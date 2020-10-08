УКР
Новини
5 883 90

Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков

Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що люстрація є дискримінацією за професійною ознакою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я ніколи не був прихильником люстрації. Так, зараз в мене полетить каміння, але я вважаю, що це неправильно, і я поясню чому", - сказав голова ВР..

На переконання Разумкова, люстрація для одних, хто був "реально біля годівниці, крав, для них це вийшло як індульгенція: вони взяли і пішли". "Хоча багато хто не пішов, багато хто залишився і знайшов можливість залишитися і працювати на благо своєї кишені, а не країни", але вони не понесли покарання за ті діяння, які ними були вчинені", - додав він.

Також читайте: Зеленський не сформулював свою позицію щодо закону про люстрацію, - представник президента в КС Веніславський

"А дуже велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, вони були нормальними, чесними, якісними - їх замінити сьогодні ніким, бо якщо ми говоримо про чиновницький апарат - це одна сторона медалі, там за кілька років можна навчити людей виконувати якісь функції, а от стосовно правоохоронних органів і багатьох інших, то слідчого хорошого потрібно готувати десять років, а їх теж повикидали на вулицю. М'яко кажучи, я вважаю, що це неправильно. І люстрація - це дискримінація за професійною ознакою", - пояснив Разумков.

Він також наголосив, що "завжди були хороші і завжди були погані, але це ж не означає, що всіх потрібно під одну гребінку взяти вичистити, вигнати і втратити", тому що на їхнє місце можуть прийти ті, "кого точно не варто туди залучати", тому що вони гірші, ніж ті, хто був до цього.

Читайте також: Денісова в КС щодо закону про люстрацію: Політичні принципи не можуть бути підставою для люстрації

Автор: 

люстрація (273) Разумков Дмитро (1528)
+46
Разумков - "Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными.........."

Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 7724
показати весь коментар
08.10.2020 23:36 Відповісти
+45
Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 8492
показати весь коментар
08.10.2020 23:33 Відповісти
+45
Ну да, мы видим какой качественный материал вы подаставали
показати весь коментар
08.10.2020 23:34 Відповісти
Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 8492
показати весь коментар
08.10.2020 23:33 Відповісти
,,Ловите наркомана,,я ему дозу принес...
показати весь коментар
08.10.2020 23:35 Відповісти
Ну да, мы видим какой качественный материал вы подаставали
показати весь коментар
08.10.2020 23:34 Відповісти
Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 2640
показати весь коментар
08.10.2020 23:38 Відповісти
Факина , кравчука, скоро Азарова , портнова , Табачника вернут ,
показати весь коментар
09.10.2020 05:11 Відповісти
Чесні і якісні соєві мародери цинічні бариги і тварюки корупціонери.
показати весь коментар
09.10.2020 05:30 Відповісти
Та хто б сумнівався, мерзото младоригівська.
показати весь коментар
09.10.2020 08:08 Відповісти
И другой вопрос: "Так а какого хера вы тогда к власти пришли?!?! "Обновленцы" хреновы... Если не можете ничего поменять ?!
показати весь коментар
09.10.2020 13:25 Відповісти
Будуть ще "нові обличчя"?
показати весь коментар
08.10.2020 23:34 Відповісти
Разумков - "Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными.........."

Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 7724
показати весь коментар
08.10.2020 23:36 Відповісти
Зелень - маладиє риганали.
показати весь коментар
08.10.2020 23:40 Відповісти
Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 673
показати весь коментар
08.10.2020 23:37 Відповісти
И умными. С Овощем плечем к плечу.
показати весь коментар
08.10.2020 23:38 Відповісти
Иными словами,если человек не знает таблицы умножения но умеет пользоваться калькулятором значит он уже ученый-математик.
показати весь коментар
08.10.2020 23:38 Відповісти
Новые лица
показати весь коментар
08.10.2020 23:38 Відповісти
)))))и этот считается самым умным из зесрани... шо оно промямлило ?
показати весь коментар
08.10.2020 23:38 Відповісти
Ж2 розумковський відбілює корупційну нечисть.
показати весь коментар
09.10.2020 05:31 Відповісти
А квартальщики вже закінчились?
показати весь коментар
08.10.2020 23:39 Відповісти
Видимо да,уже ,,люстрацию,, в ,,Дизель-шоу,,проводят.
показати весь коментар
08.10.2020 23:45 Відповісти
https://ukrainian.voanews.com/a/5614124.html Міністр фінансів США закликав Україну та Білорусь не допустити відкату в побудові ринкової економіки та демократії. У народа Украины какая может быть любовь к Родине,у них нет свого государства (ссср-распалось в 1991г) осталась одна столица Мацква, а в это время Украинский народ на фронте защищает свою Родину от российских захватчиков. https://i.postimg.cc/nVDbTvqK/1.png Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 1862
показати весь коментар
08.10.2020 23:44 Відповісти
То есть этот был лучше того, что сейчас ? Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 1031
показати весь коментар
08.10.2020 23:45 Відповісти
вот вам и новые лица...
показати весь коментар
08.10.2020 23:46 Відповісти
вот так зрада
показати весь коментар
08.10.2020 23:47 Відповісти
Разумков - "Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными.........."

Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков - Цензор.НЕТ 3875
показати весь коментар
08.10.2020 23:48 Відповісти
Шо, опять "новых лиц" негде брать?
показати весь коментар
08.10.2020 23:49 Відповісти
Например, Портнов?
показати весь коментар
08.10.2020 23:50 Відповісти
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 1455
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 8437
показати весь коментар
08.10.2020 23:53 Відповісти
А очень большое количество людей, которые попали под люстрацию, они были нормальными, честными, качественными Источник: https://censor.net/ru/n3223857 а чего же тогда украинский народ восстал против этих нормальных, честных, качественных ?
показати весь коментар
08.10.2020 23:54 Відповісти
а ***** не такий вже і поганий: вакцину ведмедчуку дає!
здохніть, тварюки!
показати весь коментар
08.10.2020 23:56 Відповісти
После слов "я вам сейчас объясню" - есть стойкое желание дать объяснятелю люлей.
показати весь коментар
08.10.2020 23:56 Відповісти
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 4518
показати весь коментар
08.10.2020 23:58 Відповісти

