблеми з камерою на комп'ютері, і тому відео довелося відключити. Хто зміг видати себе за екскандидатку в президенти Білорусі, в парламенті Данії не повідомляють.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Новое время".

Засідання Комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії відбулося 6 жовтня.

На зустрічі було обговорено політичну ситуацію в Білорусі і те, як Данія може підтримати білоруський народ у його боротьбі за демократію і права людини. Зустріч тривала близько 40 хвилин. Однак у процесі розмови депутати зрозуміли, що щось іде не так, і голова завершив засідання. Пізніше, коли представники комітету зв'язалися зі співробітниками Світлани Тіхановської, "фальшивого" промовця було викрито. Хто це був - у данському парламенті не повідомляють.

Однак парламентарії підкреслюють, що під час зустрічі "не було сказано нічого, що могло б поставити під загрозу зовнішньополітичну лінію Данії".

"Я сподіваюся, що це просто грубий жарт, але це також дає привід для роздумів", - зауважив Мартін Лідегор, голова Комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії.

"Головуючий надалі завжди вимагатиме, щоб камера була включена, коли комітет віртуально зустрічається з учасниками зовнішніх зустрічей", - сказав за підсумками засідання Міхаель Оструп Єнсен, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики.

Тіхановська останні кілька днів проводить особисті та віртуальні зустрічі з лідерами країн ЄС і виступає в парламентах різних країн і органах ЄС. Вона зустрічалася з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

