На Вінниччині викрито групу шахраїв, що вкрала з банківських рахунків українців понад мільйон гривень, - Нацполіція. ФОТО
Співробітники поліції припинили злочинну діяльність групи осіб, підозрюваних у вчиненні шахрайських дій на території кількох областей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Поліцейські встановили, що до складу злочинної групи входило п’ятеро осіб, троє з яких наразі відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Зловмисники телефонували обраним жертвам та представлялися працівниками банку. Вони повідомляли громадянам про блокування карти, а для відновлення її роботи – просили назвати усі персональні дані.
Отримавши доступ до банківських рахунків, затримані спустошували їх. За попередніми підрахунками, потерпілим завдано збитків на понад мільйон гривень. Коло ошуканих осіб наразі встановлюється.
У ході проведення семи санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також у приміщенні однієї із виправних колоній Вінницької області, де відбувають покарання зловмисники, поліцейські вилучили банківські картки, мобільні телефони, SIM-карти та грошові кошти. Крім того, вилучено наркотичні засоби та пристрої для вживання наркотиків.
Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украли деньги, которые граждане доверили банку! Украли не у граждан а у банка.