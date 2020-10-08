ТКГ займається звільненням з ОРДЛО тих, хто воював за Україну або ув'язнених за проукраїнську позицію, іншими категоріями займається Офіс омбудсмена, - Єрмак

Представники України в Тристоронній контактній групі опікуються питаннями звільнення з ОРДЛО тільки тих людей, хто воював за Україну, або ув’язнених за проукраїнську позицію, іншими категоріями займається Офіс омбудсмена.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли ми почали працювати над звільненням наших полонених, то ви знаєте, що першим кроком було звільнення наших моряків, політичних в'язнів, які були у всіх на вустах. Потім була така ситуація, що списки, які формувалися, були не тільки з боку Служби безпеки України, не тільки з інформації, яку ми отримували від сімей. Також були люди, які потрапляли в ці списки з боку і Офісу омбудсмена, тощо ", - сказав очільник ОП в ході дискусії в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія ) в четвер.

Єрмак погодився, що дійсно під час другого і третього обміну при президенті Зеленському були "одна-дві людини, які перебували на тій території за вчинення злочинів, не пов'язаних саме з війною".

"Але коли ми вперше отримали цей сигнал, то сьогодні два ці треки розділені. Все, що відбувається в Мінській групі, сьогодні стосується тільки наших військових, тільки людей, які перебувають на непідконтрольній території в результаті своєї проукраїнської позиції, або це люди, які воювали за Україну", - пояснив він.

Єрмак зазначив, що всіма людьми, які не потрапляють до цієї категорії, опікується Офіс омбудсмена, і ТКГ до цього не має жодного стосунку.

Керівник ОП знову зазначив, що для просування в питаннях звільнення необхідний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримування на території ОРДЛО.

За його словами, кілька місяців тому українською стороною були передані списки на взаємне звільнення - "близько 100 людей". "І чекаємо підтвердження. Навіть поставлено завдання людям, які працюють у гуманітарній підгрупі ТКГ, що якщо вони сьогодні можуть узгодити двох, п'ятьох, десятьох осіб, то ми готові зробити все з нашого боку, щоб їх повернути", - заявив Єрмак.