Мордовський підліток зібрав вдома ядерний реактор з пустих бутилок"Бояришнiка" і потрапив до Книги рекордів г. Cаранська - газета "Мордовский Моряк".
показати весь коментар
09.10.2020 00:01 Відповісти
реально конченый недоносок . отрыжка обрыганых. ну навыбирали, просто жесть.
самое прикольное , это дерьмо собирается в презики на следующие выборы.
показати весь коментар
09.10.2020 00:07 Відповісти
Ну а чо... если выбирают. Он же никого, такскать, не обманывает, о своих взглядах говорит совершенно открыто. Мне даже жена одного атошника говорила, что ей нравится Разумков: как он взвешенно и спокойно говорит какой он умный. Я ей: да ты с ума сошла, он же рыг...
показати весь коментар
09.10.2020 07:31 Відповісти
"Мне даже жена одного атошника говорила, что ей нравится Разумков: как он взвешенно и спокойно говорит какой он умный" - во-во, всі жінки - і багато чоловіків - голосують не головою, а емоціями, орієнтуючись на візуальне враження, а не на сутність сказаного. Саме тому майбутня українська хунта має скласти реєстр виборців, до якого заноситимуть людей, котрі пройшли тест на інтелект і патріотизм. Зробити це неважко: організувати кільканадцять комісій з надійних і перевірених людей, які під час правління хунти за рік-два за допомогою опитувальника складуть всеукраїнський реєстр виборців, до якого потраплять люди патріотичні й з головою на плечах. "Луччі" люди, як писав Донцов. На політичному полі треба буде залишити 3-4 гарантовано патріотичні партії. І тільки так можна буде забезпечити сталий розвиток країни. Інакше - жоппа.
показати весь коментар
09.10.2020 08:16 Відповісти
Аха ха я тут живу, че уж там прокурор котор ый взятки не берет не может быть прокурором, это ******** логика, тут уже такие были мы Илита а вы быдло тупое вам судьями быть недано, наркош крышует люстрировать ненадо он профи, скоро очень вас провернут на хию, улетите вертолетом вперед винтом
показати весь коментар
09.10.2020 00:10 Відповісти
«...если мы говорим про чиновничии аппарат..-то там за несколько лет можно научить людеи выполнять какие-то функции..»А не пробували до чиновницького апарату набирати не олігофренів?
показати весь коментар
09.10.2020 00:12 Відповісти
Понятие: честный политик, это всё-равно, что: раскалённый айсберг.
показати весь коментар
09.10.2020 00:21 Відповісти
Цей жидокацапчик ще наробить багато шкоди Україні.
показати весь коментар
09.10.2020 00:22 Відповісти
Насекомое, бл...
показати весь коментар
09.10.2020 00:29 Відповісти
награждение непричастных и наказание невиновных
а хотелось как лучше
показати весь коментар
09.10.2020 00:37 Відповісти
"Якісні"? Ааааа! Ну тоді зрозуміло! Це ж тільки у звичних людей діти другого сорту, а люстровані всі "якісні" аж пробу ніде ставити!
показати весь коментар
09.10.2020 00:40 Відповісти
Председатель Верховной Рады сегодня оправдывает рыгов?
ето не дно, хлопцы - ето гребаный шурф из которого даже пятки не торчят так глукоко закопались в ето днище...
показати весь коментар
09.10.2020 00:54 Відповісти
Так он сам рыг. Возглавлял молодежную ПР.
показати весь коментар
09.10.2020 03:01 Відповісти
цей хлопчік дуже не простий і він навіть не зелений - він червоний...
показати весь коментар
09.10.2020 03:23 Відповісти
Чего от ватника ждать.
показати весь коментар
09.10.2020 00:59 Відповісти
Назови первый десяток из большинства "честных и качественных"
показати весь коментар
09.10.2020 01:00 Відповісти
він, напевно, мав на увазі медведчука, шуфрича, партнова, ківалов, труханова, бойка та іншу ригіАнальну мерзоту.....
показати весь коментар
09.10.2020 09:21 Відповісти
І ще одне:»следователя надо готовить десять лет...»говорить про те,що,або метод підготовки слідчих-є застарілим і його треба докорінно «люструвати».Або,той хто претендує на місце слідчого є твердолобим дундуком,якого вчи не вчи,а дундуком залишиться.Тому треба міняти підхід до відбору слідчих.
показати весь коментар
09.10.2020 01:05 Відповісти
та рыготня вообще козырная и качествення была.
може Председателю Верховной Рады Украины пора и визит к чивокуне на ростов нанести с извинениями?
а шо? - к ахмету мона, а дмитрику на ростов не? - несправедливо.
показати весь коментар
09.10.2020 01:06 Відповісти
В принципе. и при Гитлере нормальных ребят было много. А уж какие качественные. Дороги такие построили. что до сих пор по ним ездят.
показати весь коментар
09.10.2020 03:02 Відповісти
...а іще більше нормальних рєб'ят було при Сталіні. Такую страну построїлі....
показати весь коментар
09.10.2020 08:18 Відповісти
вспомните зелю перед выборами, он кричал что талантливых людей у него в команде валом)))) а правда в том что профи не идут в гос управление из за низких з.п. там нужно только воровать, что бы компенсировать низкую з.п. честный этого делать не хочет. он спокойно устраивается в бизнесе
показати весь коментар
09.10.2020 04:55 Відповісти
Во заливает ) Да при такой воровской системе во власти честным и порядочным никогда не было места в управлении и работе Ттам всегда находились подонки которые честного и порядочного сожрут ) Или заставят воровать . Разумков наверное хочет подтянуть во власть " крепких хозяйственников " бывших регионалов . которые кроме как воровать ничего не умеют .
показати весь коментар
09.10.2020 05:23 Відповісти
Реальную люстрацию умели делать только эсессловцы.
