На Вінниччині викрито групу шахраїв, що вкрала з банківських рахунків українців понад мільйон гривень, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції припинили злочинну діяльність групи осіб, підозрюваних у вчиненні шахрайських дій на території кількох областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Вінниччині викрито групу шахраїв, що вкрала з банківських рахунків українців понад мільйон гривень, - Нацполіція 01

Поліцейські встановили, що до складу злочинної групи входило п’ятеро осіб, троє з яких наразі відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Зловмисники телефонували обраним жертвам та представлялися працівниками банку. Вони повідомляли громадянам про блокування карти, а для відновлення її роботи – просили назвати усі персональні дані.

Отримавши доступ до банківських рахунків, затримані спустошували їх. За попередніми підрахунками, потерпілим завдано збитків на понад мільйон гривень. Коло ошуканих осіб наразі встановлюється.

На Вінниччині викрито групу шахраїв, що вкрала з банківських рахунків українців понад мільйон гривень, - Нацполіція 02

У ході проведення семи санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також у приміщенні однієї із виправних колоній Вінницької області, де відбувають покарання зловмисники, поліцейські вилучили банківські картки, мобільні телефони, SIM-карти та грошові кошти. Крім того, вилучено наркотичні засоби та пристрої для вживання наркотиків.

На Вінниччині викрито групу шахраїв, що вкрала з банківських рахунків українців понад мільйон гривень, - Нацполіція 03

Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

+6
а почему они руцково ватника разорвали, офигеть сколько на последней фото шерсти валяеться.
09.10.2020 00:36 Відповісти
+3
Так охранников исправительного учреждения тоже арестовать нужно, они симки этим уродам покупают, телефоны приносят и получают за это %.
09.10.2020 00:50 Відповісти
+2
сколько млрд украли лично у тебя?
09.10.2020 01:02 Відповісти
А беня с зелей 40 с лишним миллиардов украли с наших счетов...
09.10.2020 00:35 Відповісти
сколько млрд украли лично у тебя?
09.10.2020 01:02 Відповісти
а почему они руцково ватника разорвали, офигеть сколько на последней фото шерсти валяеться.
09.10.2020 00:36 Відповісти
Так охранников исправительного учреждения тоже арестовать нужно, они симки этим уродам покупают, телефоны приносят и получают за это %.
09.10.2020 00:50 Відповісти
А тем временем в Геническе на горячем взяли военкома) Лично знаком с этим перекрасившимся рыгом... Требовал тысячу баксов за не розыск уклониста и в дальнейшем не призыв на срочку.... https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/na-xersonshhini-policziya-zatrimali-na-xabari-rajonnogo-vojenkoma/
09.10.2020 00:57 Відповісти
Последняя фотка не впечитляет .,Видать интереса нету ..могли ящик оружия или наркоты вагон из матраса вытрусить
09.10.2020 00:58 Відповісти
Солидный срок за миллион гривень....Зайцевой за убийство 6 человек дали 10 лет.... За измену Родине и войну против Украины , вообще, условные дают или штрафы...По дебильности законодательства и его не исполнении Украина занимает первое место в нашей галактике....
09.10.2020 07:00 Відповісти
тю, у меня таких было уже звонков и смс-ок штук пять - даже с номера 044 -ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
09.10.2020 08:06 Відповісти
Что за подмена понятий?
Украли деньги, которые граждане доверили банку! Украли не у граждан а у банка.
09.10.2020 09:19 Відповісти
Кастрация ,,,
16.10.2020 23:15 Відповісти
 
 