На Вінниччині викрито групу шахраїв, що вкрала з банківських рахунків українців понад мільйон гривень, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції припинили злочинну діяльність групи осіб, підозрюваних у вчиненні шахрайських дій на території кількох областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські встановили, що до складу злочинної групи входило п’ятеро осіб, троє з яких наразі відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Зловмисники телефонували обраним жертвам та представлялися працівниками банку. Вони повідомляли громадянам про блокування карти, а для відновлення її роботи – просили назвати усі персональні дані.

Отримавши доступ до банківських рахунків, затримані спустошували їх. За попередніми підрахунками, потерпілим завдано збитків на понад мільйон гривень. Коло ошуканих осіб наразі встановлюється.

У ході проведення семи санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також у приміщенні однієї із виправних колоній Вінницької області, де відбувають покарання зловмисники, поліцейські вилучили банківські картки, мобільні телефони, SIM-карти та грошові кошти. Крім того, вилучено наркотичні засоби та пристрої для вживання наркотиків.

Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.