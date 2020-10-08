УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8403 відвідувача онлайн
Новини
6 595 72

Влада Вірменії посилила умови воєнного стану - заборонено публічну критику керівництва країни

Влада Вірменії посилила умови воєнного стану - заборонено публічну критику керівництва країни

Влада Вірменії посилила умови діючого в країні воєнного стану. Відповідне рішення прийняв уряд країни 8 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Armenia today.

Згідно з цим рішенням, забороняються публікації, що критикують чи заперечують дії державних органів та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення режиму воєнного стану та державної безпеки, а також ставлять під сумнів ефективність наведених нижче дій або знецінюють їх.

Також забороняється пропаганда проти обороноздатності і безпеки Вірменії та Арцаху (Нагірного Крабаху), зокрема публікація повідомлень, що ставлять під сумнів обороноздатність республік.

Контроль за дотриманням згаданих правил доручено поліції Вірменії.

Нагадаємо, в неділю, 27 вересня, уряд Вірменії через ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі ввів у країні воєнний стан і оголосив загальну мобілізацію резерву.

Автор: 

Вірменія (751) цензура (368) воєнний стан (587) Нагірний Карабах (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
От вам і "демократ" Пашинян.
показати весь коментар
08.10.2020 23:56 Відповісти
+25
О воинственности армян, говорят 18 летние пленные на передке, видно жирным не охота ехать из Сочи или Киева или Москвы воевать, с Байрактарами
показати весь коментар
09.10.2020 00:07 Відповісти
+22
Критиковать армянских оккупантов больше нельзя. Их можно только больше ху*рить.
показати весь коментар
09.10.2020 00:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От вам і "демократ" Пашинян.
показати весь коментар
08.10.2020 23:56 Відповісти
так он же ввел вп вроде как?
показати весь коментар
09.10.2020 00:10 Відповісти
Воєнний стан в такій ситуації зрозумілий, а от посилення цензури - ні. Сам Пашинян критикував Алієва за цензуру, а як війна пішла не в його користь - перевзувся блискавично.
показати весь коментар
09.10.2020 00:18 Відповісти
так военное положение предусматривает некоторые ограничения подачи информации, разве нет(например, алиев соцсети запретил)?если критиковал за цензуру в мирное время, тогда пашинян в принципе прав, а если уже во время боевых действий, то нет
показати весь коментар
09.10.2020 00:23 Відповісти
В статті написано, що вони "посилили" умови воєнного стану. Тобто, можна було цього і не робити.
показати весь коментар
09.10.2020 00:31 Відповісти
как я понимаю, события пока не по армянскому сценарию развиваются, так что такое усиление вп в информационной части выглядит логичным
показати весь коментар
09.10.2020 00:34 Відповісти
Можно было этого не делать, а можно и сделать. Они посчитали нужным второй вариант.
показати весь коментар
09.10.2020 06:18 Відповісти
Не вопрос. Лука вон посчитал нужным и демонстрантов месит и сам себя инаугурирует, если можно - чо не. Только к демократии это отношения не имеет.
показати весь коментар
09.10.2020 09:39 Відповісти
Лука то здесь здесь причем? Не путайте. В Армении введено военное положение. А это предполагает временное ограничение некоторых прав и свобод граждан.
показати весь коментар
09.10.2020 12:51 Відповісти
Он "ужесточил условия действующего военного положения", или вы читать не умеете? Были ограничения, но он ввёл новые, так понятнее? Посмотрим до чего доужесточается.
показати весь коментар
09.10.2020 15:55 Відповісти
Вас пугает слово "ужесточили", которое добавил автор для большего контраста и эффекта статьи, хайпа, если так вам понятнее. Но не нужно принимать все за чистую монету и тем более нервничать. Теперь сначала. Военное положение. Был введен ряд ограничений, который не был исчерпывающим. Но он был результативным в свой период времени. Ситуация поменялась. Список ограничений расширили. "Ужесточили условия военного положения" - как написал автор. Не обязательно вводить все и сразу, понимаете? Это как ограничения карантина, санкции и т.д., понимаете?
показати весь коментар
09.10.2020 16:28 Відповісти
Не уверен, что вы поняли то, что я написал. Прочитать то прочитали, но с пониманием очевидно есть проблемы. Но все поправимо не будем пессимистичны)) Попробую объяснить как можно проще. Вы просто поймите, демократия это такая штука... как бы попроще... что ты ужесточил, потом ещё, потом ещё совсем немного...
БАЦ!
и она уже не демократия. Надеюсь так то хоть понятно...
показати весь коментар
12.10.2020 20:11 Відповісти
Ха-ха-ха..вы однако юморист, уважаемый. Ну это хорошо, главное, чтобы не тупой. Ну, а теперь, чтобы понятнее: демократия, вокруг демократия, очень много демократии..а потом БАЦ!.. Военное положение!.. И демократии стало меньше!..а потом еще меньше..и опять еще.. Почему так? Потому, что военное положение. И это НОРМАЛЬНО в условиях военного положения. И после окончания ВП демократия опять начется, поэтапно.. Надеюсь, что моя мысль до вас дошла.
показати весь коментар
13.10.2020 06:52 Відповісти
V Президент Украины Порошенко П.А. : "А что, так можно было ???"



