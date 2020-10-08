Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона

Президент Володимир Зеленський заявив, що візит до Великої Британії завершив максимально успішний зовнішньополітичний тиждень для України.

Зеленський зазначив: "Просто дякую тобі, Британіє!

У наш час щирих друзів вкрай важко знайти. Бувають лише прагматичні інтереси та ситуативні домовленості. Але буває й "але". Наші відносини з Британією – стратегічні, діалог – абсолютно щирий, а досягнуті домовленості відображають справді близьку дружбу. Тому що цінності в нас практично однакові. Цінності, які є основою внутрішнього світу нації. Свобода, конкуренція, самовідданість, відповідальність, честь.

Сьогоднішня "Нова Угода" з Британією, яка визначає наші відносини після Брекзиту, дає змогу громадянам і бізнесу співпрацювати з набагато більшим потенціалом. Більш розкуто та більш перспективно. Тому що... друзі. І тому що вміємо відверто розмовляти.

Торгівля, промислова політика, енергетика, сільське господарство, інформаційні технології, глобальні "кліматичні" програми – це тільки частина тих сфер, які охоплює наша Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Початок великого шляху.

Особливо цінуємо домовленість про спільну модернізацію українських Військово-морських сил. Разом з Британією ми зміцнюємо обороноздатність України на морі та підвищуємо безпеку на півдні нашої держави. Зрозуміло ж чому? Тому що поки одні "друзі" постійно б’ють у спину, інші (ті, які щирі) – беруть на себе частину наших проблем. Таким є цей несправедливий, але фантастичний світ. Є в ньому й "друзі", і друзі... До того ж у нас зараз немає жодного сумніву в тому, що в намаганні знайти наш особливий шлях до миру Британія – з нами.

У межах візиту відбулася також зустріч з членами британської королівської родини Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими. Це – перша аудієнція Президента України у членів британської королівської родини. Вважаю це честю не для себе особисто, а для всієї нашої держави. Бо це також про ключові цінності. Про довіру насамперед.

Абсолютно чудовою й дуже продуктивною була зустріч з Прем’єр-міністром Борисом Джонсоном. Справді непересічна людина! Запросив Бориса відвідати Україну з офіційним візитом.

Звісно, говорили і про пандемію. Дуже вразило те, який порожній зараз Лондон. Людей на вулицях мало. А якщо є, то більшість – у масках, навіть просто на вулицях. Британці вкрай відповідально ставляться до карантинних обмежень. До свого та чужого життя. До слова держави. До особистої відповідальної поведінки. Тому, окрім іншого, домовилися діяти спільно у боротьбі з ковідом. Позиція Британії – кожна країна має одержати вакцину, коли її буде створено.

Тож у підсумку Лондон завершує максимально успішний зовнішньополітичний тиждень для України. Менше традиційно пафосних слів про те, "як треба", і більше практичної конкретики для нової Української держави. Таким є наше кредо. Навіть цікаво, що ж тепер почуємо від "реєстрових критиків"?"

