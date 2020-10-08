УКР
ТКГ займається звільненням з ОРДЛО тих, хто воював за Україну або ув'язнених за проукраїнську позицію, іншими категоріями займається Офіс омбудсмена, - Єрмак

Представники України в Тристоронній контактній групі опікуються питаннями звільнення з ОРДЛО тільки тих людей, хто воював за Україну, або ув’язнених за проукраїнську позицію, іншими категоріями займається Офіс омбудсмена.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли ми почали працювати над звільненням наших полонених, то ви знаєте, що першим кроком було звільнення наших моряків, політичних в'язнів, які були у всіх на вустах. Потім була така ситуація, що списки, які формувалися, були не тільки з боку Служби безпеки України, не тільки з інформації, яку ми отримували від сімей. Також були люди, які потрапляли в ці списки з боку і Офісу омбудсмена, тощо ", - сказав очільник ОП в ході дискусії в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія ) в четвер.

Єрмак погодився, що дійсно під час другого і третього обміну при президенті Зеленському були "одна-дві людини, які перебували на тій території за вчинення злочинів, не пов'язаних саме з війною".

Читайте також: У списках на обмін полоненими зараз 134 людини, - Сущенко

"Але коли ми вперше отримали цей сигнал, то сьогодні два ці треки розділені. Все, що відбувається в Мінській групі, сьогодні стосується тільки наших військових, тільки людей, які перебувають на непідконтрольній території в результаті своєї проукраїнської позиції, або це люди, які воювали за Україну", - пояснив він.

Єрмак зазначив, що всіма людьми, які не потрапляють до цієї категорії, опікується Офіс омбудсмена, і ТКГ до цього не має жодного стосунку.

Керівник ОП знову зазначив, що для просування в питаннях звільнення необхідний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримування на території ОРДЛО.

За його словами, кілька місяців тому українською стороною були передані списки на взаємне звільнення - "близько 100 людей". "І чекаємо підтвердження. Навіть поставлено завдання людям, які працюють у гуманітарній підгрупі ТКГ, що якщо вони сьогодні можуть узгодити двох, п'ятьох, десятьох осіб, то ми готові зробити все з нашого боку, щоб їх повернути", - заявив Єрмак.

Також читайте: Спецпредставниця ОБСЄ Грау про засідання ТКГ: Обговорення питань звільнення полонених завершилося безрезультатно

Донбас (22366) полонені (2350) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1427)
И вагнеровцев ПРОСРАЛИ и с обменом пролетели !!!
так два раза в одну кучу дерьма вступить только " НЕ ЛОХ " может умудрится !!!1
показати весь коментар
08.10.2020 23:07 Відповісти
100% Зеленский и Ермак ,сознательно , совершили преступление перед Украиной , предав тысячи убитых рашистами ,украинцев , отменив спецоперацию ! Угрозами и брехней заткнули рты СБУ. Спасибо честным и смелым борцам -Ю. Бутусову ,В. Арьеву, Яне Соколовой , Г. Гончаренко
показати весь коментар
08.10.2020 23:23 Відповісти
Дива поточного стану керування Україною - людина на посаді голови офісу (головний офіс-менеджер) фактично керує державою, домовляється про щось з загарбниками, вирішує питання міжнародної політики...
показати весь коментар
08.10.2020 23:08 Відповісти
По двум последним обменам видмио Офис омбудмена по потставным документам действовал как ТКГ.Так как мы им отдали военнопленых и уголовных преступников в обмен на пленных подпадающих именно под ,,другую категорию,,.
показати весь коментар
08.10.2020 23:14 Відповісти
О, таксистів таки звільнили...
показати весь коментар
08.10.2020 23:21 Відповісти
Так звільнили в обмін на на зрадників,диверсантів,саботажників та тих хто тозстрілював беззахисних людей на майдані і всі вони Громадяни України які обміну не підлягали так як не було указу Президента про позбавлення їх громадянства України і мали понести покарання в Україні.
показати весь коментар
08.10.2020 23:57 Відповісти
Мда, при крайнем обмене, конечно, обменяли весь непотрiб, в основном барыживший контрабандой. Помнится, была одна деваха, взяли ее орки за контрабас,папаша ее ярый комуняка в 14 году бегал на рехверендумы. Щас, притих, правда.
показати весь коментар
08.10.2020 23:27 Відповісти
Моряків міг би і не "приписувати", ***** віддав їх під "пресом". А нинішній склад ТКГ тільки здатний на "особисту позицію".
показати весь коментар
09.10.2020 07:43 Відповісти
 
 