У мера Умані Цебрія підтвердили COVID-19, зніматися з виборів він не збирається
Мер Умані Олександр Цебрій, який раніше потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це Цебрій повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні", - написав він.
Цебрій написав, що не збирається відмовлятися від участі у виборах.
"Хочу повідомити, що попри позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - зазначив він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 жовтня Цебрій був госпіталізований з двосторонньою пневмонією.
Цебрій - один з небагатьох мерів , хто адекватно себе показав останнім часом