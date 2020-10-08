Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що люстрація є дискримінацією за професійною ознакою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я ніколи не був прихильником люстрації. Так, зараз в мене полетить каміння, але я вважаю, що це неправильно, і я поясню чому", - сказав голова ВР..
На переконання Разумкова, люстрація для одних, хто був "реально біля годівниці, крав, для них це вийшло як індульгенція: вони взяли і пішли". "Хоча багато хто не пішов, багато хто залишився і знайшов можливість залишитися і працювати на благо своєї кишені, а не країни", але вони не понесли покарання за ті діяння, які ними були вчинені", - додав він.
"А дуже велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, вони були нормальними, чесними, якісними - їх замінити сьогодні ніким, бо якщо ми говоримо про чиновницький апарат - це одна сторона медалі, там за кілька років можна навчити людей виконувати якісь функції, а от стосовно правоохоронних органів і багатьох інших, то слідчого хорошого потрібно готувати десять років, а їх теж повикидали на вулицю. М'яко кажучи, я вважаю, що це неправильно. І люстрація - це дискримінація за професійною ознакою", - пояснив Разумков.
Він також наголосив, що "завжди були хороші і завжди були погані, але це ж не означає, що всіх потрібно під одну гребінку взяти вичистити, вигнати і втратити", тому що на їхнє місце можуть прийти ті, "кого точно не варто туди залучати", тому що вони гірші, ніж ті, хто був до цього.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
здохніть, тварюки!
Мордовський підліток зібрав вдома ядерний реактор з пустих бутилок"Бояришнiка" і потрапив до Книги рекордів г. Cаранська - газета "Мордовский Моряк".
самое прикольное , это дерьмо собирается в презики на следующие выборы.
а хотелось как лучше
ето не дно, хлопцы - ето гребаный шурф из которого даже пятки не торчят так глукоко закопались в ето днище...
може Председателю Верховной Рады Украины пора и визит к чивокуне на ростов нанести с извинениями?
а шо? - к ахмету мона, а дмитрику на ростов не? - несправедливо.
а вы же опяать дружным кацапячим хором процентов в 75 рявкнете - так!
може в когось краще з фантазією ?
А если ты гой - то некачественный - биомасса второго сорта.
Вот Вячеслав Черновол - это вообще ошибка производства, отходы, шлак и брак.
Висновок. У вас не брак професійних кадрів у Вас банальна дитяча хвороба "обіда на весь світ" та велика доросла хвороба "гординя". Здається що після 5 років получете ви по мордяки так що аж обсеретесь.
Честными и качественными пророссийскими ватниками.
Честными и качественными сексотами ФСБ.
Честными и качественными патриотами Российской Федерации.