Можно, Петро, и нужно было . . . США при вступлении во Вторую Мировую интернировали всех этнических японцев "на всякий случай", мол "ответим по суду потом, после войны". А ты разрешил, чтобы всякие Шарии - Медведчуки и т.п. на тебя с телеэкранов лили грязь. В результате потерял Ставку Главнокомандующего и во время войны начался бардак под названием "транзит власти" . . .
Надо было называть войну войной, разрывать дипотношения, закрывать границы с россией и Беларусью (союзник рф), вводить военное положение (как, кстати, и Армения, и Азербайджан сейчас сделали, не прикрываясь непонятными режимами анти-террористической операции), тупо бессрочно арестовать всю про-российскую пятую колонну, не взирая на вопли о политических преследованиях и сопли о правах человека, отменить выборы до конца войны, т.е. лет на 10-15, но и воевать активно, по-честному, чтобы все видели, что война не затягивается спецом ради удержания власти. Воевать, врубив по ТВ такую пропагандистскую машину, чтобы даже малые дети хотели идти, убивать агрессора и примкнувших к нему сепаров. А ты развёл демократию невовремя . . . В результате 7% территории страны и 10% населения уже 7-й год в оккупации / аннексии, а твоё время занимают походами в ГБР, прокуратуру, суд и т.п.
Смотрите на пример древнего Рима - когда была война, республика передавала власть временному диктатору и это было эффективно (пока Сулла не решил себе их оставить, правда). Тяжёлые времена требуют непопулярных решений . . . А у нас махновщина, козаччина, демократия, одним словом - не в тему сейчас.
показати весь коментар
09.10.2020 01:48 Відповісти
Думал, что лишь я такого мнения. Не считаю Петю кем-то великим. Но он взял власть в такое время, что можно было бы очень многое ему списать - действуй он решительно. И действенная часть населения его бы поддержала. А на пассив - ***** как-то. Забили бы. В кизло. Пусть их даже значительно больше.
А он игрался в демократию, и доигрался.
Развилась петушарная и ************ колона. К власти пришли ЗЕлёные малоросы, во главе с идиотом.
Если доживём до следующих выборов - будут у нас рыги у власти. Опять.
Посему - лишь силовое свержение малоросов и диктатура.
Иного выхода не вижу...
показати весь коментар
09.10.2020 04:41 Відповісти
Согласен, только у нас ни махновщины ни козаччины ни демократии нету. Клептократия скорее
показати весь коментар
09.10.2020 09:43 Відповісти
Только один нюанс - без поддержки Запада Путин сожрал бы нас с потрохами. А Запад поддерживает демократию....
показати весь коментар
09.10.2020 10:23 Відповісти
Запад против россии да ещё и при реальном поводе (а нарушение россией международного права очевидно) поддержал бы и чёрта с рогами. Как говорят американцы : "Да, он сукин сын, но он наш сукин сын". Так что думаю, на многие вопросы демократии временно глаза были бы закрыты со ссылкой "ну, у них же война, они вынуждены".
А после войны мы бы и без западной подсказки демократию восстанавливали - в мирное время нам диктаторы и самим нафиг сдались (доказано 3 революциями за последние 30 лет) . . .
показати весь коментар
09.10.2020 14:11 Відповісти
Ахриненно они поддержали - при условии подписания Минска!
показати весь коментар
09.10.2020 16:11 Відповісти
Везде и всегда необходима защита демократии от рашистских дезинформаторов, которые мечтают убрать Пашиняна особенно в самые трудные времена, как например при захвате Крыма
показати весь коментар
09.10.2020 03:54 Відповісти
у ар явно все очень плохо. и это хорошо.
показати весь коментар
08.10.2020 23:57 Відповісти
Критиковать армянских оккупантов больше нельзя. Их можно только больше ху*рить.
показати весь коментар
09.10.2020 00:03 Відповісти
Vidimo dela sovsem ploxi u armen v Karabaxe
показати весь коментар
09.10.2020 00:07 Відповісти
О воинственности армян, говорят 18 летние пленные на передке, видно жирным не охота ехать из Сочи или Киева или Москвы воевать, с Байрактарами
показати весь коментар
09.10.2020 00:07 Відповісти
умирать не выгодно
показати весь коментар
09.10.2020 00:16 Відповісти
Совсем , всё плохо 🤦🙄🤔🤫
показати весь коментар
09.10.2020 00:21 Відповісти
вооо, шас как заживёт ары, все будет завидовать, ну ок, возможно северная корея их обгонят, ведь те и до солнца ночью маханули да и чемпионы мира по ......
показати весь коментар
09.10.2020 00:21 Відповісти
Шаман таки вижене путєна з кремля.
Влада Вірменії посилила умови воєнного стану - заборонено публічну критику керівництва країни - Цензор.НЕТ 3440
показати весь коментар
09.10.2020 00:21 Відповісти
ну хоть один приличный утырок на кацапии есть, все не ракеты из дерьма лепит)))
показати весь коментар
09.10.2020 00:40 Відповісти
Видать ситуация совсем хреновая, если уж государственные пропагандоны не справляются и им не верят...
показати весь коментар
09.10.2020 00:21 Відповісти
Короче сбили снова 300 единиц бронетехники в небе над Баку
показати весь коментар
09.10.2020 00:31 Відповісти
осталось тока загранотряды...

