УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8881 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 131 8

У мера Умані Цебрія підтвердили COVID-19, зніматися з виборів він не збирається

У мера Умані Цебрія підтвердили COVID-19, зніматися з виборів він не збирається

Мер Умані Олександр Цебрій, який раніше потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це Цебрій повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні", - написав він.

Цебрій написав, що не збирається відмовлятися від участі у виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Умані Цебрій, якого не пустили на місцеві вибори: Мені натякали на неприємності, якщо я не відмовлюся від вимоги до ОП і "Слуги народу" не пускати в місто хасидів

"Хочу повідомити, що попри позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - зазначив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 жовтня Цебрій був госпіталізований з двосторонньою пневмонією.

У мера Умані Цебрія підтвердили COVID-19, зніматися з виборів він не збирається 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Цебрій Олександр (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що мав? Он в Керенеса і ковід і інсульт.
показати весь коментар
08.10.2020 22:33 Відповісти
Швидкого одужання !
Цебрій - один з небагатьох мерів , хто адекватно себе показав останнім часом
показати весь коментар
08.10.2020 22:33 Відповісти
Шановний ви помиляєтесь.Цебрій корупціонер.
показати весь коментар
08.10.2020 22:39 Відповісти
Пан знає Сашка???)))
показати весь коментар
08.10.2020 23:25 Відповісти
хасиды все-таки завезли!)
показати весь коментар
08.10.2020 22:42 Відповісти
Цебрій , принаймні , зробив все аби їх , цього року , приїхало якомога менше ...
показати весь коментар
08.10.2020 22:45 Відповісти
Через границу с Беларусью накашляли. Не зря они там плясали...
У мэра Умани Цебрия подтвердили COVID-19, сниматься с выборов он не собирается - Цензор.НЕТ 5077
показати весь коментар
08.10.2020 22:45 Відповісти
С какой стати он должен сниматься с избирательного процесса? Может, еще лишить его украинского гражданства из-за ковида?
показати весь коментар
09.10.2020 05:18 Відповісти
 
 