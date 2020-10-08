УКР
Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона

Президент Володимир Зеленський заявив, що візит до Великої Британії завершив максимально успішний зовнішньополітичний тиждень для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Зеленський зазначив: "Просто дякую тобі, Британіє!

У наш час щирих друзів вкрай важко знайти. Бувають лише прагматичні інтереси та ситуативні домовленості. Але буває й "але". Наші відносини з Британією – стратегічні, діалог – абсолютно щирий, а досягнуті домовленості відображають справді близьку дружбу. Тому що цінності в нас практично однакові. Цінності, які є основою внутрішнього світу нації. Свобода, конкуренція, самовідданість, відповідальність, честь.

Сьогоднішня "Нова Угода" з Британією, яка визначає наші відносини після Брекзиту, дає змогу громадянам і бізнесу співпрацювати з набагато більшим потенціалом. Більш розкуто та більш перспективно. Тому що... друзі. І тому що вміємо відверто розмовляти.

Торгівля, промислова політика, енергетика, сільське господарство, інформаційні технології, глобальні "кліматичні" програми – це тільки частина тих сфер, які охоплює наша Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Початок великого шляху.

Особливо цінуємо домовленість про спільну модернізацію українських Військово-морських сил. Разом з Британією ми зміцнюємо обороноздатність України на морі та підвищуємо безпеку на півдні нашої держави. Зрозуміло ж чому? Тому що поки одні "друзі" постійно б’ють у спину, інші (ті, які щирі) – беруть на себе частину наших проблем. Таким є цей несправедливий, але фантастичний світ. Є в ньому й "друзі", і друзі... До того ж у нас зараз немає жодного сумніву в тому, що в намаганні знайти наш особливий шлях до миру Британія – з нами.

У межах візиту відбулася також зустріч з членами британської королівської родини Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими. Це – перша аудієнція Президента України у членів британської королівської родини. Вважаю це честю не для себе особисто, а для всієї нашої держави. Бо це також про ключові цінності. Про довіру насамперед.

Абсолютно чудовою й дуже продуктивною була зустріч з Прем’єр-міністром Борисом Джонсоном. Справді непересічна людина! Запросив Бориса відвідати Україну з офіційним візитом.

Звісно, говорили і про пандемію. Дуже вразило те, який порожній зараз Лондон. Людей на вулицях мало. А якщо є, то більшість – у масках, навіть просто на вулицях. Британці вкрай відповідально ставляться до карантинних обмежень. До свого та чужого життя. До слова держави. До особистої відповідальної поведінки. Тому, окрім іншого, домовилися діяти спільно у боротьбі з ковідом. Позиція Британії – кожна країна має одержати вакцину, коли її буде створено.

Тож у підсумку Лондон завершує максимально успішний зовнішньополітичний тиждень для України. Менше традиційно пафосних слів про те, "як треба", і більше практичної конкретики для нової Української держави. Таким є наше кредо. Навіть цікаво, що ж тепер почуємо від "реєстрових критиків"?"