показати весь коментар
09.10.2020 05:56 Відповісти
Есесовцы
показати весь коментар
09.10.2020 08:09 Відповісти
етот пионер с лицом павки морозова еще всех построит - бубой задницу подотрет....
а вы же опяать дружным кацапячим хором процентов в 75 рявкнете - так!
показати весь коментар
09.10.2020 06:01 Відповісти
У Разумкова лицо Пал-Палыча Знаменского.
показати весь коментар
09.10.2020 08:10 Відповісти
Он просто предатель и дерьмо. Во время борьбы за независимость в США таких просто вешали.
показати весь коментар
09.10.2020 08:24 Відповісти
шо та до бениной матери предателей и дерьма в Украине развелось за последние полтора года.. - не заметили?
показати весь коментар
09.10.2020 08:29 Відповісти
Разумков,ти дурков?
показати весь коментар
09.10.2020 06:24 Відповісти
дай мне Боже не дожить до того дня когда Украина забудет своих погибших сыновей и дочек и прогнется под кацапню...
показати весь коментар
09.10.2020 06:39 Відповісти
щось не виходить у мене уявити жодного чесного і якісного чиновника.
може в когось краще з фантазією ?
показати весь коментар
09.10.2020 06:42 Відповісти
Люстрація це спецоперація "друзів України" щодо знищення її професійних еліт і заміни їх профанами щоб провести знищення індустрії як конкурентну галузь і Заходу і Сходу. Тому і придумали люстрацію типу був начальником департаменту при Януковичу - йди геть, хоч чим міг допомогти Януковичу голова департаменту збирання вторинної сировини, чи щось інше подібне. Але при цьому не вигнали жодного агента Мосаду, ЦРУ, Мі6 ФСБ... Мало того, що не вигнали, а навпаки пішла в медіа шизофренічна демагогія, типу СБУ не буде видавати агентів - КДБ, ЦРУ, Мосад тощо, щоб ба їм не нашкодити, оскільки 90 процентів олігархів це і є вербонута агентура різних спецслужб. Тобто, як завжди маразм переміг, замість того щоб країну вірніше управління держави вичистити від агентури, її вичистили від тих хто мав клепку в голові. Тепер заповнили вакуум олігофренами і агентами інших країни, які захищають їх інтереси, а не інтереси України, тому і ліси вирізали, тому вбили і судно-, верстато-, літако-, ракето- будування, знесли дією агента Айвараса Абромавічуса весь оборонпром, як конкурента для Заходу і РФ. Тобто, розвал України проводять агенти спецслужб руками тупої влади України і за рахунок громадян України.
показати весь коментар
09.10.2020 07:00 Відповісти
Чехи провели люстрації ще 25 років тому. Де ми, а де чехи?
показати весь коментар
09.10.2020 07:46 Відповісти
Чехи і інші провели люстрацію не за професійною ознакою, чи ознакою опозиції до влади, а люстрацію щодо викореннення із влади агентів КДБ, і іншіх спецслужб в тому і полягає різниця. Для прикладу пан Валенса а це президент Польщі був агентом КДБ. У нас агенти КДБ і інших спецслужб залишились, а спеціалістів вигнали.
показати весь коментар
09.10.2020 08:06 Відповісти
Разумков подонок рыговский
показати весь коментар
09.10.2020 07:11 Відповісти
Разумков простой хабадник.
показати весь коментар
09.10.2020 08:13 Відповісти
Контр революция полным ходом. Уже даже не шифруются.
показати весь коментар
09.10.2020 07:36 Відповісти
Как же вас ,козлов, отделить от козлищ, если не люстрировать?
показати весь коментар
09.10.2020 07:55 Відповісти
Как то жутковато становится: одна про некачественных детей, другой о качественных чиновниках. По какому критерию определяете качество, вы хоть объясните народу.
показати весь коментар
09.10.2020 07:55 Відповісти
"одна про некачественных детей, другой о качественных чиновниках" - типовий спосіб мислення людей правільной національності.
показати весь коментар
09.10.2020 08:21 Відповісти
Если ты свой ("НАШ") - то ты качественный.
А если ты гой - то некачественный - биомасса второго сорта.
Вот Вячеслав Черновол - это вообще ошибка производства, отходы, шлак и брак.
показати весь коментар
09.10.2020 08:28 Відповісти
І в цьому Порошенко встиг нагидити, "зарубав" кадровий резерв майбутньої влади.
показати весь коментар
09.10.2020 07:57 Відповісти
Кива, Шуфрич и Сивохо - это люди качественные.
показати весь коментар
09.10.2020 08:17 Відповісти
Что после Зеленского снова Янукович будет ?
показати весь коментар
09.10.2020 08:20 Відповісти
За "Небесную Сотню" надо было не люстрировать, а убивать. Сейчас совсем другое положение было бы.
показати весь коментар
09.10.2020 08:37 Відповісти
О почалось... Давайте люстрацію відминим, Декомунізацію, майдан передивимся Фірташа повернем зі своєю прокладкою, бивших чиновніків в районах , в тому числі і мусорів,,і на східному кордоні вивисім бігборд "Фіктор Федорович повертайтесь ми чекаєм Вас і всю команду". Ти ж начебто РОЗУМКОВ....А ТУПИШЬ. Перше питання хто буде вирішувати хто чесний а хто ні ? Друге питання хто буде вирішувати хто професійніше а хто ні? Трете питання куди ти дінешь тіх хто вже працює на їх місцях? Третепитання а що люстрація в нас пожитева? Четверте питання Ви знаєте таку присказку "******** танцюристу яйця заважають"? Пяте питання Скажіть а ви відбір на професійні посади проводили по принципу професійної якості чи по принципу 3+ менеджер, свій, новий + неважливо чи знає професію? Шосте питання А ви не думали що всі проблеми нової влади від того що плюють на закон і не контролюють місцевих чиновників( чяому не саджаєте ворів в областях вони тут крадуть аж тирса сипиться).

