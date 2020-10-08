Влада Вірменії посилила умови воєнного стану - заборонено публічну критику керівництва країни

Влада Вірменії посилила умови діючого в країні воєнного стану. Відповідне рішення прийняв уряд країни 8 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Armenia today.

Згідно з цим рішенням, забороняються публікації, що критикують чи заперечують дії державних органів та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення режиму воєнного стану та державної безпеки, а також ставлять під сумнів ефективність наведених нижче дій або знецінюють їх.

Також забороняється пропаганда проти обороноздатності і безпеки Вірменії та Арцаху (Нагірного Крабаху), зокрема публікація повідомлень, що ставлять під сумнів обороноздатність республік.

Контроль за дотриманням згаданих правил доручено поліції Вірменії.

Нагадаємо, в неділю, 27 вересня, уряд Вірменії через ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі ввів у країні воєнний стан і оголосив загальну мобілізацію резерву.