Велика Британія (5799) Зеленський Володимир (25558)
+12
Ни при тебе Шмаркля эту дружбу завели с Британией. Заслуги Пороха
08.10.2020 23:24 Відповісти
+9
Нет. Порошенко аплодировал, стоя, Конгресс США. А бубочку действительно принимали как больного, это ты верно заметил.
08.10.2020 23:26 Відповісти
+6
к нему даже королева не вышла -полный отстой
08.10.2020 23:31 Відповісти
Нет. Порошенко аплодировал, стоя, Конгресс США. А бубочку действительно принимали как больного, это ты верно заметил.
08.10.2020 23:26 Відповісти
даже не больного ! к больному сочувствие ! а к пианисту как к тупому лоху !
09.10.2020 00:27 Відповісти
к нему даже королева не вышла -полный отстой
08.10.2020 23:31 Відповісти
Бг-ггг... а шо Вы с него хотели , ляпает шо попало:"Таков наше кредо. Даже интересно, что же теперь услышим от "реестровых критиков"?" - спроси у нарика , мол , твое кредо?... Сразу заистерит: "ВСЕГДА !!!"...ХЕХ...
09.10.2020 01:14 Відповісти
Свежо предание ,но верится с трудом ...
08.10.2020 23:22 Відповісти
Підписали не тому, що вувузєла, а тому, що після виходу з ЄС на умовах ВТО Британії потрібні торгові партнери.
09.10.2020 06:21 Відповісти
Олег Попов принял представителя Кквартала )))))
08.10.2020 23:23 Відповісти
Ни при тебе Шмаркля эту дружбу завели с Британией. Заслуги Пороха
08.10.2020 23:24 Відповісти
Не дают бубочке покоя лавры Порошенко, который добился, что Украине дали безвиз.
08.10.2020 23:25 Відповісти
Ха,при этом утырке его заберут,а это по меркам Зе быдла гораздо круче.
08.10.2020 23:27 Відповісти
"позволяет гражданам и бизнесу сотрудничать с гораздо большим потенциалом" - а гораздо больший потенциал позволяет себе сотрудничать с гражданами и бизнесом?
"Таков наше кредо" - велик могучим рузский языка!
08.10.2020 23:25 Відповісти
Чергова порція локшини ,для 73% -вого лохтората !!))
08.10.2020 23:27 Відповісти
" И тут Остапа понесло..." !!)))
08.10.2020 23:29 Відповісти
ЗМІ: у Британії готують заміну прем'єр-міністру Джонсону...А зевоно вже поїхало з Британії?Чумний бубон і там встиг
08.10.2020 23:29 Відповісти
Бу-га-га-га-а...
09.10.2020 01:21 Відповісти
Старое поколение поймёт
Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 8321
08.10.2020 23:35 Відповісти
Новое так поймет:
Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 3665
09.10.2020 00:29 Відповісти
А це пьяне лайно, то-то нащо?
09.10.2020 01:22 Відповісти
Таки не все поколение...
09.10.2020 22:52 Відповісти
"Таков наше кредо"
-Ваше кредо?
-Всегда!
08.10.2020 23:35 Відповісти
"Таков наше кредо"!
на самом деле правильно было бы "Таков наш Кредо", бо то фамилие.
интересно ето бубина прямая речь или опечатка?
больше удивился бы второму...
08.10.2020 23:40 Відповісти
"Таков" , це бочина ЦН !!))
08.10.2020 23:46 Відповісти
ну тода ладно, уже лучше, - выдохнул...
а когда сольный бубин концерт на клавишных по поводу такого успеха?
08.10.2020 23:49 Відповісти
Слідкуй за анонсами !!))
08.10.2020 23:55 Відповісти
придется не выключать Fox или там CNN с BBC - там точно должны обьявить в рубрике "Breaking News".
09.10.2020 00:00 Відповісти
Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 7151
08.10.2020 23:48 Відповісти
09.10.2020 00:25 Відповісти
У нього хто дасть бабла, той і друх. Злидень.
08.10.2020 23:51 Відповісти
Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 7061
09.10.2020 00:06 Відповісти
Бг-ггг... Вот уж точно, БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ...ХЕХ...
09.10.2020 01:39 Відповісти
то не секонд хенд, с АТБ пакет?...
09.10.2020 01:42 Відповісти
Просто Британцы умные а ты Дурак !
09.10.2020 00:24 Відповісти
Знаем мы эту дружбу. Бусы хотя бы привез?
09.10.2020 00:45 Відповісти
Джонсон и Зе друзья на всегда! Кто то должен выложить в сообщении коллаж флаг британии и Украины плавно переходят один в другой.
09.10.2020 00:48 Відповісти
шо он подписывает, серьезный документ или коммиксы для для выставы?

Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 8128
09.10.2020 01:24 Відповісти
чувствуется 2.5 млрд фунтов стерлингов украинцам боком выйдут через десять лет...Главное долгов нахапать и сквозонуть...
09.10.2020 01:26 Відповісти
Кстати. Уильям имеет право посвящать в рыцари. Так что обошлось, был бы Вова - рыцарь.
09.10.2020 06:45 Відповісти
"Близкая дружба" - как то тревожно за британцев.
09.10.2020 08:00 Відповісти
правильно сказал.
09.10.2020 08:39 Відповісти
Главное любое рядовое событие возвестив ранг достижения вот и вся политика зелени) Бриты сейчас со всем подобное подписывают ибо вышли из ЕС. Теперь надо все по новой.
09.10.2020 09:14 Відповісти
" У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг - защищать эти интересы"
09.10.2020 10:08 Відповісти
 
 