"правильной дорогой идете, товарищи".
показати весь коментар
09.10.2020 00:36 Відповісти
Наверное вы имели ввиду заграДотряды? Бо заграНотряды с рынков не сильно туда загонишь)))
показати весь коментар
09.10.2020 01:03 Відповісти
точно, спасибо - пальчики-отверточки, мои вибачяння
показати весь коментар
09.10.2020 01:08 Відповісти
Да это ничего)) Иногда бывает не проверишь, а потом самому стыдно свое же и читать) Ну ладно бы там еще соседние буквы, так нет, раскорячки нажимают клавиши по только им известной логике)))
показати весь коментар
09.10.2020 01:13 Відповісти
и та шо нажал английская и те шо рядом тоже - других нет
прилагаю максимум усилий печатать без ошибок на каком то там транслите, но не всегда...
показати весь коментар
09.10.2020 01:17 Відповісти
В нынешнее время заниматься анексией плохой имидж ...Смотрите за правду азейбаржан все горой их и ошибка была армяней пустить переночевать на одну ночь ,а те пользуются восточным гостеприимством уже 100 лет
показати весь коментар
09.10.2020 00:53 Відповісти
Не показывайте своё невежство Армяне там более 2000 лет, азербы образованное лениным меньше 100 лет
показати весь коментар
09.10.2020 04:01 Відповісти
Цікаво, а шо ви про Крим скажете
показати весь коментар
09.10.2020 06:03 Відповісти
Про Крым? Без проблем. Будет Турецким. Какого фига Турция строит в Одессе парк? За благотворительность? Ха Ха не смешите меня. Послушайте до конца поляка доходчиво объяснит вам чей будет Крым вот ссылка https://www.facebook.com/watch/?v=1108808746203205
показати весь коментар
09.10.2020 22:18 Відповісти
Справа тут не у військовому стані,а саме в критиці бездарної влади після великих втрат навіть не на фронті,а в тилу(15-ть військових загинуло від однієї ракети).Втім,журналіста,який нагадав про чотири резолюції ООН відносно виведення армянських військ з Карабаху-заарештували і будуть судити,а це вже не жарти армянського радіо.
показати весь коментар
09.10.2020 01:16 Відповісти
Невже закриють "вірменське радіо"?
показати весь коментар
09.10.2020 01:23 Відповісти
ну шо арманЭ ... еще хотите за рашку впрягаться по поводу "Кримнаш" *??????????????????????????????????? вса-салЭ ?
показати весь коментар
09.10.2020 01:23 Відповісти
Следующий мем армян - ни шагу назад, позади ереван. Потом пойдут расстрелы за многочисленные измены, а конечный итог массовое мародерство и разграбление магазинов,сюда же добавятся беглецы с великага арцаха.
показати весь коментар
09.10.2020 01:34 Відповісти
Тільки хотів сказать, що пора вірменам мотузки на вуличних ліхтарях припасовувать і писать на стінах "Батьківщина чи смерть!"
показати весь коментар
09.10.2020 02:45 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 01:58 Відповісти
А кто напал на Армению? От кого она обороняeтся?
показати весь коментар
09.10.2020 02:00 Відповісти
напали проклятые космиты с альфы центавры
показати весь коментар
09.10.2020 02:06 Відповісти
Такое впечатление, шо с тем, кто именно напал на пашиняна и его свору, должны разбираться судебные психиатры.
