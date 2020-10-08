Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що люстрація є дискримінацією за професійною ознакою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я ніколи не був прихильником люстрації. Так, зараз в мене полетить каміння, але я вважаю, що це неправильно, і я поясню чому", - сказав голова ВР..

На переконання Разумкова, люстрація для одних, хто був "реально біля годівниці, крав, для них це вийшло як індульгенція: вони взяли і пішли". "Хоча багато хто не пішов, багато хто залишився і знайшов можливість залишитися і працювати на благо своєї кишені, а не країни", але вони не понесли покарання за ті діяння, які ними були вчинені", - додав він.

"А дуже велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, вони були нормальними, чесними, якісними - їх замінити сьогодні ніким, бо якщо ми говоримо про чиновницький апарат - це одна сторона медалі, там за кілька років можна навчити людей виконувати якісь функції, а от стосовно правоохоронних органів і багатьох інших, то слідчого хорошого потрібно готувати десять років, а їх теж повикидали на вулицю. М'яко кажучи, я вважаю, що це неправильно. І люстрація - це дискримінація за професійною ознакою", - пояснив Разумков.

Він також наголосив, що "завжди були хороші і завжди були погані, але це ж не означає, що всіх потрібно під одну гребінку взяти вичистити, вигнати і втратити", тому що на їхнє місце можуть прийти ті, "кого точно не варто туди залучати", тому що вони гірші, ніж ті, хто був до цього.