Висновок. У вас не брак професійних кадрів у Вас банальна дитяча хвороба "обіда на весь світ" та велика доросла хвороба "гординя". Здається що після 5 років получете ви по мордяки так що аж обсеретесь.
показати весь коментар
09.10.2020 08:48 Відповісти
Ага. А ще вони були " крепкими хазяйственниками". Залишили всю Україну зі 108 тис. гривень на Єдиному казначейському рахунку, бо зберігали всі гроші на власних рахунках, хатах та кабінетах. Ось, чесне і якісне ліТцоВелика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 7992
показати весь коментар
09.10.2020 09:22 Відповісти
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 4242
показати весь коментар
09.10.2020 09:23 Відповісти
В доме Ставицкого обнаружили 42 кг золота и почти $5 миллионов наличными
Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 6015
показати весь коментар
09.10.2020 09:25 Відповісти
А вобщем то сами виноваты, что плохо живете!!! Таких "честных профессионалов" потеряли...
показати весь коментар
09.10.2020 09:32 Відповісти
Верно говорит, потому что они были:
Честными и качественными пророссийскими ватниками.
Честными и качественными сексотами ФСБ.
Честными и качественными патриотами Российской Федерации.
показати весь коментар
09.10.2020 09:43 Відповісти
Ха-ха-ха
показати весь коментар
09.10.2020 10:05 Відповісти
Зефицит кадров достиг опасного уровня. Разумков это уразумел. Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков - Цензор.НЕТ 3314
показати весь коментар
09.10.2020 10:48 Відповісти
А чим теперішні партії відрізняються від пр? Ну чим бл...дь? Чи «народофронтовці» чи «порошенківці» чи «свободовці» чи «опоблоковці» і т.д.Вони що менше тих вкрали? Чи ви скажете що вони проти рф, не обдурюйте себе і людей- всі одинакові!!!
показати весь коментар
09.10.2020 12:25 Відповісти
 
 