У мера Умані Цебрія підтвердили COVID-19, зніматися з виборів він не збирається

Мер Умані Олександр Цебрій, який раніше потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це Цебрій повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні", - написав він.

Цебрій написав, що не збирається відмовлятися від участі у виборах.

"Хочу повідомити, що попри позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - зазначив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 жовтня Цебрій був госпіталізований з двосторонньою пневмонією.