показати весь коментар
09.10.2020 02:08 Відповісти
так может лучше вообще не доводить до состояния войны ? например не захватывать чужие территории ? не делать соседнее государство кровным врагом ?
показати весь коментар
09.10.2020 02:06 Відповісти
Ниже плинтуса.
показати весь коментар
09.10.2020 02:07 Відповісти
Украине точно также нужно было сделать еще в 2014 году
показати весь коментар
09.10.2020 02:52 Відповісти
Турция окупировала пол Кипра, и уже более 46лет назад, Греция даже не подумывает бомбить. А Эрдоган руками азербайджанцев хочет истребить кореной народ Карабаха, который Ленин бездарно начертил новообразованию под именем АзССР. Читайте историю из Мировых источников, а не пропаганду и переписанные истории. Всё в открытом доступе, зачем тут талдычить фигню изо-дня в день. Неужели вам не надоело?
показати весь коментар
09.10.2020 04:13 Відповісти
To sam martin. Вранье тупое. Греки-киприоты в 1970х. решили с бодуна присоединить Кипр к Греции. Как карабахские армяне. Миацум. Не спросясь, естественно, турков-киприотов. А когда те стали возражать, их начали стрелять. Из оружия из Греции. И убили бы всех, если не бы не Турция. И по вопросу об,единения ООН предлагала кучу вариантов, турки - за, греки - против. Так что киздеть не надо, бесогон...
показати весь коментар
09.10.2020 09:07 Відповісти
Ха-ха. Кацапське лайно на вентилятор.
показати весь коментар
09.10.2020 12:43 Відповісти
Умничать можно. Особенно глупым. В Украине уже несколько лет запрещены много сайтов и хуже от этого не стало. Ни для демократии, ни для людей.Живём же без "ВКонтактов", "Яндексов" и пр.
показати весь коментар
09.10.2020 04:29 Відповісти
Забывают, что насильно мил не будешь!
показати весь коментар
09.10.2020 06:44 Відповісти
Але ганапольскіє тягнуть на свої шоу ватних пропагандонів єрмолаєвих. Хто з них болєє гандон?
показати весь коментар
09.10.2020 06:49 Відповісти
Давайте, підкажіть ще зєлі))
показати весь коментар
09.10.2020 06:59 Відповісти
Теперь ары могут лишь возвеличивать "нового мессию" Колю Пашиняна.
показати весь коментар
09.10.2020 07:56 Відповісти
Нет шоб вывести воинствующих армян из территории Азербайджана. Сохранить жизни людей. Нагнетают и сносят гимнастерки в военкоматы.
показати весь коментар
09.10.2020 08:29 Відповісти
Это ещё что, вон Азербайджан интернет отключил.
показати весь коментар
09.10.2020 08:45 Відповісти
Государственную компанию отключил, частные провайдеры работают. У меня там кузены живут, знаю.
показати весь коментар
09.10.2020 09:09 Відповісти
Подкинули идею нашим?
показати весь коментар
09.10.2020 09:20 Відповісти
Власти Армении ужесточили условия военного положения - запрещено публично называть п*д*р*с*в п*д*р*с*ми
показати весь коментар
09.10.2020 09:41 Відповісти
Влада Вірменії посилила умови воєнного стану - заборонено публічну критику керівництва країни - Цензор.НЕТ 7142
показати весь коментар
09.10.2020 09:48 Відповісти
 
 