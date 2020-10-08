Влада Вірменії посилила умови воєнного стану - заборонено публічну критику керівництва країни
Влада Вірменії посилила умови діючого в країні воєнного стану. Відповідне рішення прийняв уряд країни 8 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Armenia today.
Згідно з цим рішенням, забороняються публікації, що критикують чи заперечують дії державних органів та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення режиму воєнного стану та державної безпеки, а також ставлять під сумнів ефективність наведених нижче дій або знецінюють їх.
Також забороняється пропаганда проти обороноздатності і безпеки Вірменії та Арцаху (Нагірного Крабаху), зокрема публікація повідомлень, що ставлять під сумнів обороноздатність республік.
Контроль за дотриманням згаданих правил доручено поліції Вірменії.
Нагадаємо, в неділю, 27 вересня, уряд Вірменії через ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі ввів у країні воєнний стан і оголосив загальну мобілізацію резерву.
и она уже не демократия. Надеюсь так то хоть понятно...
Можно, Петро, и нужно было . . . США при вступлении во Вторую Мировую интернировали всех этнических японцев "на всякий случай", мол "ответим по суду потом, после войны". А ты разрешил, чтобы всякие Шарии - Медведчуки и т.п. на тебя с телеэкранов лили грязь. В результате потерял Ставку Главнокомандующего и во время войны начался бардак под названием "транзит власти" . . .
Надо было называть войну войной, разрывать дипотношения, закрывать границы с россией и Беларусью (союзник рф), вводить военное положение (как, кстати, и Армения, и Азербайджан сейчас сделали, не прикрываясь непонятными режимами анти-террористической операции), тупо бессрочно арестовать всю про-российскую пятую колонну, не взирая на вопли о политических преследованиях и сопли о правах человека, отменить выборы до конца войны, т.е. лет на 10-15, но и воевать активно, по-честному, чтобы все видели, что война не затягивается спецом ради удержания власти. Воевать, врубив по ТВ такую пропагандистскую машину, чтобы даже малые дети хотели идти, убивать агрессора и примкнувших к нему сепаров. А ты развёл демократию невовремя . . . В результате 7% территории страны и 10% населения уже 7-й год в оккупации / аннексии, а твоё время занимают походами в ГБР, прокуратуру, суд и т.п.
Смотрите на пример древнего Рима - когда была война, республика передавала власть временному диктатору и это было эффективно (пока Сулла не решил себе их оставить, правда). Тяжёлые времена требуют непопулярных решений . . . А у нас махновщина, козаччина, демократия, одним словом - не в тему сейчас.
А он игрался в демократию, и доигрался.
Развилась петушарная и ************ колона. К власти пришли ЗЕлёные малоросы, во главе с идиотом.
Если доживём до следующих выборов - будут у нас рыги у власти. Опять.
Посему - лишь силовое свержение малоросов и диктатура.
Иного выхода не вижу...
А после войны мы бы и без западной подсказки демократию восстанавливали - в мирное время нам диктаторы и самим нафиг сдались (доказано 3 революциями за последние 30 лет) . . .
"правильной дорогой идете, товарищи".
прилагаю максимум усилий печатать без ошибок на каком то там транслите, но не всегда...