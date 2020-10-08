Змагання на найкращий взвод РХБ розвідки Сухопутних військ ЗСУ відбулися на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Харківській області на базі навчально-тренувального комплексу Військового інституту танкових військ відбувся конкурс на найкращий взвод радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сухопутних військ ЗСУ.

Упродовж трьох днів команди пройшли випробування зі спеціальної, тактико-спеціальної, загальновійськової підготовки. Військові хіміки, зокрема, відпрацювали розгортання поста РХБ спостереження та проводили РХБ розвідку маршруту руху, під час якого шукали радіоактивні джерела на бронетанковій техніці. Також виявляли імітатори хімічного забруднення та радіоактивні джерела на місцевості.





Окрім цього, виконали спеціальну обробку техніки й особового складу під час забруднення отруйними речовинами, долали психологічну смугу перешкод, пройшли обкатку танками.





За результатами змагань, першість вибороли курсанти-хіміки Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ", друге місце посіла команда окремого полку оперативного забезпечення ОК "Північ", а третє – військовослужбовці окремого полку оперативного забезпечення ОК "Схід".

Переможці отримали перехідний кубок, а незабаром візьмуть участь у змаганнях на найкращий взвод РБХ розвідки серед Збройних Сил України.